Gigi Becali a plecat de nebun din spital, după operație: "Eu sunt leul leilor. Am luat rețeta și am rupt-o. Una, două, bagi medicamente?"

Patronul FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a suferit joi, 20 noiembrie, o intervenție chirurgicală în partea superioară a coloanei vertebrale. Becali a dezvăluit că n-a respectat însă sfaturile medicilor după operație, preferând să iasă din spital pe proprie semnătură.

"Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală. Am plecat eu de nebun din spital. Am semnat pe propria răspundere. Normal stai 5 zile în spital. Neapărat o noapte stai. Eu, de nebun, am plecat. Îți bagă acolo o undă. Scoți un disc dintre vertebre și îți bagă altul din titan. Îți bagă un corp străin. Eu am plecat că sunt leul leilor. E operație de operație. Toată viața așa e.

Mi-a dat 7 zile tratament. Eu am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o. Înțelegi? Nu am vrut să iau nimic. A trebuit să lupte corpul. Normal că doare. Dacă nu iei medicamente, te doare. E mai bine decât să bag otravă în corpul meu. Dacă mă durea foarte tare, luam ceva antiinflamatoare. Am zis că suport durerea cât pot. Una, două, bagi medicamente? Luptă-te. E război. Tot eu o să fiu campion", a precizat Gigi Becali.