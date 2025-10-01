Gruparea generalului Zisu și influența lui George Boroi asupra olimpismului românesc

Generalul Cătălin Zisu, ofițer de rang înalt al Ministerului Apărării Naționale, se află în atenția procurorilor anticorupție. Numele său este legat de o rețea de influență din interiorul Armatei, care a avut ramificații până în sportul de performanță.

În componența acestei „grupări" apare și George Boroi, fost comandant al CSA Steaua, astăzi secretar general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Gruparea generalului Zisu

Generalul Cătălin Zisu a coordonat, ani de zile, structuri logistice din MApN, având atribuții asupra cluburilor sportive militare. În această poziție, el a gestionat relația cu CSA Steaua București, club care se află și astăzi în subordinea Armatei.

Tot în această perioadă a fost numit la conducerea CSA Steaua colonelul George Boroi.

Surse militare confirmă că Boroi era perceput ca parte a „grupării Zisu", o rețea de oameni din interiorul MApN care exercitau controlul asupra clubului Armatei și asupra resurselor sale.

Boroi - omul cheie din sportul românesc

George Boroi a condus CSA Steaua timp de peste un deceniu, perioadă în care clubul a fost implicat în numeroase controverse privind patrimoniul și marca Steaua.

În prezent, Boroi deține funcția de secretar general al COSR, poziție strategică, din care coordonează mecanismul de organizare și pregătire a sportului olimpic românesc.

Practic, toate federațiile și structurile afiliate COSR depind de deciziile administrative pe care le semnează Boroi.

Zisu, în vizorul DNA

Generalul Cătălin Zisu a fost vizat în mai multe investigații anticorupție, DNA confirmând cercetări în legătură cu activități desfășurate în perioada mandatului său la conducerea unor structuri din MApN.

Printre acuzațiile vehiculate în spațiul public s-au aflat abuzul în serviciu și favorizarea unor afaceri derulate sub umbrela Armatei.

Conexiunea Boroi - Zisu

Dincolo de legătura administrativă, Boroi și Zisu au colaborat strâns în perioada în care CSA Steaua era în centrul unor dispute legale și comerciale legate de marcă și patrimoniu. Generalul Zisu apărea ca superior ierarhic în MApN, iar Boroi ca executant al politicilor trasate. Această relație ridică întrebări astăzi, când Boroi, aflat la vârful olimpismului românesc, rămâne marcat de asocierea cu un general anchetat de DNA.

Abuzurile din gimnastică și protecția Irinei Deleanu

Controversele legate de gimnastica ritmică din România, unde au fost semnalate public abuzuri și practici toxice la nivel de loturi naționale, au scos la iveală încă o dată mecanismele de complicitate din sportul românesc.

În centrul lor se află Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, contestată pentru modul în care gestionează federația și pentru protejarea unor antrenori acuzați de comportamente abuzive. La rândul ei, Irina Deleanu este acuzată de comportament abuziv, abuz în serviciu, discriminare, hărțuire instituțională, bullying instituțional, defăimare, calomnie, incitare la ură și atitudini xenofobe.

În loc să fie sancționată sau trasă la răspundere, Deleanu a beneficiat de susținere tacită la nivelul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În calitatea sa de secretar general al COSR, George Boroi a fost cel care a girat această protecție, prin pasivitatea instituțională și prin refuzul de a interveni ferm într-un scandal care afectează direct imaginea olimpismului românesc.

Astfel, modelul „grupării Zisu" - bazat pe loialități, rețele de influență și dependență reciprocă - pare să fie perpetuat astăzi și la nivelul COSR. Azi, în locul unui control riguros și al unei transparențe reale, sistemul funcționează prin protecții acordate „oamenilor din rețea".

Unele voci spun că George Boroi ar pune presiune pe anumite persoane din sistemul sportiv să acționeze în beneficiul și pentru spălarea imaginii Irinei Deleanu. În timp ce sportivi de performanță sunt împinși spre abandon sportiv sau eliminați brutal din sistemul sportiv românesc.

Cazul „Boroi - Zisu" și scandalurile recente din gimnastica ritmică arată că în sportul românesc nu contează doar performanța, ci și apartenența la o rețea de influență. Generalul Zisu, cercetat de DNA și George Boroi, actualul secretar general al COSR, ilustrează cum aceste rețele se transferă din armată în sport și cum protecția reciprocă ține sistemul închis și corupt.

Faptul că actualul secretar general al COSR, omul care are în mână „destinele olimpismului românesc", a făcut parte din „gruparea Zisu" - o rețea cu ramificații în MApN și sportul militar - arată cât de adâncă este intersecția dintre armată, politică și sportul de performanță în România.

Și ridică inevitabil întrebarea: cât de curat este sistemul care ar trebui să garanteze prestigiul olimpic al țării?

Direcția Generală de Informații a Armatei, structură care asigură inclusiv protecția contrainformativă a Armatei, are în atribuții monitorizarea ofițerilor activi din MApN, inclusiv a colonelului George Boroi în perioada în care acesta conducea CSA Steaua. Faptul că DGIA a fost instituția care a transmis către DNA datele privind activitatea generalului Zisu sugerează că aceeași instituție cunoaște foarte bine și rolul lui Boroi în această rețea.

Legătura dintre cei doi nu mai este demult un simplu detaliu biografic, ci parte a unui mecanism mai larg de influență, care astăzi se regăsește chiar la vârful olimpismului românesc și care se pare utilizează aceleași mecanisme de presiune și influență.

Influența generalului Zisu nu s-a limitat la structurile militare, ci a atins și sportul românesc, în special prin CSA Steaua.

Cariera lui George Boroi, secretar general al COSR, ilustrează modul în care rețeaua de putere formată în jurul lui Zisu a fost proiectată din armată către sport.

