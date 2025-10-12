Poveștile Formulei 1 - Legendarul Nigel Mansell, despre coechipierul Nelson Piquet: „Pur și simplu nu l-am respectat"
Postat la: 12.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Lupta coechipierilor Oscar Piastri și Lando Norris (de la McLaren) pentru titlul mondial nu este una singulară de-a lungul istoriei Formulei 1. Legendarul Nigel Mansell povestește cu sinceritate că „nu l-a respectat deloc" pe Nelson Piquet atunci când cei doi au făcut parte din aceeași echipă: Williams.
Tensiunile dintre Piastri și Norris au escaladat în ultima perioadă odată cu apropierea de finalul sezonului în curs din Formula 1.
De-a lungul istoriei Marelui Circ au fost însă și alte exemple de coechipieri care s-au duelat pentru titlul mondial. Lupta nu a fost una lipsită de tensiuni, reproșuri și frustrări.
Nigel Mansell (72 de ani) a fost unul dintre cei mai temperamentali și spectaculoși piloți din istoria Formulei 1.
Campion mondial în 1992, britanicul a avut de-a lungul carierei dueluri memorabile cu nume grele uriașe precum Ayrton Senna, Alain Prost sau Keke Rosberg.
Cel mai tensiont duel dintre toate a fost însă cel cu coechipierul Nelson Piquet - colegul său de la Williams în anii 1986 și 1987.
„Pur și simplu nu l-am respectat", a recunoscut Mansell despre Piquet, într-un interviu recent pentru Motorsport Magazine.
„Nelson nu a lucrat niciodată în echipă cu mine. Nu am înțeles niciodată că trebuia să-l sprijin, iar el nu a suportat faptul că am fost mai rapid uneori", transmite Mansell.
„Când mă uitam la date, vedeam clar că el primea mai multă putere. Era ceva legat de electronica din mașină.
S-au întâmplat multe lucruri în acel an, iar eu am fost sub o presiune enormă", spune Mansell atunci când vine vorba despre suspiciunea că Honda i-ar fi oferit lui Piquet un plus de putere în liniile drepte (sezonul 1987).
Momentul în care tensiunea dintre cei doi a atins cele mai înalte cote s-a petrecut la Brands Hatch, în 1986.
După un accident grav al lui Jacques Laffite, cursa a fost reluată, iar Mansell a fost nevoit să ia startul cu mașina de rezervă - mașina lui Piquet.
„Avea rapoartele lui de viteză, pedalele lui, schimbătorul lui de viteze... doar scaunul a fost schimbat. Era o mașină complet străină pentru mine.
Dar în acea cursă, el a făcut o greșeală, iar eu l-am depășit și am câștigat în mașina lui. Nu i-a plăcut deloc experiența", a rememorat Mansell.
Nici Nelson Piquet (73 de ani) nu a fost din cale afară de mulțumit de faptul că Nigel Mansell i-a fost coechipier.
Într-o declarație din 1988, brazilianul a spus despre coechipierul și rivalul său următoarele: „Am descoperit că englezul (n.r. Mansell) nu știe absolut nimic despre configurarea unei mașini. Diferența dintre mine și el e simplă: eu am câștigat trei campionate, iar el a pierdut două".
„Mansell este un personaj certăreț și nepoliticos", a completat Piquet.
Tensiunile mari au obligat echipa Williams să ia o decizie și să-i despartă pe cei doi: Mansell a continuat la echipă, în timp ce Piquet a plecat la Lotus.
La ani distanță, cei doi au îngropat securea războiului: „Suntem prieteni acum, dar atunci nu l-am respectat pentru felul în care s-a comporat ca pilot de curse față de coechipierul său", a conchis Mansell.
