Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani - Programele pregătite de principalele televiziuni din România

Cei care au ales să petreacă noaptea de Revelion acasă pot urmări programele pregătite de principalele televiziuni din România cu această ocazie. Pro TV, Antena 1, TVR și Kanal D au pregătit emisiuni speciale pentru a întâmpina, împreună cu telespectatorii, anul 2026.

„Protevelionul" începe la ora 20:00

„Protevelionul" 2026 va fi prezentant, pentru al cincilea an la rând, de Pavel Bartoș și Raluka. Coloana sonoră a serii va fi semnată de artiști consacrați, printre care se numără Andra, Loredana, Horia Brenciu, Theo Rose, Irina Rimes, Smiley, Emilia Dorobanțu, Taraful de la Vărbilău, Ionel Tudorache, Diana Matei, conform postului TV.

Pe lângă momentele muzicale, la Pro TV vor putea fi urmărite și momente de umor, având protagoniști actori precum Carmen Tănase, George Ivașcu, Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși.

​„Va fi acel PROTEVELION la care cei de acasă se așteaptă! Cu multă distracție, oameni faini, bună dispoziție, momente senzaționale și umor cât cuprinde. Eu, dacă aș vrea să am distracție, emoție și să petrec alături de cei dragi - asta aș face, m-aș uita la PROTEVELION! Noi aducem exact ce vrea omul să vadă în noaptea dintre ani", a declarat Pavel Bartoș.

Concurs de 10.000 de euro pentru telespectatori

Cei care vor alege să urmărească „Protevelionul" pune la bătaie 10.000 de euro pentru telespectatori. Pe parcursul emisiunii, care se va încheia la ora 2:00, pe ecran vor apărea șase indicii pe care telespectatorii trebuie să le identifice.

Telespectatorii care identifică cel puțin unul dintre cele șase indicii trebuie să intre pe protevelion.protv.ro, să completeze formularul și pot câștiga cei 10.000 de euro puși în joc.

Antena 1 are cinci prezentatori de Revelion

Antena 1 a anunțat încă din luna noiembrie, atunci când au avut loc filmările pentru programul de Revelion 2026, că în acest an se întoarce la formula de prezentare din 2023, însă lui Nea Mărin, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu li se adaugă și Sonny și „Rikito" - care au participat și la alte emisiuni ale Antenei 1, cum ar fi „Chefi la Cuțite" sau „Poftiți pe la noi".

„Revelionul cel neBUN" începe la Antena 1 de la ora 20:00.

„Filmările îi reunesc pe unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști ai momentului, iar surprizele pe care aceștia le pregătesc se anunță a fi unele de top! În mijlocul petrecerii se află Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito", conform Antena 1.

„Dacă între Liviu, Andrei și Nea Mărin, se știe deja că se lasă cu unele dintre cele mai amuzante confruntări, atunci e clar: armele acestora vor fi motivul principal pentru care cei de acasă trebuie să țină televizoarele pornite pe 31 decembrie, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY", conform postului TV.

„De la hituri, la scenete umoristice, de la tarafuri live, la momente de musical, de la super dansuri care vor ridica sala în picioare, la colaje muzicale surprinzătoare - Revelionul de la Antena 1 le va reuni pe toate și le va duce la nivelul la care niciun minut nu va putea fi lăsat deoparte", a mai transmis Antena 1.

Revelionul de pe TVR 1 va fi prezentat de o fostă vedetă a Antenei 1

Comediantul Dan Badea va prezenta Revelionul de pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova, conform Pagina de Media. Badea a fost în trecut prezentator al emisiunii iUmor, de pe Antena 1.

Programul special de pe TVR 1 va începe de la ora 21:30.

Alături de Badea pe scenă vor urca și trei vedete care și-au lansat cariera la postul public de televiziune: Andreea Marin, Iuliana Tudor şi Ramona Bădescu, mai scrie Pagina de Media.

Cu ocazia acestui Revelion, TVR marchează 70 de ani de existență, așadar în timpul programului vor transmite mesaje speciale mai multe personalități: Nadia Comăneci, Gică Popescu, Horia Brenciu, Cătălin Măruţă, Ştefan Bănică Jr., astronautul Dumitru Prunariu, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Emil Grădinescu, Horaţiu Mălăele.

Kanal D le oferă telespectatorilor o ediție specială a emisiunii „Casa Iubirii", prezentată de Andreea Mantea

Kanal D va difuza miercuri noaptea, de la ora 23:30, o reluare a unei ediții speciale a emisiunii „Casa Iubirii", prezentată de Andreea Mantea.

Concurenții din „Casa Iubirii" vor petrece Revelionul 2026 alături de o serie de invitați speciali ai emisiunii, conform postului TV. Printre invitații speciali se numără cântăreața Ruby și Luis Gabriel, celebru cântăreț de manele.