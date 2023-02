Ursu, considerat "câine putinist", a fost pedepsit la Cluj!

Un prieten m-a sunat amărât aseară și mi-a povestit că Ursu, câinele său de un an și jumătate,a fost eliminat dintr-un concurs canin organizat la Cluj Napoca. Ursu e de rasă Alabai, ciobănescul din Asia Centrală, un exemplar superb pe care prietenul meu și l-a procurat cu acte în regulă, fiindu-i trimis în 2021 direct din Rusia. Rasa de câini Alabai a devenit celebră în lume atunci când, de ziua sa de naștere în 2017, Putin a primit cadou un cățeluș din această rasă de la președintele Turkmenistanului.

Ursu al nostru nu mai e cățeluș, are deja cam 70 de kilograme, și-n toamnă a câștigat un concurs canin în Moldova, fiind considerat cel mai frumos exemplar din competiție. La concursul de ieri de la Cluj Ursu a fost eliminat, deoarece țara sa de proveniență este Rusia. Punct. Ce să mai comentez în plus legat de o asemenea aberație?! Poate doar faptul că nu m-am putut gândi decât la nazismul reoficializat din Ucraina, ce infestează în mod vizibil gândirea și comportamentul în multe locuri din Europa. Iar clujenilor implicați să le trimitem plăcuța suedeză!

Tot legat de comportament aberant al unor români, am urmărit pe blogul lui Ion Cristoiu, un fragment din interviul exclusiv pe care, deja celebrul Podolyak, consilierul lui Zelenskiy, l-a acordat celor de la DIGI24. Cu o privire tulbure și nefiind în stare să se exprime în engleză, acest rătăcit sugera autorităților române să înceapă o vânătoare a celor suspecți de putinism, asigurându-ne pe modelul Maia Sandu, că vor începe crime în serie în România, ordonate de ruși. Nici o dovadă adusă sau cerută, emisie de fraze cu tupeu de borfaș, urmărind interviul resimțeai niște posibile viitoare execuții, chiar de tip nazist. Podolyak ăsta, dacă vă amintiți, e același care cerea dosar penal pentru Andrei Marga în septembrie, punându-l apoi pe "lista morții" a celor de la Myrotvorets, dar să nu cumva să credeți că alde Cosmin Prelipceanu l-a întrebat despre așa-ceva, sau măcar despre prigoana ortodocșilor din Ucraina. Despre această ispravă și Prelipceanu, iarăși comentariile suplimentare sunt de prisos, o să consemnez doar eticheta inspirată aplicată șefului DIGI24 de către Patrick Andre de Hillerin, în Cațavencii: "Prelipceanu, once a slugoi, always a slugoi".

Ieri, pe unele ziduri din Chișinău, pe care în mod tradițional mai scria "Basarabia e România", a apărut un graffiti nou, inspirat desigur de noua alianță Zelenskiy-Sandu, unde scrie în limba română "Moarte rușilor!". M-aștept ca asta să devină o știre pozitivă pe la DIGI24, iar pe zidurile de prin Cluj să fie inscripționată cu prioritate, că e-n linie cu UNTOLD-ul.

În rest, vom consemna în zilele următoare doar bocetele de la privegherea morții Deltei Dunării, pentru că la regrete tardive și victimizări inutile nu ne bate nimeni în Europa, dar noi știm că acestea sunt atât de zgomotoase și energice doar pentru că la final, românii speră să-și umple burțile la chiolhanul de la pomana mortului. Amin!

Cozmin Gușă