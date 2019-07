Tandemul Rareș-Avram iese la atac

La Bruxelles s-a format un tandem aparent ciudat. Între cei doi, care au deschis lista la alegerile europarlamentare pentru PSD și pentru PNL. Între Carmen Avram și Rareș Bogdan. Europarlamentarii care, în timpul campaniei, au afirmat și au promis răspicat că se vor lupta la Bruxelles pentru interesele României. Și-au declarat în forță sentimentele patriotice. Acum urmează să facă dovada.

Aparent, pare de neînțeles. Sunt doi reprezentanți de marcă ai unor partide aflate într-o luptă pe viață și pe moarte. Știam că singurul lucru care-i unește este faptul că provin din jurnalism. Amândoi, vedete de prim rang. Sau foste vedete de presă. Iar acum au făcut un pact.

Pactul dintre Rareș Bogdan și Carmen Avram este tanspartinic. Numai că nici PNL, nici PSD nu se pot împotrivi. Dimpotrivă. Europarlamentarii celor două partide vor fi la rândul lor antrenați într-o acțiune comună. Cu sorți nu prea mari de reușită. Ei și-au propus să repare ceea ce a stricat și urmează să mai strice Dacian Cioloș. Al treilea român care ocupă o funcție relevantă în Parlamentul European. L-a împins în față președintele Franței Emmanuel Macron. Dacian Cioloș a devenit astfel șeful unei familii de partide aflate sub umbrela Franței. Iar bătălia se dă pe agricultură.

Mulți ani Franța a obținut pentru fermierii ei cele mai importante subvenții petru agricultură din întreaga Uniune Europeană. Cât timp Dacian Cioloș, beneficind de susținerea Franței, a fost comisar european pentru agricultură, el a consolidat în avantajul Parisului și dezavantajul celorlalte state această stare de lucruri. Chiar și astăzi, după eforturi susținute ale autorităților de la București, dar și ale autorităților din alte state din Europa Centrală și de Est, subvenția fermierului francez este de câteva ori mai mare decât subvenția fermierului român. Și nimeni nu poate explica rațional această discriminare. Acum, Franța vrea mai mult. Nu numai să mențină acest scandalos decalaj, ci chiar să-l mărească. Introducând un nou criteriu legat de suprafața cultivată. O discriminare în plus.

Voi deschide aici o scurtă paranteză. În mandatul meu de senator PNL, am fost acuzat în mod violent de Victor Ponta, care acum a ales pentru partidul său denumirea de Pro România, că am rupt din interior alianța care forma majoritatea parlamentară. USL. Și cum o rupsesem? Promovând un act normativ care, dacă ar fi intrat în vigoare, ar fi ajutat sute de mii de fermieri. O lege prin care să devină gratuită prima intabulare a unui teren agricol și să oblige la o cadastrare, tot gratuită. Și am reușit un miracol la acea dată. Am obținut majoritatea cu ajutorul celorlalte partide, mai puțin PSD, în Senat. Victor Ponta a înnebunit literalmente și, în calitate de prim-ministru, a promis că, dacă legea va fi trântită la Camera Deputaților, Cameră decizională, va rezolva el printr-o Ordonanță de Urgență această problemă a țăranilor români. Nici până azi nu s-a rezolvat nimic. De aceea, o suprafață uriașă din pământul arabil al României fie nu este lucrată, pentru că oamenii nu au acte pe terenurile lor și nu se pot asocia, fie este lucrată, dar în condițiile în care țărani și fermierii nu beneficiază de nicio subvenție de la Uniunea Europeană. Am închis paranteza.

Uniunea Europeană deci nu numai că ne-a discriminat la comanda Franței, și pentru a răspunde unor interese până la urmă egoiste, dar a și beneficiat pe de-o parte de ajutorul lui Victor Ponta, care a blocat legea, iar pe de altă parte de ajutorul lui Dacian Cioloș, care a răspuns cu slugărnicie, întocmai și la timp, solicitărilor Franței.

Acum iată o inițiativă care mi-aș dori din tot sufletul să fie încununată de succes. Cei doi europarlamentari au literalmente posibilitatea să-și ducă înțelegerea mai departe și să-i ralieze în jurul lor și pe ceilalți europarlamentari din cele două partide. Paradoxul și faptul rușinos e că ei vor fi nevoiți să se lupte cu Dacia Cioloș și cu europarlamentarii USR-PLUS, care vor susține continuarea discriminării față de România.

Ce au înțeles unii și nu înțeleg alții? Un fapt asupra căruia a atras atenția Rareș Bogdan. Și anume că în Uniunea Europeană și în Parlamentul European fiecare se luptă pentru țara sa. Pentru interesele naționale. Și toate negocierile care se fac și toate înțelegerile care se încheie au acest obiectiv. Ajutându-și țara să devină mai puternică, faci mai puternică Uniunea Europeană. Doar cozile de topor nu înțeleg acest adevăr elementar. Să fim cu ochii pe ei. Și să așteptăm cu nerăbdare rezultatul. Are acest tandem vreo șansă? Da sau nu? Răspunsul îl vom găsi în buzunarul fermierilor români.

Sorin Rosca Stanescu