Nici cu spaga nu ai loc in aceste spitale daca te afli intr-o astfel de situatie!

Bolnavii din Iasi, care au nevoie de ingrijiri paliative, par, de multe ori, sa fie condamnati la durere si la chinuri groaznice, deoarece in Iasi, in spitalele publice, exista un numar insuficient de paturi pentru cei care au nevoie de un astfel de tratament, care sa le aline suferinta.

Conform datelor existente la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS), la nivelul Iasului exista 570 de paturi pentru ingrijiri paliative, dintre acestea 464 fiind in contract cu CAS. Din acest total, 213 paturi se afla in spitalele publice, cele mai multe la Institutul de Psihiatrie "Socola", mai exact 123. Totodata, la Spitalul Pentru Copii "Sf. Maria" exista 5 astfel de paturi, la Spitalul Pascani 50, la Spitalul "Sf. Ioan" din Targu Frumos- 15 paturi si la Institutul Regional de Oncologie- 20 de paturi.

O mare problema este reprezentata si de faptul ca multi dintre pacientii care au nevoie de ingrijiri paliative nu stiu cui sa se adreseze. Foarte multe persoane ajung in Unitatea de Primire Urgente, unde nu pot primi ingrijirile necesare. Din acest punct incepe chinul pentru medicii de la Urgente, care incearca sa gaseasca un loc liber intr-o sectie de profil si sa le explice familiilor ca ingrijirile paliative nu intra in competenta Unitatii de Primire Urgente.

"Este un lucru obisnuit, intrucat in fiecare zi este cel putin un pacient care are nevoie de ingrijiri paliative. Sunt unii pacienti care sunt externati de la paliatii, merg acasa, au dureri si alte simptome si nu au inteles ca au nevoie de ingrijiri paliative. Acestia suna la 112 si sunt adusi aici de ambulanta. Aici incepe lupta noastra de a explica ca in Urgente nu se fac paleatii si sunam la alte unitati medicale, care au liste de asteptare lungi si nu reusesc sa-i interneze. Sunt si alte familii care declara ca nu iau acesti pacienti acasa. Acestia raman, uneori, si pana la sfarsitul vietii. Noi ingrijim pacienti care nu tin de competenta noastra, care nu trebuie sa fie ingrijiti in urgenta. O parte dintre pacienti au familii care aleg sa mearga in institutii private care ofera astfel de ingrijiri. Cei mai multi sunt pacienti cu neoplazii, cam 90 la suta dintre ei. Vorbim de cel putin un pacient pe zi, mergand pana la zece pacienti pe zi. Sunt locuri putine si este greu sa oferim in Urgente informatii care trebuie date de catre medicii curanti. Medicii curanti spun ca le dau informatii, dar sunt familii care nu reusesc sa se descurce sau, mai dramatic, pacienti care nu au familii, ale caror familii sunt departe de Iasi. Oamenii acestia se plimba, sunt trimisi la domiciliu si revin cu aceleasi probleme. Nu sunt toti pacientii varstnici, sunt si mai tineri, in acest moment avem un pacient in varsta de 50 de ani", declara prof. dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU-SMURD Iasi.

O veste proasta pentru acesti pacienti vine si de la Institutul de Psihiatrie "Socola", unitatea medicala cu cele mai multe paturi pentru ingrijiri paliative. Aici, toate cele 123 de paturi sunt ocupate in permanenta, pe lista de asteptare aflandu-se foarte multe persoane. Totodata, aici pot fi ingrijiti doar pacientii care sufera si de afectiuni psihiatrice.

"In principal, la Institul de Psihiatrie «Socola» ajung pacientii care au afectiuni psihiatrice. Noi, fiind un spital de monospecialitate, ii tratam pe cei care se incadreaza in afectiunile psihiatrice. Vorbim despre tulburarile cognitive, respectiv dementa sau maladia Alzeihmer. Acesta trebuie sa fie diagnosticul principal, dar mai sunt pacienti care au dementa si o alta boala, care se preteaza pentru ingrijiri paliative, cum ar fi afectiuni de natura oncologica. Noi, in principal, ne ocupam de pacientii cu afectiuni psihiatrice, nu internam pacienti cu afectiuni strict oncologice. 95 de paturi se afla in Sectia Barnova. Avem liste de asteptare destul de mari, deoarece foarte multi dintre pacienti raman in spital pentru tot restul vietii. Acest lucru face ca externarea sa se faca, de cele mai multe ori, prin deces, sau mai exista familii care doresc sa-i mai ia la domiciliu. Incurajam acest aspect, ca pacientii sa fie preluati uneori si in mediul familial. Sunt peste 30 de persoane care sunt pe listele de asteptare si apar cam trei sau patru solicitari pe saptamana. Este foarte costisitor sa ingrijesti acesti pacienti, pentru ca avem aproape angajatul si patul cand vine vorba despre infirmieri. Totodata, este un asistent la cinci bolnavi si sunt si cheltuieli materiale, deoarece pacientii necesita tratament medicamentos. Cheltuiala este destul de mare, dar costul pacientului este acoperit de CAS", precizeaza dr. Gabriel Oprisanu, manager al Institutului de Psihiatrie "Socola".

Conform statisticilor inregistrate la CAS Iasi, pe parcursul anului 2018 au fost inregistrate nu mai putin de 2.914 cazuri care au necesitat 143.007 zile de ingrijiri. Totodata, ingrijirea acestor pacienti este foarte costisitoare, iar valoarea totala a decontarilor facute pe parcursul anului trecut se ridica la suma de 33.894.928 de lei. Astfel, in 2018, la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi au existat nu mai putin de 97 de cazuri, care au necesitat 1.234 de zile de ingrijiri. In acest caz s-a decontat suma de 301.358 de lei. La institutul de Psihiatrie "Socola" din Iasi au existat nu mai putin de 649 de cazuri, pentru care s-a decontat de la CAS suma de 9.274.003 lei. Totodata, la Spitalul Pascani s-au inregistrat 837 de cazuri, in timp ce la Spitalul "Sf. Ioan" din Targu Frumos si la IRO s-au inregistrat 209, respectiv 305 cazuri.