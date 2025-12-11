Tratament revoluționar pentru diabet: O chinezoaică de 25 de ani este prima pacientă din lume care a obținut independența față de injecțiile cu insulină

În urma unui tratament revoluționar dezvoltat de cercetătorii chinezi, o femeie de 25 de ani care avea diabet de tip 1, o boală al cărei tratament actual constă în administrarea insulinei pe perioada întregii vieți, a reversat stadiul afectiunii.

Femeia fost supusă unui tratament absolut uimitor, dezvoltat de un grup de cercetători chinezi de la Universitatea Peking. Derulat la Tianjin First Central Hospital, experimentul a reușit ca, în cazul femeii menționate, vindecarea să apară după doar 75 de zile de la începerea tratamentului.

Abordarea chinezilor este de-a dreptul revoluționară. Se colectează celule de grăsime ale pacientului care sunt reprogramate și transformate în celule stem pluripotente(CiPSC - Chemically induced Pluripotent Stem Cells). Celulele pluripotente au capacitatea de a se dezvolta în aproape orice tip de celulă din organism. Avantajul crucial a fost că au fost folosite celulele proprii ale pacientei, eliminându-se riscul de respingere imună a transplantului, o problemă majoră în cazul transplanturilor de organe de la donatori.

Celulele CiPSC au fost apoi cultivate în laborator și "instruite" să se diferențieze(adică să se transforme) în celule insulare(sau celule beta) funcționale, care sunt responsabile de producția și eliberarea de insulină în mod natural, ca răspuns la nivelul de zahăr din sânge. Aceste celule sunt numite „insule derivate din CiPSC"(CiPSC-islets).

Celulele insulare nou-create(CiPSC-islets) au fost transplantate în organismul pacientei, la nivelul abdomenului printr-o intervenție minim invazivă. După transplant, celulele insulare funcționale s-au grefat cu succes și au început să producă insulină endogenă(proprie), reglând nivelul glicemiei exact ca la o persoană sănătoasă. Astfel, pacienta și-a recăpătat capacitatea de a-și regla autonom glicemia, ajungând la o stare de independență completă de insulină și menținând indicatori diabetici(cum ar fi hemoglobina glicată - HbA1c) la nivelul celor din populația sănătoasă.