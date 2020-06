Ăsta Micu al cui e?

In scandalul UNIFARM incep sa se rostogoleasca pietrele la vale. Catalin Hideg, omul care se afla in spatele achizitiei de masti si combinezoane pe firma din Uzunu a bucataresei cu butic la poarta - o afacere de milioane de euro, cand ne gandim ca femeia paravan a vazut maxim atatea "boabe" doar in zațul de cafea - a inceput "sa dea pe goarna", intr-un interviu transmis in cadrul emisiunii "Jocuri de Putere", insinuand ca e o rafuiala a serviciilor secrete care i-au furat lui caimacul si in alte cotețăreli sub acoperire.

Hideg, carevasazica, il acuza pe Aurel Ionel, seful suspendat al UNIFARM, ca i-a ciordit "din casa" ditamai banetul pe care trebuia sa-l faca cu o alta achizitie, de data asta nu pe filiera turceasca, ci pe cea chinezeasca... Aici stie amanunte si Niculae Badalau, tartorele de la Bolintin, via Uzunu. Si cum Uzunu e numai unu, la fel si scandalul e cat casa "fratiei securiste". Una peste alta, Hideg are dreptate: e rafuiala intre servicii si acoperiti, basca firmele sub acoperire, politicienii undercover si procurorii/ magistratii vopsiti.

Aurel Ionel a fost plantat din pepiniera serviciilor pe vremea lui Victor Ponta, care la randu-i juca pe partea cu SIE inca de mic, de cand fugise de acasa fix in bratele dragastoase ale Centralei Occidentale. Tot pe vremea cand Ponta era premier - primul prim-ministru pus direct in functie babana de serviciile secrete romanesti si nu externe - ies la suprafata mai multe firme sub acoperire, iar amicul Sebastian Ghita iese de tot, se descopera de-a dreptul, la vedere - de altfel, el a si fugit direct din sediul SRI, a devenit "fugar" dezvaluitor de cadavre pe la sarbi.

In acel moment, pe toate aceste firme se fac tranzactii imense, santaje, filaje, DIICOT si DNA primesc ordine directe din tara si de afara pe cine sa execute, iar acoperitii "de casa" fac afaceri cu statul, sau "inunda" consiliile de administratie de la companiile de stat. Treaba se prabuseste cu scandalul "Colectiv" - cine vrea sa priceapa, pricepe! - cand o parte din agentii acoperiti fac bâldâbâc, la fund! Nu insa inainte de a mai face cateva "achizitii" pe materiale pentru ranitii de la "Colectiv", ca o ironie a sortii.

Atunci cade si Ponta, exponentul "lupilor tineri" din servicii, pe partea economica, atunci fuge Ghita, ca sa nu zic "defecteaza" si tot atunci vine Dacian Ciolos la putere, asa-zisul tehnocrat, plasat de "lupii batrani", vechii securisti care castigasera partida - aceiasi care i-au dat partidul la cheie fostului păzitor cu arma la picior al Doinei Cornea, aceiasi care au asigurat intrarea in tara a neomarxismului expus de gașca lui Dan Barna sub sigla USR, pe post de "noi lupi tineri" - si care "ai batrani", dupa tranzitia realizata de ai lui Cioloș, il arunca-n fata pe Liviu Dragnea, cu misiunea de a acoperi urmele, a modifica Justitia si a da gratieri si amnistii si spalari de "cadavre", plus de a sparge binomul Coldea-Kovesi, bine protejat de serviciile americane, impotriva protejatilor serviciilor rusesti. Dragnea reusete jocul pe partea sefilor lui, dar pica mai apoi pe razboiul "acoperitilor" si ajunge "la cutie"!

Revenim la UNIFARM. Interesant e ca acest Catalin Hideg este masterand/ doctorand la Academia de Informatii a SRI. La fel si Aurel Ionel, care mai era si in sase consilii de administratie la societati ale statului, de unde lua sase salarii uriase, iar el declara in acte ca nu are nici masina si e sarac lipit. Aurel Ionel e si artizanul prabusirii Institutului Cantacuzino, pentru ca asa a primit ordin de la Unitate de la cei care l-au plasat in aceste CA. Cantacuzino a devenit obiect de troc intre cei de la SRI si serviciile Armatei, pe bani grei de tot. Si a fost distrus si inchis pentru ca nu s-au inteles "la pret". Aurel Ionel a fost "maurul" care si-a facut datoria. In timp, dupa ce a avut si el de suferit odata cu "marea epurare" de dupa "Colectiv" e recompensat cu ramanerea in functie, cu ordin venit de sus direct la executanta Sorina Pintea, care la randul ei a fost prinsa cu degetul in borcanul cu miere al achizitiilor pe timp de pandemie.

Apropos, acum cred ca pricepe toata lumea ca starile astea de urgenta si de alerta se doresc a fi prelungite si apoi reluate cat mai mult pentru ca sumele sustrase de la buget sunt colosale, iar cei ce dicteaza sunt cei din serviciile externe si interne, pentru ca jocul international e facut prin aceste servicii care deja sunt globalizate. Politicienii sunt doar țuțării acestora... daca nu ma credeti, intrebat-l pe Raed Arafat, pe Streinu-Cercel (picat tot pe lupta interna, cel care a cerut DNA oficial sa nu se ancheteze achizitiile), chair si pe Marcel Vela, dar sa nu-l intrebati pe Orban si in niciun caz pe Iohannis!

Apare in scena si un alt personaj ciudat. Unul numit Bogdan Micu. Ăsta Micu, inca de mic facea afaceri, el se lauda ca de la 14 anisori. Devine si matematician, si alpinist, si aparator al Planetei, dar mai ales milionar in euro, imbratisand meseria bratara de aur de "voluntar". Tipul parvine ca "voluntar de profesie", mai precis "voluntar cu contract". Omul face vreo 30 de firme (mai mult sau mai putin "descoperite") si se baga tare de tot pe Ministerul Mediului, unde ajunge consilier platit cu "sinistra" suma de 900 de lei, el fiind milionar in euro cum spuneam, tranzactionar de certificate verzi, o afacere mega-banoasa, pentru care lucreaza, zice el, "din bucatarie". Din bucataria cui?, ne vine firesc sa ne intrebam. Tot Micu e autorul programului "Inspectorul Padurilor", e statistician si ne-a explicat cum e cu Covidu, cati morti si raniti si alte forme vom avea, e multilateral dezvoltat, ce mai?!

Micu, dupa cum a afirmat el insusi in emisiunea lui Oreste Teodorescu de la Realitatea, conform sloganului "Servesc patria!", a simtit un imbold masiv sa-si protejeze tara - caci el mai protejeaza si Amazonul, nu firma de shopping on-line, ci padurea! - si a trimis un mail la Ministerul Sanatatii ca vrea sa se puna la dispozitie pentru achizitii directe de la producatori, cu produse anti-pandemice.

Ce sa vezi, aia de la Sanatate l-au trimis direct la UNIFARM, iar Aurel Ionel l-a luat in brate si i-a zis: "Tu esti alesul pe care-l asteptam!" si l-a pus la treaba cu chinezii, fix in afacerea in care e acuzat de spaga de 760.000 de euro. Mai, sa fie! Bine, Micu se lauda pe facebook singur ca el a ajuns direct la Ludovic Orban, care personal l-a recomandat consilier-voluntar la UNIFARM. Mai apoi, in emisiunea lui Oreste, vazand ca afirmatia e "groasa" - iar el e destul de prost pregatit de servicii, ca minte de-amboulea! - a spus ca de fapt l-au recomandat niste consilieri ai lui Orban, iar pe final de emisiune a zis "faza cu mailul", de radea lumea-n sala, invitatii, telespectatorii, era ca la stand-up comedy.

Asa ca ne punem, firesc, intrebarea, ca sa inchidem cercul: Asta Micu al cui e? "Voluntarul" cu contract, care ar putea, de pilda, lua comision la randul lui fix 760.000 de euro. Pentru seful Aurel Ionel, fireste! Care mai are si el un sef si tot asa, iar asta e dintr-o singura afacere, facuta "din bucatarie", de ăsta Micu! Iar daca Micu gateste "din bucatarie" numai "mici la gratar" - ca doar asta stie, se vede -, atunci cine naiba e Master-Chef? Sper ca asta sa ne arate procurorii pana la final, daca nu pica si ei la pace, la un "sufleu", ca tot e la moda!

Bogdan Comaroni