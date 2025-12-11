Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor

Premierul bulgar Rosen Jeliazkov și-a depus astăzi demisia, după un val de proteste care a adâncit haosul politic în țară cu doar câteva săptămâni înainte ca Bulgaria să intre în zona euro. Jeliazkov anunțase disponibilitatea de a-și depune demisia înainte de votul moțiunii de cenzură programate pentru joi.

„Vox populi, vox dei", a spus Jeliazkov în plenul Adunării Naționale de la Sofia. „Auzim vocea cetățenilor care protestează împotriva guvernului." Potrivit Bloomberg, demisia nu va afecta aderarea Bulgariei la zona euro la 1 ianuarie, însă criza scoate în evidență un sentiment tot mai puternic de frustrare, în special în rândul tinerilor, după mai mulți ani în care apartenența la Uniunea Europeană nu a reușit să livreze promisiunea unei consolidări a statului de drept. Ca membru al partidului Gerb al fostului premier Boiko Borissov, cel mai mare bloc politic din Bulgaria, Jeliazkov a condus până astăzi un guvern minoritar susținut de formațiuni din întreg spectrul politic încă din ianuarie. Printre cei care i-au asigurat sprijinul se numără și partenerul neoficial al cabinetului, Delyan Peevski, parlamentar și fost magnat media, sancționat de SUA și Regatul Unit pentru corupție, mai amintește sursa citată.

Protestatarii au scandat lozinci împotriva lui Borissov și Peevski, acuzându-l pe acesta din urmă că exercită un control informal asupra guvernului, serviciilor de securitate, sistemului judiciar și bugetului de stat. Peevski a negat orice ilegalitate, dar și-a accentuat în repetate rânduri influența asupra executivului.

Președintele Rumen Radev îi va oferi mai întâi lui Borissov șansa de a propune un nou guvern. Dacă acesta eșuează, mandatul se va muta la a doua cea mai mare formațiune parlamentară, iar apoi, dacă și această tentativă cade, Radev va nominaliza un ultim candidat. Trei eșecuri consecutive declanșează alegeri anticipate, cel mai probabil în primăvara viitoare, mai explică Bloomberg. Problema este că o nouă rundă electorală ar accelera criza politică ce a împins Bulgaria să organizeze șapte alegeri parlamentare din 2021 încoace, fără ca vreuna să producă o majoritate stabilă.

Oamenii au ieșit masiv în stradă în ultimele zile după anunțarea planului guvernului de a majora cheltuielile în bugetul pentru anul viitor, măsură despre care mulți protestatari cred că ar întări doar controlul pe care politicienii corupți îl exercită asupra instituțiilor statului. Așa cum sesizează Bloomberg, a aduce cea mai săracă țară europeană din UE în zona euro înainte ca aceasta să fi livrat reformele de bază privind statul de drept reprezintă o mișcare pe care criticii extinderii o vor exploata. Este o problemă de credibilitate care, la rândul ei, poate afecta strategia geopolitică a întregii Uniuni, întrucât eventualele negocieri de aderare ale Ucrainei sunt esențiale pentru stabilitatea frontierei estice a Europei.

Turbulențele din Bulgaria „implică un risc reputațional pentru Europa, o țară care intră în zona euro este zguduită de evenimente ce pun în discuție chiar politica ei fiscală", a declarat Mario Bikarski, analist geopolitic principal la Verisk Maplecroft, pentru sursa citată. Cele mai ample proteste din ultimul deceniu îi opun pe demonstranți fostului magnat media Delyan Peevski, un parlamentar influent, perceput pe scară largă drept chipul capturii statului în Bulgaria.

Deși Peevski este sancționat atât de SUA, cât și de UE, sprijinul său a fost crucial pentru menținerea laolaltă a guvernului pro-european condus de Rosen Jeliazkov, însă cel dintâi a negat orice abatere. Între timp, protestele continuă încă de pe 1 decembrie, unii cetățeni au povestit presei că părinții îi aduseseră la mitingurile din 2013, atunci când Peevski fusese numit controversat la conducerea Agenției Naționale de Securitate, iar doisprezece ani mai târziu, aceleași personaje domină în continuare o țară care rămâne printre cele mai corupte din UE.

Rosen Jeliazkov a prezentat adoptarea monedei euro ca una dintre marile realizări ale guvernului său, deși un sondaj din iulie arăta că aproape jumătate dintre bulgari se opun măsurii. Premierul a invocat acest obiectiv și atunci când a promis că va rămâne în funcție, afirmând că țara are nevoie de stabilitate în perioada de tranziție către noua monedă.