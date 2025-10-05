Formula 1 în Singapore: s-a câștigat titlul mondial la constructori

Englezul George Russell (Mercedes) a dominat de o manieră categorică Marele Premiu al statului Singapore. Russell a câștigat fără emoții Marele Premiu al statului Singapore și a obținut a cincea cursă a carierei. El a fost urmat de campionul mondial Max Verstappen și de piloții McLaren - Lando Norris și Oscar Piastri.

Punctele obținute de Norris și Piastri sunt suficiente pentru ca McLaren să își adjudece titlul la constructori, având deja o distanță imensă față de Mercedes și Ferrari.

În schimb, clasamentul piloților este acum mai strâns:

1. Oscar Piastri 336 puncte

2. Lando Norris 314 puncte

3. Max Verstappen 273

Clasamentul constructorilor

1. McLaren - 650 puncte

2. Mercedes - 325 puncte

3. Ferrari - 300 puncte