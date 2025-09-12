Scandal la ANS: sute de mii de lei virați în conturile unor campioni decedați

Un control efectuat de Curtea de Conturi asupra Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS) a scos la iveală o situaţie incredibilă: statul român a continuat să plătească rente viagere unor campioni care nu mai sunt în viaţă.

Vorbim despre sume consistente, care se ridică în total la peste jumătate de milion de lei, bani care au ajuns în conturile unor persoane decedate şi care acum trebuie recuperaţi, conform Fanatik.

Inspectorii au descoperit că, în mai multe cazuri, plăţile au continuat luni sau chiar ani după ce beneficiarii muriseră:

Un prim caz este cel al unui fost călăreţ olimpic, Anghelache Donescu, decedat în august 2023. Deşi trecuse în nefiinţă, ANS a mai virat două luni de rentă viageră, adică aproximativ 7.400 de lei. Din aceşti bani, doar 451 de lei au fost recuperaţi, restul de aproape 7.000 de lei figurând încă drept prejudiciu.

Alţi doi foşti sportivi au continuat să „primească" renta timp de trei luni după deces. Într-un caz, suma virată s-a ridicat la 9.200 de lei, iar în celălalt la 9.500 de lei. Numele lor au fost făcute publice: este vorba despre Victor Niculescu, fost jucător la Universitatea Craiova, şi despre Ana Stark-Stănişel, fosta mare handbalistă, triplă campioană mondială.

Situaţiile cele mai grave sunt cele în care plăţile au fost făcute ani la rând. Pentru un beneficiar decedat de şapte ani, statul a continuat să vireze bani, iar suma totală a ajuns la 192.127 de lei. În alt caz, o persoană decedată de patru ani a „încasat" aproape 296.000 de lei.

Pe lângă plăţile făcute către sportivi care nu mai trăiau, Curtea de Conturi a descoperit şi erori majoreînmodul de calcul al rentelor. De exemplu, canotorul Nicolae Eduard Rusu, campion european, a beneficiat de o sumă mai mare decât cea legală. Renta sa ar fi trebuit să fie mai mică cu 1.700 de lei pe lună, dar timp de doi ani i s-au virat sume suplimentare. În total, prejudiciul a fost estimat la 62.892 de lei.

Auditorii au analizat şi dacă sportivii încă activi au încasat rente viagere, lucru interzis prin lege. Din fericire, nu s-au găsit nereguli în această privinţă.