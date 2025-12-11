China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret

China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului SUA, scrie The Telegraph. Dependența SUA de arme costisitoare și sofisticate o expune la capacitatea Chinei de a produce în masă sisteme mai ieftine în cantități copleșitoare, avertizează documentul strict secret „Overmatch Brief".

Un oficial de securitate națională din administrația Joe Biden care a revizuit documentul ar fi pălit când a realizat că Beijingul are „redundanță după redundanță" pentru „fiecare truc pe care îl avem în mânecă", a scris The New York Times. Pierderea Taiwanului, bastionul cheie al SUA împotriva puterii chineze în Pacificul de Vest, ar reprezenta o lovitură strategică și simbolică severă pentru Washington.

Cel mai avansat portavion al țării, USS Gerald R Ford - trimis recent în Caraibe pentru represiunea lui Donald Trump împotriva traficanților de droguri - este adesea distrus în jocurile de război descrise în raport. Nava în valoare de 13 miliarde de dolari, care a intrat în serviciu în 2022 după ani de întârzieri, este vulnerabilă la atacurile submarinelor diesel-electrice și ale arsenalului Chinei de aproximativ 600 de rachete hipersonice, capabile să călătorească cu o viteză de cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

Beijingul a prezentat rachetele YJ-17, capabile să distrugă nave și care se estimează că pot atinge o viteză de opt ori mai mare decât cea a sunetului, în cadrul unei parade militare în septembrie. Cu toate acestea, Pentagonul intenționează să construiască încă nouă portavioane din clasa Ford, în timp ce nu a desfășurat încă nicio rachetă hipersonică.

Eric Gomez, cercetător la Taiwan Security Monitor, a declarat că rezultatul final nu era clar când a participat la un joc de război pentru un conflict din Taiwan, dar a remarcat că SUA au suferit pierderi grele. „SUA pierd multe nave în acest proces. Multe avioane F-35 și alte avioane tactice din teatru de operațiuni sunt, de asemenea, degradate destul de rapid", a declarat el pentru The Telegraph.

„Cred că costul ridicat al acestuia a fost cu adevărat descurajant când am făcut rezumatele după acțiune și ne-am gândit: „Bine, ați pierdut peste 100 de avioane de generația a cincea, mai multe distrugătoare, câteva submarine, câteva portavioane". „Este ca și cum ai spune: „Doamne, omule, a fost o pierdere grea".

Anul trecut, Pete Hegseth, secretarul apărării, a declarat că „pierdem de fiecare dată" în jocurile de război ale Pentagonului împotriva Chinei și a prezis că rachetele hipersonice ale țării asiatice ar putea distruge portavioanele în câteva minute. China și-a extins semnificativ arsenalul de rachete cu rază scurtă, medie și intermediară, ceea ce înseamnă că ar putea distruge multe dintre armele avansate ale SUA înainte ca acestea să ajungă în Taiwan.

Între timp, cele „cinci mari" companii de apărare continuă să vândă guvernului SUA versiuni mai scumpe ale acelorași nave, avioane și rachete, potrivit The New York Times. Oficialii din domeniul apărării au realizat că SUA sunt vulnerabile deoarece aceste arme complexe sunt imposibil de produs în serie, iar o serie de războaie recente, inclusiv conflictul dintre Ucraina și Rusia, care au demonstrat capacitățile devastatoare ale armelor relativ ieftine, cum ar fi dronele.

Congresul a alocat aproximativ 1 miliard de dolari pentru producerea a 340.000 de drone mici în următorii doi ani. Trump l-a numit pe Dan Driscoll, șeful forțelor armate americane, în funcția de „responsabil cu dronele", însărcinat cu modernizarea tehnologiei învechite a Americii și contracararea eforturilor inamicilor în domeniul dronelor.

Cu toate acestea, SUA încearcă să recupereze decalajul față de adversarii săi, iar experții au declarat anterior pentru The Telegraph că nu poate concura din punct de vedere al costurilor cu țări precum China, unde costurile forței de muncă sunt mai mici și reglementările mai puțin stricte.

O schimbare decisivă în politica SUA ar necesita probabil investiții substanțiale, însă cheltuielile pentru apărare se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 80 de ani, reprezentând aproximativ 3,4% din PIB. Jake Sullivan, fostul consilier pentru securitate națională, a avertizat că SUA ar rămâne rapid fără muniții esențiale, cum ar fi obuzele de artilerie, într-un război cu China.

Evaluările interne ale Pentagonului arată că China depășește cu mult SUA în ceea ce privește arsenalul de rachete de croazieră și balistice. Ambele superputeri dețin un stoc de 400 de rachete balistice intercontinentale (ICBM). Se pare că SUA au folosit aproximativ un sfert din interceptorii de rachete de mare altitudine pentru a apăra Israelul împotriva barajului de rachete balistice lansat de Iran timp de 12 zile în luna iunie a acestui an.

Mai mult, grupul de hackeri Volt Typhoon, sponsorizat de statul chinez, a instalat malware pe rețelele informatice critice pentru rețelele electrice, sistemele de comunicații și aprovizionarea cu apă a bazelor militare americane. Amenințarea la adresa securității, pe care oficialii americani au încercat să o localizeze, ar putea paraliza capacitatea armatei de a muta arme și forțe în cazul izbucnirii unui război în Pacific.

Xi Jinping, liderul chinez, susține că cucerirea Taiwanului este o „inevitabilitate istorică" și a ordonat armatei sale să fie gata să cucerească insula până în 2027. Cu toate acestea, se consideră că este puțin probabil să acționeze, cu excepția cazului în care China obține un avantaj militar atât de copleșitor încât să poată fi sigură că va cuceri insula. Eșecul ar fi o lovitură umilitoare care ar putea pune capăt mandatului său de 13 ani.

SUA nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul și, din anii 1970, au urmărit o politică de „ambiguitate strategică", evitând să declare în mod explicit dacă vor apăra militar arhipelagul. Cu toate acestea, încă din vremea lui Dwight D. Eisenhower, SUA au considerat insula ca un factor important de control al expansionismului chinez și sunt obligate prin lege să furnizeze arme Taiwanului pentru a se apăra.

Trump a rămas fidel politicii de „ambiguitate strategică", deși s-a plâns de costurile protejării Taiwanului. „Cred că Taiwanul ar trebui să ne plătească pentru apărare. Știți, nu suntem diferiți de o companie de asigurări. Taiwanul nu ne oferă nimic", a declarat el pentru Bloomberg anul trecut.

El a continuat, menționând că Taiwanul se află la mică distanță de coasta Chinei, comparativ cu mii de kilometri de SUA, ceea ce oferă Beijingului „un ușor avantaj". În strategia de securitate națională a administrației Trump, publicată săptămâna trecută, se afirma că insula este importantă pentru economia SUA, deoarece o treime din transportul maritim global trece prin Marea Chinei de Sud.

Prioritatea SUA este de a păstra „superioritatea militară", se afirma în document, ceea ce înseamnă că capacitățile militare ale Americii trebuie să le depășească pe cele ale Chinei, astfel încât să-l descurajeze pe Xi să facă vreo mișcare, lucru pe care, potrivit acestei note, nu l-a reușit de ceva timp.

China și SUA au lansat o cursă frenetică a înarmării pentru a împiedica una dintre ele să obțină un avantaj decisiv care ar putea încuraja Beijingul sau să-i nege ambițiile imperialiste. În ianuarie, The Telegraph a scris că China a construit barje de tip D-Day care ar putea fi utilizate pentru a ocoli plajele din Taiwan și pentru a oferi multiple fronturi pentru tancuri într-o invazie amfibie.