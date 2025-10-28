Tragedie la echipa lui Cristi Chivu. Portarul Josep Martínez a omorât un bărbat în scaun cu rotile. Antrenorul român și-a anulat conferința

Al doilea portar al Inter Milano, Josep Martínez, a fost implicat marți într-un accident mortal în provincia Como, Italia. A lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani care se deplasa într-un scaun cu rotile electric. După aflarea veștii, Cristi Chivu și-a anulat confeerința.

Incidentul a avut loc în Fenegrò, nu departe de centrul de antrenament al Inter. Victima, un bărbat în vârstă de 81 de ani, mergea cu un scaun cu rotile electric pe drumul provincial 32, un tronson drept care leagă orașul Fenegrò de localitățile Limido Comasco și Lurago Marinone, notează Il Messaggero. La fața locului au ajuns imediat o ambulanță și un elicopter de salvare, împreună cu o patrulă de poliție pentru a investiga circumstanțele accidentului.

Decesul a survenit instantaneu, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs tragedia. Ca urmare a accidentului, conferința de presă a lui Cristian Chivu, programată pentru ora 14:00 în ajunul meciului din mijlocul săptămânii împotriva Fiorentinei, a fost anulată.

Josep Martínez, goalkeeper spaniol de 27 de ani, a fost transferat la Inter în vara anului 2024 de la Genoa și îndeplinește rolul de portar secundar în spatele titularului Yann Sommer. Martinez a început fotbalul la academia celor de la Barcelona. După experiența de la La Masia, a debutat ca profesionist la Las Palmas în 2019. Ulterior, a mai apărat la RB Leipzig și Genoa, iar în 2024 a ajuns la Inter. A jucat doar 12 meciuri pentru Inter după venirea lui Cristi Chivu la comanda nerazzurrilor.