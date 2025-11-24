Gigi Becali a plecat de nebun din spital, după operație: "Eu sunt leul leilor. Am luat rețeta și am rupt-o. Una, două, bagi medicamente?"
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a suferit joi, 20 noiembrie, o intervenție chirurgicală în partea superioară a coloanei vertebrale. Becali a dezvăluit că n-a respectat însă sfaturile medicilor după operație, preferând să iasă din spital pe proprie semnătură.
"Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală. Am plecat eu de nebun din spital. Am semnat pe propria răspundere. Normal stai 5 zile în spital. Neapărat o noapte stai. Eu, de nebun, am plecat. Îți bagă acolo o undă. Scoți un disc dintre vertebre și îți bagă altul din titan. Îți bagă un corp străin. Eu am plecat că sunt leul leilor. E operație de operație. Toată viața așa e.
Mi-a dat 7 zile tratament. Eu am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o. Înțelegi? Nu am vrut să iau nimic. A trebuit să lupte corpul. Normal că doare. Dacă nu iei medicamente, te doare. E mai bine decât să bag otravă în corpul meu. Dacă mă durea foarte tare, luam ceva antiinflamatoare. Am zis că suport durerea cât pot. Una, două, bagi medicamente? Luptă-te. E război. Tot eu o să fiu campion", a precizat Gigi Becali.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Exodul forțat al sportivilor români în "Anul Nadia Comăneci"
În prag de an 2026, numit de Romania "anul Nadia Comaneci", an in care va trebui sa celebram 50 de ani de la primu ...
-
„Ceea ce trăiesc la Ferrari este un coșmar", admite Lewis Hamilton
Multiplul campion mondial Lewis Hamilton a venit cu gandul sa triumfe pentru a opta oara in Formula 1, dar realitatea de ...
-
Giuleștenii, lideri în Superliga după victoria cu FC Argeş, scor 2-0
Formatia FC Rapid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a ...
-
Cum schimbă inteligența artificială modul în care înțelegem sporturile
Echipele profesioniste de fotbal sau hochei investesc sume colosale in tehnologie pentru a analiza fiecare mișcare a spo ...
-
Dezvăluiri despre infernul gimnasticii românești: "A murit după 3 zile pentru că i-au rupt coloana"
Imaginea gimnasticii din Romania e afectata in aceasta perioada de cateva dezvaluiri traumatizante privind modul cum au ...
-
Tragedie la echipa lui Cristi Chivu. Portarul Josep Martínez a omorât un bărbat în scaun cu rotile. Antrenorul român și-a anulat conferința
Al doilea portar al Inter Milano, Josep Martínez, a fost implicat marți intr-un accident mortal in provincia Como ...
-
Totul pentru a încerca să-l oprească pe Verstappen. Decizie crucială la McLaren înainte de cursa de F1 din Mexic
Max Verstappen este fara indoiala omul momentului in Formula 1, forma pe care o arata campionul mondial en-titre fiind u ...
-
Viktor Gyökeres - Sweden's most recognizable soccer player
In the 2024-25 soccer championships, Swedish striker Victor Gökers managed to confirm his status as one of Europe's ...
-
Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: "Îmi cer scuze public". Ce i-a promis unui jucător de la FCSB
Naționala de fotbal a Romaniei a invins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Națio ...
-
Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
Naționala de fotbal a Romaniei a invins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Națio ...
-
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Naționala de fotbal a Romaniei a invins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Națio ...
-
Poveștile Formulei 1 - Legendarul Nigel Mansell, despre coechipierul Nelson Piquet: „Pur și simplu nu l-am respectat"
Lupta coechipierilor Oscar Piastri și Lando Norris (de la McLaren) pentru titlul mondial nu este una singulara de-a lung ...
-
Formula 1 în Singapore: s-a câștigat titlul mondial la constructori
Englezul George Russell (Mercedes) a dominat de o maniera categorica Marele Premiu al statului Singapore. Russell a cașt ...
-
Gruparea generalului Zisu și influența lui George Boroi asupra olimpismului românesc
Generalul Catalin Zisu, ofițer de rang inalt al Ministerului Apararii Naționale, se afla in atenția procurorilor anticor ...
-
România face istorie la Campionatul Mondial de Canotaj: Prima medalie de aur pentru un echipa de 8+1 mixt a fost obținută de tricolori
Echipajul de 8+1 mixt a castigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricolora a cond ...
-
Formula 1: liderul clasamentului general "a comis-o" în Azerbaidjan. Cum arată topul piloților după cursa din Baku
Campionul mondial Max Verstappen a dominat cap-coada Marele Premiu al Azerbaidjanului și s-a impus fara probleme. Max Ve ...
-
Ion Geolgău recunoaște discuția cu mama fotbalistului: "Știu să dezbrac o femeie din priviri"
Vineri, Gazeta de Cluj a notat ca a intrat in posesia unor conversații șocante purtate pe WhatsApp de catre Ion Geolgau. ...
-
A fost deschisă o anchetă împotriva lui Ion Geolgău: Este acuzat de hărțuire sexuală
Gazeta de Cluj a intrat in posesia unor conversații șocante purtate pe WhatsApp de catre Ion Geolgau, șeful scouterilor ...
-
Generația actuală de piloți din F1, criticată de Flavio Briatore: Nu au stofă de campioni - Comparația cu epoca lui Michael Schumacher
Flavio Briatore, conducator din Formula 1 care a lucrat alaturi de Michael Schumacher și Fernando Alonso, se declara nem ...
-
Decizia luată de CIO cu privire la participarea sportivilor din Rusia la Jocurile Olimpice
Rusii vor concura ca sportivi neutri independenti, fara steag national sau imn, la Jocurile Olimpice de iarna Milano-Cor ...
-
Șmenul cu Maradona pe bani grei: Surorile fostului star al fotbalului international sunt acuzate de fraudă
Justitia argentiniana a dispus joi sechestrarea bunurilor a doua surori si ale avocatului lui Diego Maradona, precum si ...
-
Fost antrenor la naționala României, în stare gravă. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme!
Florin Marin (72 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din fotbalul romanesc, se afla internat in spital, int ...
-
Lista meciurilor din Noul sezon al Ligii Campionilor care începe marţi
Liga Campionilor debuteaza marti, cand sunt programate sase meciuri, celelalte partide urmand sa aiba loc miercuri si jo ...
-
Scandal la ANS: sute de mii de lei virați în conturile unor campioni decedați
Un control efectuat de Curtea de Conturi asupra Agentiei Nationale pentru Sport (ANS) a scos la iveala o situatie incred ...
-
Scandalul McLaren de la Monza, văzut prin ochii lui Verstappen: „Eu nu aș fi făcut asta"
McLaren a ținut capul de afiș la Monza dupa ce pe finalul cursei i-a cerut lui Oscar Piastri sa fie depașit de Lando Nor ...
-
Carlos Alcaraz este noul campion al US Open și se întoarce în fruntea clasamentului mondial, după victoria în fața lui Sinner
Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a castigat duminica seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, dupa ce ...
-
Modificări importante la vârful ierarhiei din Formula 1 după cursa spectaculoasă din Olanda
Lando Norris a fost ghinionistul zilei in Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, pilotul britanic fiind tradat de motor ...
-
Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: "Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc"
Dupa calificarea in Europa League, patronul Gigi Becali a dezvaluit care e marea problema a FCSB-ului, in ceea ce priveș ...
-
Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liege - A rezistat doar cinci meciuri
Standard Liege a anunțat miercuri, pe site-ul oficial, demiterea, cu efect imediat, a lui Mircea Rednic din postul de an ...
-
Monica Seles, fosta jucătoare înjunghiată în urmă cu 32 de ani, face dezvăluiri dureroase despre boala cumplită: "Mi-a luat mult timp să accept!"
Monica Seles, fosta jucatoare care a dominat tenisul mondial in anii '90, a vorbit despre prima data despre boala care o ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu