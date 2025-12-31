Dacă e real, e bomba anului: Radu Cristescu - Judecătoarea Iulia Scântei se iubește cu ziarista Sabina Fati, care și-a angajat fiica făcută cu gay-ul Emil Hurezeanu la CCR

In cadrul emisiunii Punctul culminant cu Victor Ciutacu, PSD-istul Radu Cristescu a aruncat pur și simplu în aer, la final de an, secretele homosexualilor din lumea înaltă a politicii, justiției, presei și diplomației din România, după cum singur a spus. El a dezvăluit că judecătoarea CCR Iulia Scântei - femeia cu pălăria galbenă de la Ziua Națională este lesbiană și o are drept iubită pe vedeta Humanitas Sabina Fati, ziarista Deutsche Welle, între multe altele.

Explozia a fost în lanț, pentru că imediat după aceea a adăugat că Sabina Fati are o fiică cu Emil Hurezeanu, deși și acesta e homosexual, pe care Scântei a angajat-o la CCR ca consilieră cu toate că aceasta de abia a urmat o facultate de arte, în Marea Britanie, și nu are nici o experiență juridică. Într-adevăr, după cum a arătat și Victor Ciutacu în direct, Declarația de Avere a domnișoarei „Fati Hurezeanu A.F.H. Ana", se regăsește pe site-ul CCR cu funcția de consilieră. Afirmația cu Emil Hurezeanu, fost ambasador și ministru de Externe al României, este homosexual și „aceasta se știe de multă vreme" a fost confirmată în emisiune și de col SRI (r) Tudor Păcuraru, invitat special al lui Victor Ciutacu. Dar nici aici nu s-au oprit bombele.

Radu Cristescu a mai declarat că are datoria ca om implicat în viața civică să dezvăluie că și premierul Ilie Bolojan este homosexual și îl are iubit pe Mihai Jurcă, actual „șef al cancelariei primului ministru", pe care l-a adus de la Oradea și i-a dat un apartament de 4 camere și 135 de metri pătrați în zona de lux a nordului Capitalei. Încurcăturile nu se opresc aici. Platforma Facebook ne dezvăluie că Ana Yolanda Fati a fost crescută de Sabina Fati cu un (fost?) concubin al ei, Răzvan Pahonțu, director executiv la Humanitas de aproape 20 de ani și totodată mare mason, ca „Orator în Loja ANDREI MUREȘIANU Nr. 252, București.