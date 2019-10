Victor Ponta chiar se răsfață putin si-l susține pe noul Guseth, zis Câțu...

După toate stângăciile și poziționările publice ale liderilor partidelor parlamentare privind susținerea guvernului Orban, Victor Ponta trântește o declarație care nu pare sa mai surprindă pe cineva.

Practic, Victor Ponta se răsfață un pic, precizând că va vota guvernul Orban, adeverindu-se tocmai ce a spus Ludovic Orban. Se pare că, deși consultative, audierile din comisii ai primilor miniștri propuși, au oferit surprize la capitolul voturi și susținere. Dacă cei mai mulți au primit aviz pozitiv, la Finanțe, Florin Cîțu nu a reușit să convingă membrii comisiei de specialitate, primind un aviz negativ.

Tragedia nu este nici pe departe votul negativ oricum consultativ ci, prestația execrabilă pe care "marele specialist" Câțu a avut-o, motiv pentru care nu pot să nu îmi amintesc despre un alt moment penibil cunoscut, recent, și anume, audierea doamnei Guseth la Justiție, in guvernul Cioloș! Haosul generat de dezbaterea in comisiile de specializate și timpul îndelungat sunt alte elemente comune dintre audierile Cristinei Guseth și Florin Cîțu. Totuși, să speram că in cazul unei învestiri a guvernului Orban, ministrul Finanțelor nu va raspunde tot cu circ, spre binele romanilor.

Simona Man