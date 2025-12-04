Cutremur în Premier League: o rețea de pariuri ilegale de 650 de milioane € ar fi condusă de un patron celebru

Fotbalul englez este zguduit de un scandal de proporții. Tony Bloom (55 de ani), proprietarul și președintele clubului Brighton, este acuzat că ar fi coordonat o rețea secretă de pariuri ilegale, estimată la 650 de milioane de euro, care ar fi plasat mize pe meciuri de fotbal.

Miliardarul Tony Bloom este proprietar de cai de curse și deține o participație semnificativă la Hearts, în Scoția. În lumea pariurilor, este cunoscut sub porecla „Șopârla", după ce și-a construit averea ca parior profesionist. În 2014, Federația Engleză de Fotbal i-a acordat o licență specială, care îi permitea să opereze compania de consultanță Starlizard și să parieze legal pe meciuri de fotbal, cu condiția să nu parieze pe propriile echipe sau competițiile în care acestea evoluează.

Până acum, pariurile lui Tony Bloom au fost verificate anual de firme de contabilitate și de federație, fără nicio constatare de încălcare. Totuși, cazul ia o nouă turnură dramatică. Bloom și Tony Bloom Betting Syndicate sunt acum dați în judecată de Ryan Dadfield, un fost angajat al Starlizard. Dadfield susține că i se datorează 18 milioane de euro din profiturile totale de 195 de milioane generate de rețea prin conturile lui George Cottrell, persoană pe care el însuși a pus-o în legătură cu sindicatul lui Bloom.

În plângere, Dadfield afirmă că a fost de acord să „plaseze pariuri pe evenimente sportive, în principal meciuri de fotbal", folosind conturi offshore „secrete, exotice" aparținând lui Cottrell. Rețeaua, descrisă ca fiind „extrem de reușită", ar fi utilizat conturi ale „fotbaliștilor, sportivilor și oamenilor de afaceri cunoscuți", deși nu există dovezi că foști fotbaliști ar fi fost implicați. Se estimează că profiturile sale depășesc 600 de milioane de euro anual, iar Bloom este descris drept „șeful rețelei" și „singurul beneficiar real al conturilor bancare" unde sunt depuse banii.

Scandalul capătă și o tentă politică. Tony Bloom ar fi folosit pe post de paravan pe Nigel Farage, fost lider al partidului de dreapta Reform UK și unul dintre artizanii Brexitului, pentru a masca operațiunile rețelei. Sindicatul își desfășura activitatea prin conturile offshore ale lui Cottrell, condamnat acum opt ani la opt luni de închisoare pentru că a încercat să spele bani pentru traficanți prin intermediul dark web.