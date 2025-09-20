Generația actuală de piloți din F1, criticată de Flavio Briatore: Nu au stofă de campioni - Comparația cu epoca lui Michael Schumacher
Postat la: 20.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Flavio Briatore, conducător din Formula 1 care a lucrat alături de Michael Schumacher și Fernando Alonso, se declară nemulțumit de actuala generație de piloți tineri din Marele Circ. Singura excepție, Max Verstappen.
Personaj cu zeci de ani de experiență în lumea agitată a Formulei 1, Briatore a vorbit înainte de Marele Premiu de la Baku despre actuala generație de piloți din F1.
Italianul nu se declară impresionat de vreun pilot anume, el mărturisind că din generația actuală doar Max Verstappen îi aduce aminte de adevărate „forțe ale naturii" precum Michael Schumacher sau Fernando Alonso.
Un lucru e clar: Flavio cunoaște din ce este făcut un pilot special de Formula 1, el lucrând cu nume mari din istoria Marelui Circ.
L-a descoperit pe Michael Schumacher la Benetton, iar mai apoi pe Fernando Alonso la Renault.
Atunci când se uită însă la actuala grilă de start, italianul ridică din umeri și spune că în afara lui Max Verstappen (n.r. din generația tânără) nu mai vede pe nimeni capabil să facă lucruri fantastice precum Schumacher, Alonso sau Hamilton.
„Schumacher a câștigat tot la juniori, Hamilton era bam, bam, bam în GP2, Alonso a uimit pe toată lumea la Minardi. Acum? Îl scoți pe Max și restul... (n.r. ridică din umeri)", a spus Briatore, citat de f1oversteer.com.
Consistența le lipsește în primul rând piloților din zilele noastre, transmite Briatore.
„În timpul nostru, Hamilton termina primul, al doilea, al treilea, mereu acolo. Rosberg, la fel. Era clar că sunt viitori campioni.
Astăzi, în F2 sau F3, vezi un pilot câștigând o cursă, iar etapa următoare abia prinde locul 14. Foarte confuz", a explicat italianul.
Diferența dintre generația lui Schumacher-Hamilto-Alonso și cea de astăzi este dată de stabilitate. Marii campioni dominau constant, iar acest lucru era vizibil înainte ca aceștia să facă marele pas spre Formula 1.
„Un tip câștigă azi, mâine este al 14-lea. Este greu să mai înțelegi cine are material de campion mondial", spune Briatore.
În viziunea lui Briatore, un singur pilot din prezent are stofă de campion: Verstappen.
Restul sunt talentați, dar par totuși departe de standardele epocii lui Michael Schumacher.
Flavio Briatore, 74 de ani, s-a făcut remarcat ca director al Benetton Formula (1989-1997) şi apoi al Renault F1 Team (2000-2009), câştigând trei campionate mondiale ale constructorilor în 1995, 2005 şi 2006.
El a fost exclus pe viaţă din Formula 1 în 2009 pentru rolul său într-un scandal de înşelăciune care a implicat falsul accident al lui Nelson Piquet Jr la Marele Premiu al statului Singapore din 2008. Sancţiunea a fost ridicată în 2012, în urma mai multor bătălii juridice.
De asemenea, el a fost urmărit penal şi achitat de fraudă fiscală în 2022, în urma confiscării şi licitaţiei iahtului său.
Italianul s-a alăturat echipei Alpine în calitate de consilier executiv vara trecută.
