Giuleștenii, lideri în Superliga după victoria cu FC Argeş, scor 2-0

Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Golurile au fost marcate de Dobre '26 şi Paşcanu '70.

Giuleștenii au urcat pe locul întâi în clasament, cu același număr de puncte cu FC Botoșani.

Rapid: Aioani - Onea (Manea ‘86), Paşcanu, Bolgado, Braun - Vulturar, Keita (Grameni ‘86) - Dobre, Christensen (Hromada '72), Petrila (Micovschi ‘85) - Koljic (Baroan '71). Antrenor: Constantin Gâlcă

FC Argeş: Lazar - Borţa, Tudose, Garutti, Orozco (R. Popescu '76)), Briceag - Caio Martins (Matos '76), Sierra (Luckassen ‘46), Raţă - Moldoveanu (Pîrvu ‘68), Bettaieb (Manole '90). Antrenor: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Koljic '44, Keita '53 / Luckassen ‘51

Arbitri: Sebastian Colţescu -Daniel Mitruţi, Florian Alexandru Vişan - George Cătălin Roman

Camera VAR: Andrei Chivulete, Eugen Sebastian Gheorghe

Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Buhuş.