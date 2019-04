Cercetator in CNSAS: Afirmatia ca Augustin Lazar a fost "un tortionar" este falsa

Afirmatia ca Augustin Lazar a fost un "tortionar" in perioada comunista este falsa, subliniaza Madalin Hodor, cercetator in cadrul Directiei de Investigatii a CNSAS, contrazicand cu documente toata campania dusa de PSD si Antena3 impotriva procurorului general cu scopul de a-i reduce sansele la un nou mandat.

Campania a fost declansata de media apropiata PSD, in conditiile in care Augustin Lazar si-a depus candidatura pentru al doilea mandat de procuror general, iar procedura se afla in desfasurare, interviul in fata ministrului Tudorel Toader fiind programat pe 10 aprilie. Reamintim ca Augustin Lazar a trecut cu bine de etapa preliminara a depunerii dosarului, dar Antena3 l-a acuzat ca ar fi fost "tortionar" in perioada comunista, pentru ca a facut parte dintr-o comisie care decidea eliberarea unor detinuti si a respins o astfel de cerere primita din partea unui detinut politic. Cazul Iulius Filip, pus in discutie de Antena3, a fost consemnat in 1986, adica in urma cu 33 de ani.

Madalin Hodor, cercetator la CNSAS, explica intr-o postare pe Facebook ca acel Lazar pe care Iulius Filip il numeste "tortionar" intr-un material video difuzat de Antena3 este lt. col. Gheorghe Lazar, nu Augustin Lazar, lucru confirmat si de "decizia definitiva de politie politica a lt. col. Lazar Gheorghe, seful biroului CI al Penitenciarului Aiud, publicata in Monitorul Oficial". "Domnul Iulius Filip a primit in 2015 numele lui si al altor ofiteri de Securitate care l-au urmarit si torturat in urma cererii depuse la CNSAS. Despre acest Lazar si nu despre Augustin Lazar vorbea domnul Filip. Afirmatia ca Augustin Lazar a fost 'un tortionar' este falsa.

Domnia sa a condus comisia de eliberari si nu avea cum sa actioneze direct ca 'tortionar' asupra lui Iulius Filip. Cel care a facut-o era lt. col. Lazar Gheorghe", a mai scris Madalin Hodor pe Facebook. Cunoscut pentru dezvaluirile sale, Madalin Hodor subliniaza ca este binevenita o discutie despre colaborarea procurorilor cu Securitatea si regimul comunist, dar ea "nu poate fi facuta in contextul unor campanii mediatice care amesteca minciuna si manipularea in scopuri strict politice cu adevarul si cu problema delicata a mostenirii comuniste". Augustin Lazar a respins acuzatiile ca ar fi facut politie politica si a explicat legatura cu dizidentii de la Penitenciarul Aiud. In plus, procurorul general a primit de doua ori adeverinta de la CNSAS ca nu a facut politie politica.

El este unul dintre candidatii la functia de procuror general declarati admisi si care vor participa la interviul din 10 aprilie. Pe de alta parte, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost procuror in perioada comunista, iar presa a relatat despre faptul ca a trimis in judecata un om care "a cumparat o vaca si un vitel si dupa cateva zile a vandut vitelul", era un propagandist activ al PCR si a fost criticat pentru achitari imputabile. In plus, campania este dusa la televiziunea fondata de Dan Voiculescu, cel care a primit din partea ICCJ verdict de colaborator al politiei politice, adica al Securitatii.

Campania mediatica este folosita de coalitia PSD-ALDE, care, prin vocea Liei Olguta Vasilescu si a lui Calin Popescu Tariceanu, a cerut inlaturarea lui Augustin Lazar din functie. In context, reamintim ca procurorii anticoruptie au cerut avizul Senatului pentru urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu, suspectat ca a primit mita 800.000 de dolari, insa, la 5 luni de la depunerea solicitarii, colegii liderului ALDE inca nu au luat o decizie, desi au fost depasite toate termenele prevazute in regulamente.