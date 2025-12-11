China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului SUA, scrie The Telegraph. Dependența SUA de arme costisitoare și sofisticate o expune la capacitatea Chinei de a produce în masă sisteme mai ieftine în cantități copleșitoare, avertizează documentul strict secret „Overmatch Brief".
Un oficial de securitate națională din administrația Joe Biden care a revizuit documentul ar fi pălit când a realizat că Beijingul are „redundanță după redundanță" pentru „fiecare truc pe care îl avem în mânecă", a scris The New York Times. Pierderea Taiwanului, bastionul cheie al SUA împotriva puterii chineze în Pacificul de Vest, ar reprezenta o lovitură strategică și simbolică severă pentru Washington.
Cel mai avansat portavion al țării, USS Gerald R Ford - trimis recent în Caraibe pentru represiunea lui Donald Trump împotriva traficanților de droguri - este adesea distrus în jocurile de război descrise în raport. Nava în valoare de 13 miliarde de dolari, care a intrat în serviciu în 2022 după ani de întârzieri, este vulnerabilă la atacurile submarinelor diesel-electrice și ale arsenalului Chinei de aproximativ 600 de rachete hipersonice, capabile să călătorească cu o viteză de cinci ori mai mare decât cea a sunetului.
Beijingul a prezentat rachetele YJ-17, capabile să distrugă nave și care se estimează că pot atinge o viteză de opt ori mai mare decât cea a sunetului, în cadrul unei parade militare în septembrie. Cu toate acestea, Pentagonul intenționează să construiască încă nouă portavioane din clasa Ford, în timp ce nu a desfășurat încă nicio rachetă hipersonică.
Eric Gomez, cercetător la Taiwan Security Monitor, a declarat că rezultatul final nu era clar când a participat la un joc de război pentru un conflict din Taiwan, dar a remarcat că SUA au suferit pierderi grele. „SUA pierd multe nave în acest proces. Multe avioane F-35 și alte avioane tactice din teatru de operațiuni sunt, de asemenea, degradate destul de rapid", a declarat el pentru The Telegraph.
„Cred că costul ridicat al acestuia a fost cu adevărat descurajant când am făcut rezumatele după acțiune și ne-am gândit: „Bine, ați pierdut peste 100 de avioane de generația a cincea, mai multe distrugătoare, câteva submarine, câteva portavioane". „Este ca și cum ai spune: „Doamne, omule, a fost o pierdere grea".
Anul trecut, Pete Hegseth, secretarul apărării, a declarat că „pierdem de fiecare dată" în jocurile de război ale Pentagonului împotriva Chinei și a prezis că rachetele hipersonice ale țării asiatice ar putea distruge portavioanele în câteva minute. China și-a extins semnificativ arsenalul de rachete cu rază scurtă, medie și intermediară, ceea ce înseamnă că ar putea distruge multe dintre armele avansate ale SUA înainte ca acestea să ajungă în Taiwan.
Între timp, cele „cinci mari" companii de apărare continuă să vândă guvernului SUA versiuni mai scumpe ale acelorași nave, avioane și rachete, potrivit The New York Times. Oficialii din domeniul apărării au realizat că SUA sunt vulnerabile deoarece aceste arme complexe sunt imposibil de produs în serie, iar o serie de războaie recente, inclusiv conflictul dintre Ucraina și Rusia, care au demonstrat capacitățile devastatoare ale armelor relativ ieftine, cum ar fi dronele.
Congresul a alocat aproximativ 1 miliard de dolari pentru producerea a 340.000 de drone mici în următorii doi ani. Trump l-a numit pe Dan Driscoll, șeful forțelor armate americane, în funcția de „responsabil cu dronele", însărcinat cu modernizarea tehnologiei învechite a Americii și contracararea eforturilor inamicilor în domeniul dronelor.
Cu toate acestea, SUA încearcă să recupereze decalajul față de adversarii săi, iar experții au declarat anterior pentru The Telegraph că nu poate concura din punct de vedere al costurilor cu țări precum China, unde costurile forței de muncă sunt mai mici și reglementările mai puțin stricte.
O schimbare decisivă în politica SUA ar necesita probabil investiții substanțiale, însă cheltuielile pentru apărare se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 80 de ani, reprezentând aproximativ 3,4% din PIB. Jake Sullivan, fostul consilier pentru securitate națională, a avertizat că SUA ar rămâne rapid fără muniții esențiale, cum ar fi obuzele de artilerie, într-un război cu China.
Evaluările interne ale Pentagonului arată că China depășește cu mult SUA în ceea ce privește arsenalul de rachete de croazieră și balistice. Ambele superputeri dețin un stoc de 400 de rachete balistice intercontinentale (ICBM). Se pare că SUA au folosit aproximativ un sfert din interceptorii de rachete de mare altitudine pentru a apăra Israelul împotriva barajului de rachete balistice lansat de Iran timp de 12 zile în luna iunie a acestui an.
Mai mult, grupul de hackeri Volt Typhoon, sponsorizat de statul chinez, a instalat malware pe rețelele informatice critice pentru rețelele electrice, sistemele de comunicații și aprovizionarea cu apă a bazelor militare americane. Amenințarea la adresa securității, pe care oficialii americani au încercat să o localizeze, ar putea paraliza capacitatea armatei de a muta arme și forțe în cazul izbucnirii unui război în Pacific.
Xi Jinping, liderul chinez, susține că cucerirea Taiwanului este o „inevitabilitate istorică" și a ordonat armatei sale să fie gata să cucerească insula până în 2027. Cu toate acestea, se consideră că este puțin probabil să acționeze, cu excepția cazului în care China obține un avantaj militar atât de copleșitor încât să poată fi sigură că va cuceri insula. Eșecul ar fi o lovitură umilitoare care ar putea pune capăt mandatului său de 13 ani.
SUA nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul și, din anii 1970, au urmărit o politică de „ambiguitate strategică", evitând să declare în mod explicit dacă vor apăra militar arhipelagul. Cu toate acestea, încă din vremea lui Dwight D. Eisenhower, SUA au considerat insula ca un factor important de control al expansionismului chinez și sunt obligate prin lege să furnizeze arme Taiwanului pentru a se apăra.
Trump a rămas fidel politicii de „ambiguitate strategică", deși s-a plâns de costurile protejării Taiwanului. „Cred că Taiwanul ar trebui să ne plătească pentru apărare. Știți, nu suntem diferiți de o companie de asigurări. Taiwanul nu ne oferă nimic", a declarat el pentru Bloomberg anul trecut.
El a continuat, menționând că Taiwanul se află la mică distanță de coasta Chinei, comparativ cu mii de kilometri de SUA, ceea ce oferă Beijingului „un ușor avantaj". În strategia de securitate națională a administrației Trump, publicată săptămâna trecută, se afirma că insula este importantă pentru economia SUA, deoarece o treime din transportul maritim global trece prin Marea Chinei de Sud.
Prioritatea SUA este de a păstra „superioritatea militară", se afirma în document, ceea ce înseamnă că capacitățile militare ale Americii trebuie să le depășească pe cele ale Chinei, astfel încât să-l descurajeze pe Xi să facă vreo mișcare, lucru pe care, potrivit acestei note, nu l-a reușit de ceva timp.
China și SUA au lansat o cursă frenetică a înarmării pentru a împiedica una dintre ele să obțină un avantaj decisiv care ar putea încuraja Beijingul sau să-i nege ambițiile imperialiste. În ianuarie, The Telegraph a scris că China a construit barje de tip D-Day care ar putea fi utilizate pentru a ocoli plajele din Taiwan și pentru a oferi multiple fronturi pentru tancuri într-o invazie amfibie.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca toate „neințelegerile" cu Statele Unite privind Ucrain ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
-
Donald Trump anunță că Rusia face concesii în negocierile de pace cu Ucraina, iar Kievul se declară mulțumit
Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Rusia „face concesii" in negocierile pentru incheierea razboiului ...
-
Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați"
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat in urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, tra ...
-
Financial Times și Washington Post: Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva
Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte in urma discuțiilor de la Geneva, potrivit Financial Ti ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu