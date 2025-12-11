Echipa lui Trump ar fi discutat formarea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7. Ce țări ar putea face parte din „Core 5"
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Administrația președintelui american Donald Trump ar fi discutat ideea formării unui nou organism al marilor puteri, Core 5, care ar include China și Rusia, apropiind adversarii tradiționali și contrastând puternic cu actualul G7.
Conform Defense One, citat de European Pravda, ideea ar fi apărut într-o versiune mai lungă, nepublicată, a Strategiei de Securitate Națională, din care Casa Albă a publicat fragmente săptămâna trecută.
Strategia prevedea crearea unui nou grup de puteri globale de frunte - C5 (Core 5): Statele Unite, China, Rusia, India și Japonia.
Acesta urma să fie un club informal similar cu G7 (Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Japonia).
Cu toate acestea, apartenența la un astfel de grup urma să fie determinată nu de sistemul politic (G7 este un club al democrațiilor bogate), ci exclusiv de mărimea populației (peste 100 de milioane de locuitori) și de potențialul economic.
La fel ca G7, Core 5 urma să organizeze reuniuni periodice pentru a discuta probleme globale.
Cu toate acestea, oficialii din echipa lui Trump neagă existența unor versiuni alternative ale documentului.
Ideea revenirii Rusiei în G7 - restabilind efectiv G8 - a apărut în versiunea inițială a „planului de pace" al echipei Trump.
Cancelarul german Friedrich Merz a respins posibilitatea reintegrării Rusiei în G7.
Președintele francez Emmanuel Macron a exprimat o opinie similară, menționând că nu există motive pentru readmiterea Rusiei.
La rândul său, liderul Kremlinului Vladimir Putin a afirmat că nu este interesat de revenirea Rusiei în G7.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tratament revoluționar pentru diabet: O chinezoaică de 25 de ani este prima pacientă din lume care a obținut independența față de injecțiile cu insulină
În urma unui tratament revoluționar dezvoltat de cercetatorii chinezi, o femeie de 25 de ani care avea diabet de t ...
-
Jocuri care dezvoltă imaginația și colaborarea la 4-5 ani
La varsta de 4-5 ani, copiii se afla intr-o perioada cruciala de dezvoltare cognitiva și sociala. Jocurile care stimulea ...
-
Imprimante portabile: cum îți simplifică activitatea zilnică
Într-o lume in care mobilitatea este esențiala, imprimantele portabile au devenit un instrument indispensabil pent ...
-
Oamenii descoperă abia acum că Pământul are o coadă care se întinde pe cel puțin 2 milioane de kilometri
Poate cele mai faimoase cozi cosmice sunt cozile cometelor. Acestea sunt fluxuri de gaz și praf care zboara in spatele u ...
-
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în controverse: cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Avea lovituri la cap și în zona ochilor
O serie de controverse au aparut dupa moartea Rodicai Stanoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tanar ar fi externat-o din spita ...
-
Sarcofagul lui Mircea cel Bătrân a fost redeschis după un secol: Este cel original și bine conservat
Sarcofagul lui Mircea cel Batran de la Manastirea Cozia a fost redeschis dupa aproape o suta de ani. „Este cel ori ...
-
China a efectuat zborul inaugural al primei sale aeronave portadrone fără echipaj
China a finalizat joi zborul inaugural al „Jiutian", prima aeronava portadrone cu o lungime de 16,35 metri si o la ...
-
Când e cea mai ieftină zi să rezervi bilete de avion - nu e marți, cum credeai. Ce arată cele mai recente date ale experților
Cea mai ieftina zi pentru a rezerva un zbor nu mai este marți. Ani de zile, calatorilor li s-a sugerat sa fie atenți la ...
-
Experimentul electric s-a dus naibii: Motoarele pe benzină şi motorină revin în preferinţele cumpărătorilor la nivel mondial
Masinile cu motoare cu ardere interna revin in centrul atentiei cumparatorilor la nivel global, pe fondul inversarilor d ...
-
In ce să băgăm banii? Riscurile la care se supun cei care investesc în imobiliare: diversificarea, arma care te apără de pierderi mari
Proprietațile imobiliare continua sa fie o categorie de active de prim rang pentru investitori. Deși promit randamente s ...
-
Un animal misterios a fost văzut în pădurile României: autoritățile încearcă să găsească o explicație
Un exemplar de Alces alces a fost surprins pe camera in județul Hunedoara, iar Rewilding Romania considera aceasta apari ...
-
Koveși descinde în Imperiul lui Țiriac: EPPO face legătura cu dosarul în care Ilie Bolojan a fost dat pe mâna justiției de Pâslaru
Procurorii coordonați de Laura Codruța Kovesi fac cercetari in cazul microbuzelor școlare cumparate la supra preț. Aceșt ...
-
Ialta 2: Planurile lui Trump după finalul războiului din Ucraina: se împart zone de influență
Planul președintelui american, Donald Trump, pentru pace in Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor de ene ...
-
Manevra "Porsche": Sute de bolizi din Rusia s-au blocat dintr-o dată ca la o singură comandă
Sute de mașini Porsche din Rusia s-au blocat dintr-o data din cauza unei probleme legate de sistemul lor de securitate b ...
-
O descoperire care schimbă perspectiva asupra creierului. Cercetătorii identifică o structură necunoscută
O echipa de biologi americani a identificat o zona interna a hipocampului care nu fusese observata pana acum, o structur ...
-
Oamenii de știință explorează ideea că universul nostru observabil ar putea fi doar o bulă cuantică într-o realitate mult mai vastă
Conform unei teorii de data recenta, in Univers ar putea exista nenumarate alte bule precum a noastra (spațiul observabi ...
-
Un adevăr incomod pentru lumea occidentală: corpul, mintea și chiar alimentația noastră nu sunt ceea ce par la prima vedere
Acest eveniment a avut loc chiar la sfarșitul secolului XX. În 1999, un om de știința japonez curajos a indraznit ...
-
România activează controlul biometric obligatoriu pentru toți cetățenii din afara UE. În ce constă
Un nou capitol in securizarea frontierei externe a Uniunii Europene a inceput miercuri, 10 decembrie, odata ce Sistemul ...
-
Spionaj Made in China. Un gadget ieftin și destul de folosit ascundea un microfon secret și trimitea automat date personale
Un accesoriu tehnic aparent inofensiv, creat pentru administrarea de la distanța a calculatoarelor, s-a transformat intr ...
-
Premieră mondială - Milioane de copii sub 16 ani, interziști pe rețelele de socializare online începând de azi
Copiii din toata Australia s-au trezit, miercuri, fara acces la conturile lor de social media, in urma unei interdictii ...
-
ANAF pregătește „trupa specială" de investigație: cum va fi vânată evaziunea din piața cripto
ANAF analizeaza inființarea unei structuri dedicate verificarii veniturilor obținute din tranzacții cu criptomonede, au ...
-
Elon Musk denunță un șantaj al Comisiei Europene: Să cenzurăm fără să știe lumea și nu-ți mai dăm amendă! Alte platforme au acceptat trocul
Platforma X a lui Elon Musk a fost amendata de catre UE cu 120 de milioane de euro pentru "incalcarea DSA". În rep ...
-
De ce precizia contează în implantologia modernă
Implantologia dentara a evoluat semnificativ, transformandu-se dintr-o procedura de nișa intr-o soluție larg acceptata p ...
-
Din 2026, se schimbă modul de stabilire a vechimii în muncă pentru ieșirea la pensie. Exemplu de calcul
Din 2026 se schimba modalitatea de calcul care stabilește vechimea in munca, dat fiind ca angajatorii raporteaza numarul ...
-
Investiție americană majoră. România va prelucra pământuri rare pentru tehnologiile de apărare și spațiale occidentale
Romania se pregatește sa devina jucator strategic pe piața pamanturilor rare, printr-o fabrica dezvoltata de Nuclearelec ...
-
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit. Zona era închisă din cauza pericolului extrem
Patru persoane, printre care doi romani, au murit și una este disparuta dupa ce un val puternic a lovit duminica piscina ...
-
De la gura copiilor, de la Educație și Sănătate, România trebuie să doneze Ucrainei 4,4 miliarde euro pentru noi arme, deficitul bugetar și o datorie către G7
Comisia Europeana se așteapta ca cele mai mari economii ale UE - Germania, Franța și Italia - sa iși asume rolul princip ...
-
Scrisorile lui Vlad Țepeș: Marele "Dracula" era de fapt vegetarian - Orezul a apărut în Sibiu cu aproximativ 150 de ani înainte de prima cultivare a plantei în Europa
Un studiu publicat in vara anului 2023 descria detalii neștiute despre Vlad Țepeș, in urma analizei chimice a scrisorilo ...
-
Google sub investigația Comisiei Europene pentru modul în care folosește inteligența artificială în detrimentul siturilor de presă
Comisia Europeana a lansat marti o investigatie antitrust privind utilizarea de catre Google a continutului online pentr ...
-
Axa București-Berlin și competiția pentru România - analiză Deutsche Welle
Romania și Germania și-au dezvoltat legaturile strategice in ultimul an ca efect al avansului Rusiei in Ucraina, arata o ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu