Noua schema de ajutor de pandemie a Ministerului Culturii e la fel de discriminatorie ca si precedentele si promoveaza o frauda sub patronajul Guvernului

Marti seara a avut loc o noua runda de negocieri intre partile implicate, dupa ce Ministerul Culturii a propus o noua structura pentru schema de ajutor financiar acordat artistilor, organizatorilor de spectacole si evenimente, dar si institutiei de gestiune colectiva a drepturilor de autor din Romania.

Despre variantele anterioare, in acest sinuos traseu al negocierilor, publicatia noastra a relatat pe larg, detalii se pot consulta AICI si AICI. In esenta, guvernantii, dupa ce au promis initial compensatii de 100 de milioane de euro, care apoi s-au redus la 75 de milioane de euro, au "promovat" o discriminare permanenta, in sensul ca au favorizat fatis marii organizatori de festivaluri in detrimentul celor care abia isi sustin activitatea in domeniul muzical.

In articolele mentionate am si explicat care este motivul ocult pentru care organizatorii distibuie banii firmelor mari care organizeaza festivaluri cu zeci de mii de spectatori si care au vandut bilete in avans, mai ales ca dupa toate probabilitatile aceste mega-concerte nu se vor putea tine nici in 2021 din aceleasi motive de pandemie.

Al doilea lucru demn de remarcat este ca deja nu mai vorbim de compensatii acordate de guvern pentru ca artistii si organizatorii au fost grav afectati de masurile luate de autoritati in perioada de lockdown si dupa aceasta, ci acum vorbime de "coparticipare", in sensul ca organizatorii trebuie sa vina "de acasa" cu 20% din suma in avans a cheltuielilor spectacolelor, iar statul finanteaza 80%, in anumite limite specificate.

De asemenea, dupa negocierile de marti, pe noua schema, autoritatile au crescut limita de "ajutor" pentru festivaluri de la 800.000 de euro la 1.800.000 de euro, ceea ce evident ii favorizeaza, cum spuneam, pe organizatorii marilor festivaluri, cei care au vandut deja bilete in avans pentru 2020 si care vand si pentru 2021 pe banda rulanta, fara a avea alta acoperire decat faptul ca prin legislatia actuala "de pandemie" nu sunt obligati sa dea banii inapoi spectatorilor timp de trei ani!

Guvernantii, prin reprezentantii lor de la Ministerul Culturii, au mentinut aceleasi conditii discriminatorii, inclusiv vinzarea de bilete. Se pune firesc intrebarea, pai daca a fost "sold out" la un festival sau concert in 2020 si acesta s-a amanat pentru 2021, atunci ce bilete se mai vand acum? Asistam la o frauda clara "legalizata" de guvern. Sa nu mai vorbim ca alte concerte s-au anulat de-a binelea si organizatorii nici vorba sa dea banii inapoi! (De pilda Concertul lui Celine Dion, caz despre care am scris intr-unul din articolele mentionate anterior).

Practic, organizatorii festivalurilor de tip Untold si Neversea (care se califica cu doua firme pentru 3.600.000 de euro), sau a altor concerte cu zeci de mii de spectatori nu fac altceva decat s alimenteze un "joc piramidal" de la un an la altul care nu face altceva decat sa le aduca un "profit" urias fara sa faca nimic, iar acum mai primesc si ajutoare de la stat de milioane de euro. Nici un alt ajutor de stat nu a avut limita superioara atit de ridicata. Este o imbogatire pe baza spectatorilor pacaliti si a banilor contribuabililor luati "pe ochi frumosi" de la buget, fireste cu parandaratul aferent pentru diriguitorii "programului de ajutor".

Schema propusa de Ministerul Culturii chipurile dupa "consultarea opiniei publice" poate fi citita AICI.