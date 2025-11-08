Dezvăluiri despre infernul gimnasticii românești: "A murit după 3 zile pentru că i-au rupt coloana"

Imaginea gimnasticii din România e afectată în această perioadă de câteva dezvăluiri traumatizante privind modul cum au fost ori sunt tratate sportivele de către antrenorii lor.

Astfel, în emisiunea "România în direct" de la Europa FM, care a dezbătut subiectul legat de acuzațiile care i se aduc în prezent antrenoarei Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, o fostă gimnastă a relatat ce i s-a întâmplat ei la începutul anilor 90, rememorând și un episod tragic petrecut cu o colegă.

"Eu am făcut gimnastică de performanță la Dinamo, din 87 până în 92 și a trebuit să mă opresc pentru că nu mai făceam față terorii. Mâncam bătaie absolut zilnic, eram jignite. Bătaie înseamnă că, dacă făceai o greșeală, eram întinse pe jos pe parchet, se scotea o șipcă din parchetul de lemn și eram bătute cu bestialitate la fund, până eram învinețite.

Uneori eram atârnate de paralele și nu aveam voie să ne dăm jos. Antrenorii mergeau în birouri, la o cafea și stăteam atârnate acolo jumătate de oră, o oră...și știam că prima care pică mânca cea mai mare bătaie. Pe loc, cu picioare, cu palme, cu șipca din parchet.

Plus alergat până la epuizare, până vomam...Iar una dintre colegele mele, dusă tot așa până la epuizare, pentru că ne pregăteam de un concurs, s-a oprit din exercițiul la sol pe care trebuia să-l facă de 10 ori la rând. A fost luată la bătaie, aruncată pe sol și lovită până a zis că nu se mai poate ridica de jos. Întâmplător a venit tatăl ei atunci la școală, au chemat Salvarea, a fost dusă la Spitalul Floreasca și a murit după 3 zile pentru că i-au rupt coloana.

A fost destul de mediatizat atunci, a apărut în ziar, era undeva prin 91, 92", a spus ascultătoarea, precizând ulterior că antrenorii în cauză erau soții Boboc.