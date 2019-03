O contabila hoață s-a apucat de videochat ca sa-si ajute sora, directoare de bancă

Ana Maria Tonea, in prezent Pricop, a fost contabila la SC Sandra Trading SRL pana in momentul in care s-a descoperit ca in realitate avea obiceiuri infractionale cat se poate de periculoase: fura din banii firmei. Aceasta gasise o metoda destul de golaneasca de a delapida firma, folosind chitante duble sau semnaturi false pe diferite documente fiscale.

Practic, banii figurau in acte ca fiind incasati si virati in vistieria societatii, dar in realitate erau furati de casiera. Prejudiciul total a fost de peste 100.000 de lei, aproximativ 30.000 de euro la cursul din acea perioada. Prostiile facute de Ana Maria Pricop au fost descoperite in urma unui audit intern realizat in anul 2010 in cadrul firmei. Procurorii au intrat pe fir si au reusit sa dovedeasca infractiunea de delapidare. Procurorii au sustinut in rechizitoriu ca suma precizata mai sus a fost delapidata in perioada august 2009- ianuarie 2010. La audieri, contabila a recunoscut totul si a sustinut ca banii i-a folosit pentru a-si cumpara haine, pentru a moderniza apartamentul iubitului ei si pentru a-si ajuta sora. Acesta din urma era directorul unei agentii bancare din Iasi, iar Ana Maria Pricop a sustinut ca a ajutat-o cu bani pentru ca se afla in dificultate.

"Banii sustrasi au fost folositi pentru sora mea insarcinata. Banii i-am luat neavand alti complici in cadrul firmei, imi cer iertare pentru gestul necugetat, voi acorda o saptamana pentru a inapoia suma", declara in cursul urmaririi penale Ana Maria Pricop. Evident, aceasta declaratie a fost una neverosimila, pentru ca nici pana in prezent nu a achitat prejudiciul. In anul 2012, instanta a condamnat-o definitiv la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, obligand-o in acelasi timp sa achite prejudiciul.

Contabila: "Nu am de unde sa platesc"

Numai ca, in toti acesti ani, de la condamnare pana in prezent, tanara nu a incercat in realitate sa acopere gaura lasata in bugetul firmei. S-a angajat in mai multe locuri fara contract de munca, iar atunci cand a avut venituri considerabile, a refuzat pur si simplu sa achite prejudiciul. Dupa ce a fost data afara din firma si a fost condamnata definitiv, s-a angajat la trei studiouri de videochat din Iasi. Chiar daca acolo castigurile sunt destul de mari, aceasta tot nu a achitat prejudiciul.

Intre timp s-a si casatorit, a facut nunta, botez si tot a sustinut ca nu are bani sa plateasca. S-a casatorit chiar cu barbatul care detinea apartamentul in care a sustinut ca a bagat o parte din banii furati. Descoperirea cu privire la locurile de munca ale contabilei a fost realizata de executorii judecatoresti care au incercat sa-i afle sursele de venit, dar si de instanta de judecata. Astazi, la Tribunalul Iasi va fi judecata o cerere de revocare a suspendarii executarii pedepsei, cererea fiind formulata de societatea pagubita.

Concret, se solicita trimiterea la inchisoare a fostei contabile pe motiv ca nu si-a achitat obligatiile stabilite prin decizia de condamnare, din anul 2012. Aceasta cerere s-a judecat in prima faza la Judecatoria Iasi, acolo unde magistratii au considerat ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a fi incarcerata, pentru ca nu s-a dovedit reaua-credinta. Tanara a spus ca pur si simplu nu are de unde sa plateasca, iar judecatorii au crezut-o si nu au admis cererea de revocare a suspendarii executarii pedepsei.

Cele trei studiouri la care a lucrat sunt administrate de urmatoarele firme: SC Rachel Studio SRL, SC Live Paradis SRL si SC Puf Studio SRL. Cu toate acestea, in perioada in care a lucrat la aceste firme, in 2016, platea doar 400 lei pe luna din prejudiciu.

"Realitatea activitatilor desfasurate in cadrul unor astfel de studiouri este unanim cunoscuta, iar faptul ca Tonea Ana Maria a acceptat semnarea unui contract de munca, in care venitul declarat se situeaza sub nivelul salariului efectiv castigat, nu releva decat atitudinea infractionala a acesteia in detrimentul Statului Roman, savarsind infractiunea de evaziune fiscala. Avand in vedere ca Tonea a lucrat cel putin 3 luni in domeniul videochat, dat fiind faptul ca veniturile minime in acest domeniu sunt de 300 ron/zi (cel putin), rezulta ca aceasta a beneficiat in toata aceasta perioada de aprox 22.000 lei. Astfel, atitudinea condamnatei de a castiga 7.500 lei/luna din videochat si de a achita catre subscrisa doar 400 lei (sporadic), nu poate reprezenta decat o dovada clara de rea-credinta", se arata in cererea inaintata de reprezentatii dealerului auto iesean catre instanta de judecata.

In majoritatea cazurilor similare, cei care nu au achitat prejudiciul creat au fost trimisi la puscarie, fiindu-le transformata pedeapsa cu suspendare in pedeapsa cu executare. "Nu a depus niciun efort pentru a achita sumele delapidate in noua ani de zile. Principiul egalitatii in fata legii nu a fost aplicat in aceasta situatie, instanta iertand-o nejustificat, in timp ce pe alti cetateni care delapideaza sume mult mai mici ii condamna cu executare sau daca ii condamna la pedeapsa inchisorii sub supraveghere si nu achita prejudiciul, le este imediat revocata suspendarea sub supraveghere", a precizat avocata Sandra Gradinaru.