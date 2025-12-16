Scântei în direct! Gigi Becali, replici tăioase către Radu Naum după Slobozia - FCSB

Imediat după victoria FCSB-ului de la Clinceni, Gigi Becali a intrat în direct la emisiunea „Fotbal Club", de la Digi Sport, unde a avut un schimb de replici tensionat cu moderatorul Radu Naum.

FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul Unirii Slobozia, la Clinceni, succes care a urcat campioana României pe locul 9 în Superliga, la doar două puncte de Oțelul Galați, echipa aflată pe ultimul loc de play-off.

Imediat după fluierul final, Gigi Becali (67 de ani) a intervenit în direct la emisiunea „Fotbal Club", de la Digi Sport, unde a avut un dialog tensionat cu moderatorul Radu Naum. Patronul roș-albaștrilor a abordat intervenția într-un ton ironic, vizibil deranjat de unele comentarii legate de jocul echipei sale.

Gigi Becali: A fost foarte greu, dacă Tănase nu centra și Lixandru nu dădea gol acolo cu stângul... Nu am accelerat, dar am avut foarte multe ocazii, am ratat, putea să rămână și 0-0, se putea întâmpla să dea și ei un gol și să ne bată.

Am avut 80% posesie, bară. Cornerul de acolo a venit, ni l-a dat arbitrul. Altfel nu puteam să îi batem dacă nu ne ajuta arbitrul.

Nu a fost nimic la Tănase acolo când Papeau l-a tras. Dacă nu se întâmpla asta, putea să rămână 0-0 și chiar să ne dea și un gol. Nu a fost roșu, cum să fie roșu?.

Nu este fault, nici nu l-a atins. Dacă nu ne ajuta arbitrul, stăteam vai de capul nostru, nu câștigam niciodată. Îi mulțumesc că el, săracul... Am vorbit la VAR să întoarcă și să dea, nu îl atinge, doar pune mâna, dar nu îl atinge. Simulează, se aruncă. Nu e o situație de a marca.

Radu Naum: Dacă vreți să vorbim în tonul ăsta, putem vorbi până la capăt.

Gigi Becali: Dacă vreți să vorbim pe tonul ăsta, domnule Naum, hai să îți spun de ce, de unde am pornit. Am văzut, comentatorul vostru a zis că l-a deposedat corect pe Tănase, a ieșit fault, corner și gol Lixandru. Îți dai seama câtă nebunie?

Radu Naum: Să nu acuzăm oamenii de lucruri care nu sunt.

Gigi Becali: Glumesc. Zicea că FCSB-ul nu a avut viteză de joc, dar a avut câteva ocazii de a marca.

Radu Naum: Domnule Becali, ați văzut meciurile Craiovei? Poate nu vă uitați, dar vă spun eu, a avut un meci cu Rapid și cu U Cluj, a ratat. Pot exista meciuri în care....

Gigi Becali: Nu au ajuns la poartă nici măcar când erau în 11.

Radu Naum: Putea să rămână 0-0.

Gigi Becali: Dar la un meci în care ai 73% posesie, după aia ai bară, ai încă trei situații de a marca și să spui că se putea....

Radu Naum: Știți cât a avut Bayern cu Mainz posesie? 85%, s-a terminat 2-2. Vă dau exemple concrete.

Gigi Becali: De ce nu folosiți expresiile și limbajul ăsta la toate meciurile?

Radu Naum: Înseamnă că nu urmăriți, se poate întâmpla. Am exemple și se întâmplă lucrurile astea, sunteți ironic, nicio problemă. Barcelona a avut cu Celtic, cred, 90% posesie și a bătut Celtic.

Gigi Becali: Nu au ajuns la poartă, nu aveau cum să dea gol. Celtic e Celtic, nu e Slobozia. Nu sunt nemulțumit, sunt extraordinar de mulțumit, i-am năucit, erau înnebuniți, nu mai știau.

Fără atacant, fără Miculescu. Venim și după joc din patru în patru zile, cum să nu fiu mulțumit? Am făcut presing și nu am lăsat adversarul să respire, deși jucasem acum patru zile.

Toți jucătorii, bravo lor, îi felicit pe toți, au muncit și-au dat viața pentru o victorie. Târnovanu ne-a salvat".