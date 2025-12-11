Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în controverse: cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Avea lovituri la cap și în zona ochilor

O serie de controverse au apărut după moartea Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr ar fi externat-o din spital, iar fosta ministră avea urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor.

Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase și senator timp de trei mandate, a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat cauza oficială a decesului.

Conform unor surse neoficiale, Rodica Stănoiu ar fi fost internată la un spital din București cu câteva zile înainte de deces și ar fi prezentat urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor. Sursele mai menționează că fosta ministră ar fi fost externată pe semnătură de partenerul său de viață, cu 50 de ani mai tânăr.

Apropiate surse indică faptul că, în ultimele luni, Rodica Stănoiu se izolase de prieteni și nu mai răspundea la telefon. Se mai spune că dispozitivul său mobil ar fi fost controlat de partenerul său. Aceste detalii rămân neconfirmate oficial.

Mulți dintre apropiați îl acuză pe partenerul acesteia că ar fi vrut să pună mâna pe averea ei.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției între 2000 și 2004 și senator timp de trei mandate.

Fosta demnitară a avut o carieră îndelungată și remarcabilă în domeniul juridic și academic. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, a urmat studii postuniversitare la Montreal și Strasbourg și a obținut titlul de doctor în drept în 1975. A predat la mai multe universități din România și a fost senator între 1996 și 2008.