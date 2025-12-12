Și încă o dată moare ȚARA...
Postat la: 12.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Și încă o dată moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Căci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat și, mai ales, v-am iubit nemărginit, ați fost ȚARA! Acea țară românească, ce nu dorea nicicum să se dea învinsă! Acea ȚARĂ, care în plin marasm sufletesc, prin glasul dumneavoastră, ne ordona să stăm drepți, cu fața spre ETERNITATEA neamului și cu spatele către istoria cinică, ce ne înconjura și ne lovea din toate părțile. Și de aceea, am să vă port mereu în amintire, așa cum erați, aplecat nu de bătrânețe, ci de suferința nedreptăților care i se făcea acestui neam, dar sufletește, eu vă vedeam mereu DREPT, străbătut fiind de fiorul creștin și tragic al demnitații de-a fi român.
Așa am să vă port eu în inima mea, domnule general! ICOANA NEAMULUI îmbrăcată în haine de soldat! Și văd cu ochii minții că acum ACOLO unde vă duceți, vă va primi cu dragoste și onoruri militare, nu ȚARA aceasta pe care o lăsați însingurată mai mult ca nicicând, ci cea pe care dumneavoastră ați iubit-o și n-ați părăsit-o nicicând! Furtuni cumplite s-au năpustit asupra sufletului ce-l purtați ca un suspin sub tunica dumneavoastră militară, dar eu v-am văzut neclintit, stând drept, mereu cu fața spre CERUL neînvins al acestei patrii însfințite de atâtea suferințe în care credeați infinit și la care simțeam că vă rugați și atunci când călcați cu pas tremurând prin pustia lumii ce ne înconjoară. Așa v-am văzut eu, domnule general, mereu ca o bucată de ICOANĂ ruptă de vitregia istoriei, dar care își caută neabătut CHIPUL întreg. Ca pe o sfântă LUMÂNARE, mergând de una singură, să lumineze cât poate și cum poate biserica îmbeznată și părăsită a neamului românesc de azi.
Și de aceea, văd dincolo de timpul ăsta, domnule general, văd în lumea de ACOLO, spre care ați plecat, cum batalioane întregi de CRUCI sfinte vă vor da onorul! Sunt soldații, domnule general! Lacrimi neșterse de pe obrazul țării! Cei care încă luptă și acum la Mărăști, Mărășești, Oituz, strigând în fața morții: „Pe aici nu se trece!". Și cei ce au trecut Prutul, făcând din trupurile lor punți către Dumnezeu, ca să pășească Sfânta Basarabie către patria mamă. Așa au murit ei, domnule general, rând pe rând, ca țara aceasta să ÎNVIE și să rămână neatârnată decât de CER! Și poate de aceea, știu de ce ați ales pământul sfânt de la Comana ca să vă fie așternut în ETERNITATE, căci doar acolo și nicăieri în lume, țăranul român a făcut din cămașa de obuz al tunului inamic, CANDELĂ sfântă de biserică! Căci din inima morții a țâșnit mereu ÎNVIEREA din crucea acestui neam răstignit!
Și știu și văd cu ochii minții, domnule general, cum prin fața dumneavoastră vor defila regimente și divizii întregi de LUMÂNĂRI veșnic aprinse, pe care nimeni și nimic nu le va putea stinge vreodată! Sunt ei, MARTIRII, domnule general! Sfinții Martiri ai închisorilor comuniste! Ei trec tăcuți, privindu-vă în ochi ca pe o ICOANĂ a recunoștinței lor. E Sfânta Liturghie nesfârșită a neamului, domnule general, ce acum vă dă onorul! Și aud prin zgomotul cumplit al lumii de azi, ceva ce îl sfărâmă, aud cum bate clopotul din Putna, domnule general, ca să vă vadă Sfinții Voievozi ai neamului și să se bucure că ȚARA n-a murit!
Și știu că nu e pământ și nici țărână care să vă acopere trupul însfințit de suferințe, domnule general! Căci ETERNITATEA își aruncă departe de ea năframa neagră a UITĂRII în fața celui iubit de Dumnezeu și neam! Și-acum, în ceasul marii despărțiri, vă rog cu inima cutremurată de durere, lăsați lumina lumânării sufletești aprinsă, domnule general, ca să vă pot urma cu neamul după mine!
Dan Puric
-
Bolojan a fost salvat de la demitere pe filiera Ungaria-Austria
Acum exact o saptamana, Ilie Bolojan se afla in vizita oficiala la Viena, dupa ce petrecuse ziua anterioara la Budapesta ...
-
Europa devine irelevantă!
Ceea ce la inceputul secolului le parea unora „sfarșitul istoriei" - un neoliberalism care face din competiție ese ...
-
Justiție capturată înseamnă stat captiv
Documentarul "Justiție capturata" al publicației Recorder va fi difuzat de TVR și de B1TV. Mafia poate dormi liniștita: ...
-
Agentul 00Vișan
Doua grupari ale mișcarii suveraniste au fost puternic afectate, mai ales imagologic, de așa-zisul analist politi ...
-
Cine conduce, cu adevărat, România?
Ieri, intr-o ședința semi-secreta, Guvernul Romaniei s-a intrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotarare de ...
-
Cum tastează ecranul: de la boomeri la mileniali și de la zoomeri la GenAlpha - lecții la coadă la cafea
Stau la coada la o cafea. Ca tot humanoidul conectat și tehnologizat: cu ochii in ecranul telefonului. Un puști zambește ...
-
În Bucureștiul iubit
Doar 12 procente din bucureștenii cu drept de vot l-au ales pe Ciucu, opt procente pe Alexandrescu și șapte pe Baluța. A ...
-
Cum am prevazut scorul lui Ciprian Ciucu și de ce ăia care spun "marș" nu câștigă
Lista predicțiilor mele politice din ultimii 5 ani arata in felul urmator: 2020: am zis ca Nicușor Dan ia primaria cu 4 ...
-
Europa între doctrina Monroe-Trump și "erodarea civilizațională"
Greu de ințeles de ce politicienii noștri refuza cu obstinație sa comenteze Strategia Naționala de Securitate a SUA, un ...
-
Rolul traseistului tactic Daniel Zamfir în strategiile PSD
Dupa ce da cate un tun, Daniel Zamfir iși șterge urmele ca țestoasele batrane care și-au depus ouale și o taie tiptil in ...
-
Novorusia, proiectul care ar deveni realitate? Dacă da, este casus belli? Pentru cine?
Reiau un text publicat la inceput de an 2022. Atunci cand analiștii noștri copiau, cum le sta in obicei, semnalelel date ...
-
Să izolăm musca de pe căciula lui Grindeanu
Nu cred ca SRI vrea sa aiba un ofițer acoperit ca Grindeanu, care sa aduca atatea prejudicii de imagine principalei noas ...
-
Dacă nu e un plan al Sistemului, atunci e disperare și prostie!
Ciprian Ciucu a fost lovit rau in aripa de sondajul comandat de catre HotNews celor de la AtlasIntel, sondaj ce-l arata ...
-
Povestea unei gene care a ținut cardiologii în șah
În cardiologie sunt puține momente cand simți ca știința schimba cu adevarat regulile jocului. Acesta este unul di ...
-
Asa cum a fost Artan!
Este poate cel mai nefiresc text pe care il pot scrie pentru ca imi vine permanent in memorie zambetul lui cvasi-curteni ...
-
Mafia avocaților și judecătorilor legată de primăria lui Bolojan (II)
Așa cum am aratat in prima parte a articolului, existența unei mafii judiciare rapace la Oradea, cu implicații in afacer ...
-
1 Decembrie. România întreabă: mai știi că ești român?
Am cunoscut o persoana. O persoana pe care nu aș fi crezut ca voi ajunge sa o apreciez. Nu total, e drept, ci din anumit ...
-
Lupul Bolojan vânat de procurorii patriei!
Procurorii patriei sunt pe urmele premierului Ilie Bolojan intr-un context deloc favorabil, marcat de o stare acc ...
-
Ionuț Moșteanu a fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți în joc
E un deja-vu in toata aceasta poveste. Este povestea cu diploma care e reala, e vina lui. A facut ceva care nu se face. ...
-
Alegerile din 7 decembrie vor sfârși cariera politică a cel puțin unui candidat!
Daca "dreapta", adica Ciucu/Drula, va pierde alegerile de la PMB nu se va intampla din cauza doamnei Ciceala, ci pentru ...
-
Vreți America? Dați jos icoana lui Macron din birouri
Macronismul inseamna taierea punților peste Atlantic și investiția intr-un set de izmene pe calator luat din Place Vend& ...
-
Pentru ce actor statal mai lucrează Parchetul General al României?
În numele interesului public, aș vrea sa aflu cine este patriotul roman din cadrul Parchetului General, care a dec ...
-
Schimbare de paradigmă geopolitică: Capitalul arab, emiratez și saudit, poate deveni jucător strategic în economia României
Din acest punct de vedere semnalez doua știri de presa din ultimele trei zile ce vizeaza cei doi giganți energetici, Luk ...
-
Col. (r) SRI Păcuraru: "Am certitudinea că Georgescu e ofiţer în rezervă al Armatei"
Afirmatia din titlu vine in completarea explicatiei faptului ca Georgescu era filat prin '97 de Directia Siguranta Milit ...
-
Razboaiele sunt intotdeauna absurde
Pe 27 noiembrie, se semneaza acordul de pace in Ucraina. Daca te uiti pe facebook-ul romanesc, e deja pace. La tv, slabu ...
-
Atenție la USR!
Romania traiește un fenomen politic extrem de periculos, dar mulți inca nu il vad. În timp ce PSD și PNL sunt para ...
-
A venit aseară Potra, din Dubaiul de departe
Distinsul domn Potra a cerut sa fie repatriat din Dubai in Romania, pentru a participa la un proces in care se va dovedi ...
-
Strategia Națională de Apărare: 40 de pagini de mizerabilă filosofie globalistă
Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAȚ) a dat publicitații Proiectul de strategie de aparare pe care il propune spre ...
-
Globaliștii s-au vopsit peste noapte în suveraniști!
Liderii globaliști, care guverneaza impotriva intereselor țarilor pe care le conduc, se auto-intituleaza, peste noapte, ...
-
Ticăloșenia lui Nicușor Dan
Omul nu e doar cu mari probleme de comportament și comunicare. Nu! Omul e un mare ticalos, de-a dreptul. Faptul ca apare ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu