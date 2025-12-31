Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii

Am înțeles că domnul Miruță e scandalizat de faptul că tatăl lui are o pensie mai mare decât salariul lui de ministru. Și eu sunt scandalizată, la fel ca orice alt magistrat care și-a dedicat viața dosarelor și acum se vede batjocorit de fiul unui impostor, scrie avocata Ingrid Mocanu pe Facebook.

CE MAI SUSȚINE INGRID MOCANU:

Ia vedeți voi ce vă atașez la postare:

1. Tatăl lui Miruță-ministrul a fost numit judecător în 1996 (când nu se susțineau examene), la Judecătoria Tg. Jiu, prin decretul presedintelui Ion Iliescu nr. 220/10.06.1996.

2. Până atunci, a fost secretar al biroului executiv al Consiliului Popular al comunelor Prigoria și Bumbești-Jiu, jurisconsult și șef sector administeație publică locală de stat și secretariat în cadrul Consiliului Popular al Municipiului Tg. Jiu (practic, un securistoid privilegiat). În mod mincinos, pe FB susține că ar fi lucrat la Tribunalul Gorj din 1983 (din declarația lui rezultă că era șef sector).

3. În 4 ani de judecător la judecătorie, devine președintele Tribunalului Gorj, funcție pe care o deține 2 mandate.

4. În 2010 iese la pensie, după numai 14 ani în magistratură, într-o hotărâre dubioasă a CSM (instituție din care făcea parte la acel moment și Cristi Dănileț) fiind recunoscută vechimea ca secretar de consiliu popular și șef sector ca „vechime în magistratură". Inexplicabilă este mențiunea că ar avea 22 de ani de magistratură (insuficientă oricum pentru pensia de serviciu).

5. În timp ce era președinte de tribunal, în 2004, primește în concesiune de la primăria cu primar PSD (Cârciumaru) un teren lângă tribunal, pe care își construiește o vilă (din salariul de bugetar, desigur) și apoi îl donează fiului Miruță-ministrul, deși nu a fost recepționat de primărie nici în prezent, chiar dacă Miruță-fiul o are în declarația de avere.

Astea sunt faptele. INTREBĂRI:

A. Pentru CSM: în ce temei de lege i s-a echivalat vechimea și de unde rezultă 22 de ani vechime, dacă a fost numit judecător în 1996?

B. Pentru primăria Tg. Jiu: cum i s-a atribuit terenul tatălui și unde a locuit tatăl după donație?

C. Pentru Cartea Funciară Tg. Jiu: cum s-a întabulat donația dacă vila nu era recepționată?

D. Pentru Miruță-fiul, ministru în CSAT: de ce nu vă este rușine (nu mai zic de a clarifica propria incompatibilitate) să folosiți exemplul unui sinecurist comunistoid favorizat (tatăl dvs) pentru a vă bate joc de o putere a Statului, pe care vă doriți să o subordonați?

E. Pentru premierul Bolojan: când dați o lege să rezolvați aceste probleme, cu pensionari care încasează pensii fără drept? Da, da, și de „judecătorii" CCR nemagistrați zic.