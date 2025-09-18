Fost antrenor la naționala României, în stare gravă. A ajuns să cântărească doar 40 de kilograme!
Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Florin Marin (72 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din fotbalul românesc, se află internat în spital, într-o stare gravă. "Flocea", cum era poreclit fostul fundaș care a jucat la Rapid și Steaua, a ajuns de nerecunoscut, cântărind doar 40 de kilograme.
Florin Marin suferă de mai multe afecțiuni, printre care și demență în ultimul stadiu. Boala a avansat extrem de rapid în ultimele luni, iar medicii sunt rezervați. Câțiva dintre foștii colegi ai lui Florin Marin de la Steaua l-au vizitat la spital și nu și-au putut stăpâni lacrimile când l-au văzut.
Florin Marin a jucat aproape 300 de meciuri la nivel de prima divizie, iar apoi a devenit antrenor. Printre numeroasele echipe pe care le-a antrenat s-a numărat și naționala României, în perioada 2011-2014, ca secund al lui Victor Pițurcă. Ca antrenor principal, Florin Marin a activat la echipe precum Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova. La finalul anului 2024, Florin Marin a fost numit de Gigi Nețoiu la conducerea lui FC Voluntari, însă a părăsit echipa după puțin timp, din cauza problemelor de sănătate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lista meciurilor din Noul sezon al Ligii Campionilor care începe marţi
Liga Campionilor debuteaza marti, cand sunt programate sase meciuri, celelalte partide urmand sa aiba loc miercuri si jo ...
-
Scandal la ANS: sute de mii de lei virați în conturile unor campioni decedați
Un control efectuat de Curtea de Conturi asupra Agentiei Nationale pentru Sport (ANS) a scos la iveala o situatie incred ...
-
Scandalul McLaren de la Monza, văzut prin ochii lui Verstappen: „Eu nu aș fi făcut asta"
McLaren a ținut capul de afiș la Monza dupa ce pe finalul cursei i-a cerut lui Oscar Piastri sa fie depașit de Lando Nor ...
-
Carlos Alcaraz este noul campion al US Open și se întoarce în fruntea clasamentului mondial, după victoria în fața lui Sinner
Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a castigat duminica seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, dupa ce ...
-
Modificări importante la vârful ierarhiei din Formula 1 după cursa spectaculoasă din Olanda
Lando Norris a fost ghinionistul zilei in Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, pilotul britanic fiind tradat de motor ...
-
Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: "Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc"
Dupa calificarea in Europa League, patronul Gigi Becali a dezvaluit care e marea problema a FCSB-ului, in ceea ce priveș ...
-
Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liege - A rezistat doar cinci meciuri
Standard Liege a anunțat miercuri, pe site-ul oficial, demiterea, cu efect imediat, a lui Mircea Rednic din postul de an ...
-
Monica Seles, fosta jucătoare înjunghiată în urmă cu 32 de ani, face dezvăluiri dureroase despre boala cumplită: "Mi-a luat mult timp să accept!"
Monica Seles, fosta jucatoare care a dominat tenisul mondial in anii '90, a vorbit despre prima data despre boala care o ...
-
Echipa care a ignorat momentul de reculegere pentru Ion Iliescu: "Mai bine mort decât comunist"
Avand in vedere decizia Guvernului Romaniei de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu national, in memoria fostului ...
-
David Popovici le închide gura suveraniștilor lui Georgescu și Simion. Mesajul campionului olimpic după ce a devenit erou național
David Popovici a scris, din nou, istorie. A caștigat doua medalii de aur, la 100 și 200 m liber, la Campionatele Mondial ...
-
Andreea Esca are un mesaj pentru Nicușor Dan și Ilie Bolojan după ce David Popovici a luat aurul la Mondiale
Andreea Esca a postat un mesaj in mediul online care a devenit rapid viral, dupa ce David Popovici a caștigat medalia de ...
-
Absolut fantastic! David Popovici e din nou campion mondial după o cursă de poveste
David Popovici a caștigat, marți, medalia de aur in finala probei de 200 de metri liber, la Campionatul Mondial de Natat ...
-
Cotă greu de ghicit pentru pariul „Lamin Yamal golgheter în LaLiga 2025/26"
Lamine Yamal incepe noul sezon din postura de star al FC Barcelona. Din aceasta vara a preluat tricoul cu numarul 10, a ...
-
Noroc chior: FCSB și-a aflat adversara - Cea mai slab cotată echipă iese în calea campioanei României în turul 3 preliminar din Liga Campionilor
Elevii lui Elias Charalambous vor juca impotriva invingatoarei dintre Qarabag (Azerbaidjan) și Shelbourne (Irlanda).Camp ...
-
Dumitru "Dadu" Dragoș - campionul de motociclism viteză la 15 ani: De la pistele MotoRC la WorldSBK
La doar 15 ani, Dumitru Dragoș, cunoscut in motorsportul romanesc drept „Dadu", scrie istorie in motociclismul vit ...
-
Informații cruciale despre accidentul fatal al starului de la Liverpool. Descrierea martorilor: "Două consecutive"
Diogo Jota, fotbalistul portughez in varsta de 28 de ani al echipei Liverpool, a murit joi dimineata, 3 iulie, intr-un a ...
-
Consumul băuturilor alcoolice - permis pe stadioane, la toate evenimentele sportive
Vanzarea, distribuirea sau consumul bauturilor alcoolice cu o concentrație alcoolica de pana la 5% in volum, chiar și co ...
-
Momente deosebit de grele pentru Mihai Leu - Este internat în comă indusă. Starea lui este extrem de gravă
Campionul mondial la box si campionul la raliuri Mihai Leu este in stare foarte grava, fiind in coma indusa si monitoriz ...
-
Hamilton l-a uimit total pe Leclerc, cu toate că sezonul din F1 este unul modest pentru britanic
Charles Leclerc a vorbit despre parteneriatul cu Lewis Hamilton dupa zece etape disputate din sezonul 2025 al Formulei 1 ...
-
Cristiano Ronaldo și Neymar pot fi luați gratis din această vară. Ce alte staruri rămân fără contract după 30 iunie 2025
Granzii fotbalului mondial au platit deja sume consistente pentru intariri inainte de sezonul 2025/26, insa pe piața vor ...
-
Cele 484 de persoane premiate de Lipă: Un ospătar a primit mai mulți bani decât un medic, iar peste toți sunt influencerii precum Roxana Ciuhulescu
Un zidar a fost premiat peste un contabil șef, Un tamplar a primit mai mulți bani decat un medic. Iar vedeta Roxana Ciuh ...
-
Campionatele Internaționale de Atletism ale României: RECITALUL MEDALIAȚILOR EUROPENI
În acest sfarșit de saptamana, Stadionul Nicolae Marașescu din Craiova gazduiește intrecerile din cadrul celei de- ...
-
PSG vs Inter este finala Champions League 2025 - cum arată cotele la pariuri
Marea finala UEFA Champions League, sezonul 2024/2025, va avea loc pe 31 mai, de la ora 22:00. PSG și Inter Milano se vo ...
-
Mirel Rădoi, băgat în ședință, după ce Craiova a fost învinsă de campioana venită după 5 zile de „șpriț"
Universitatea Craiova a pierdut aseara partida cu FCSB, 0-1, deși adversara se incoronase campioana inca din etapa trecu ...
-
Crystal Palace scrie istorie pe Wembley: Londonezii înving Manchester City și câștigă Cupa Angliei în premieră
Crystal Palace a invins-o pe Manchester City, scor 1-0, sambata, pe Wembley, și a cucerit Cupa Angliei in premiera, dupa ...
-
Sorana Cîrstea a dat detalii despre retragerea neașteptată: "Îmi pare foarte rău!"
Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a retras din turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 6.009.5 ...
-
Misterioasa secvență Fibonacci care a condus la câștigarea titlului de către Liverpool
Ceva remarcabil tocmai s-a intamplat in fotbalul englez. Liverpool FC a fost incoronata campioana a Premier League pentr ...
-
Cozmin Gușă: Aș fi vrut să prezint un bilanț mai bun pentru judoul românesc, dar cauzele au fost multiple
Președintele Federației Romane de Judo Cozmin Gușa a afirmat, intr-un interviu pentru AGERPRES, ca ar fi vrut sa prezint ...
-
Pe locuri, fiți gata, stați! Cu păpușari fără nume în conducere, atletismul românesc are asigurate toate condițiile pentru a nu se ridica din blocstarturi
La sfarșitul acestei saptamani sunt alegeri la Federația Romana de Atletism. E agitație mare, caci disperarea celor care ...
-
George Teșeleanu - candidatul catastrofă la președinția Federației Române de Judo
Alegerile pentru conducerea Federației Romane de Judo (FRJ) sunt tot mai disputate, iar printre candidații care atrag at ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu