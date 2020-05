"Taina" spovedaniei lui Rizea

Lumea influenta din Romania a sarbatorit ieri 1 Mai "muncind" la lecturarea cartii lui Rizea, condamnatul care "se ascunde" la Chisinau, si pe care autoritatile romane nu-l pot gasi Frate (!), desi se pare ca acesta locuieste in apropierea resedintei ambasadorului Romaniei in Moldova...

Am facut o lectura rapida ieri, concluzia fiind ca cca 90% din informatiile prezentate ar fi corecte (vorbind intre timp cu 2-3 "protagonisti", procentul a mai scazut, dar ramane majoritar), ceea ce devoaleaza practic ca este o operatiune de intelligence (atentie, nu ma refer la inteligenta lui Cristi Rizea, dar nici el nu e un baiat prost, l-am cunoscut bine). Un prieten pomenit si el in carte imi zicea cu umor ca de fapt " cartea e o nota informativa".

Desigur ca oamenii obisnuiti care vor citi se vor ingrozi o parte, altii nu vor crede ca asta e poza reala a jocurilor subterane din Romania. Dar, care-ar fi "Taina" spovedaniei? (una dintre ele, desigur sunt si altele, lovitura este sofisticata si "imprastiata"). In urma discutiilor si cu alti "initiati", eu zic cam asa: scopul principal al cartii ar fi credibilizarea in fata SUA a unui important politician roman, tocmai prin decredibilizarea sa accentuata, printr-o carte scrisa si transmisa de la Chisinau, de catre un fugar, care n-ar putea "rezida" in Republica Moldova, daca n-ar vrea rusii! Mai clar de atat nu vreau sa fiu, dar cei care conteaza vor pricepe...

P.S. Ca sa explic parte din restul de 10% ce nu mi s-a parut corect prezentat in carte, o sa folosesc exemplul meu, fiind pomenit c-as fi luat in 2009 o spaga de 25 de mii de euro, directionata catre campania lui Mircea Geoana, de la cineva; acel cineva este un prieten bun al meu, care la acel moment era si partenerul meu de afaceri, deci concluzia vine de la sine; talcul intamplarii de-atunci, povestita de Rizea in carte, este cu totul altul, si-l implica pe Rizea intr-un mod comic, pe care n-o sa-l evoc tocmai pentru ca-l consider un om aflat azi la necaz si-ntr-o situatie extrem de complicata; deoarece stim cu totii ca dupa ce te folosesc bine, "baietii" din intelligence te decredibilizeaza si-apoi "se sterg la c . . cu tine"; insa acest lucru nu se va-ntampla desigur decat dupa aparitia volumului 2, care-ar putea fi programat pentru cealalta "defilare" placuta rusilor, de la 23 August!

Cozmin Gușă