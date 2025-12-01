Acuzații în lanț la adresa lui Gheorghe Tadici: „Le-a luat mâncarea din față, le învinețește! Fetele trăiesc în teroare"

Scandalul de la HC Zalău ia amploare. După ce GSP a publicat, duminică, acuzațiile mai multor handbaliste care reclamau comportamentul abuziv al antrenorului Gheorghe Tadici, o nouă mărturie iese la iveală.

Tatăl Francescăi Bălan, jucătoarea de 20 de ani care a refuzat să se mai prezinte la antrenamente, face o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre modul în care fostul selecționer și-ar trata sportivele.

Tatăl Francescăi Bălan: „Tot ce spune Gheorghe Tadici e o minciună! La ce a trăit copilul meu, mă abțin foarte greu!"

Marius Bălan îl acuză pe Tadici de comportament „dezastruos" și afirmă că antrenorul și-ar intimida sportivele în mod constant:

„Pur și simplu nu ai cu cine să discuți! Are o răutate atât de mare pe un copil, e ceva de domeniul fantasticului. Tot ce spune el este o minciună! (...) E foarte adevărat tot ce spun fetele acolo. Și pe lângă chestiile acelea, sunt foarte multe alte lucruri!"

Bălan susține că sportivele trăiesc în „teroare":

„Sunt fete bune, care nu se pot exprima din cauza lui, din cauza terorii! Ele au sabia deasupra capului. Când au greșit, ori le scoate afară, ori le înjură, ori le bruschează, ceva le face!"

Tatăl handbalistei descrie episoade șocante:

„După un meci, când au plecat la restaurant, la hotel, le-a luat mâncarea din față. (...) Au venit rupte de foame la noi, să le dăm noi să mănânce! Este incredibil!"

„Pune mâna pe fete, pe antebraț sau pe biceps, și le strânge foarte tare. (...) Le strânge șmecherește și de la televizor nu-ți dai seama cât de tare le-a strâns, dar le învinețește!"

Acesta oferă și un exemplu legat de condițiile de cazare și control: „Francesca a vrut să meargă să-și ia o apă și o ciocolată, iar paznicul i-a spus că trebuie să se întoarcă până la ora 22:00, altfel lasă mașina afară și sare gardul. «Îți arăt eu pe unde sari gardul, ca să nu vadă Tadici»."

Antrenorul a declarat pentru GSP că jucătoarea „era deja sub tratament psihologic", afirmație respinsă categoric de tatăl ei:

„Tot ceea ce spune nu este adevărat și nu are niciun fel de dovadă! (...) Francesca a fost foarte OK, până când lucrurile s-au acumulat. A avut, într-adevăr, o cădere, iar la ultimele două meciuri a jucat foarte prost."

Acesta afirmă că fiica sa era într-o stare excelentă până la incident: „Acum este un copil extraordinar, și-a revenit, este OK. (...) Dar dacă ai pomenit cuvântul Zalău, e o traumă, da."

Marius Bălan susține că Tadici ar fi încercat să intimideze familia în contextul conflictului:

„Ne-a amenințat că e membru în Consiliul de Administrație și să nu ne facem vreodată iluzii că o să câștigăm, că are la degetul mic Federația, că o va suspenda nu știu cât pe jucătoare."

În dialogul anterior cu GSP, antrenorul a respins acuzațiile:

„Eu cred că de la ea vin toate aceste minciuni sfruntate. De fapt, de la tatăl ei. (...) Nici nu știam că era sub tratament psihologic. (...) La ce are ea, nu cred că mai poate să facă handbal de performanță."