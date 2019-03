Catre fostii mei colegi din PNTCD

Am intrat în PNȚCD din respect față de Iuliu Maniu și de suferințele îndurate de țărăniști în timpul comunismului. Au fost întemnițați din motive politice (executând în total 1.000.000 de ani de închisoare) și mulți dintre ei au murit în timpul detenției.

Au avut de suferit și după 1989, la conducerea țării aflându-se aproape mereu un fost demnitar comunist, Ion Iliescu, și oamenii lui. După ce PNȚCD a ieșit din Parlament, ani la rând, oameni demn de respect au rămas în acest partid, fără nicio răsplată, pur și simplu din devotament față de cauza țărănistă. Eu am făcut la fel. Nu am vrut o carieră politică (am o carieră literară), am vrut doar, din toată inima (mea șubredă) să mă fac de folos PNȚCD.

Anul trecut, când jalnicul președinte al PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a vorbit cu ură și dispreț despre sutele de mii de protestari antiPSD din Piața Victoriei și din întreaga țară, am renunțat la funcția de vicepreședinte și la calitatea de membru al PNȚCD. Acei protestatari sunt unii dintre cei mai frumoși oameni din România. Îi admir și îi iubesc, cum să vorbești despre ei cu ură și dispreț? M-am retras din PNȚCD silențios din grija de a nu aduce vreun prejudiciu partidului.

Dar acum nu mai pot să tac. Aurelian Pavelescu a făcut ceva josnic. S-a aliat, în numele partidului condus cu atâta noblețe după 1989 de Corneliu Coposu, cu un partid care duce România la dezastru, cu un partid comunistoid, PSD. A murdărit astfel trecutul PNȚCD. A intrat cu ghetele pline de noroi în biserică.

Fapta lui este nu numai imorală, ci și inestetică. Îți face pur și simplu greață. Vom afla, cândva, cum se explică această impietate. Ce tranzacție secretă și rușinoasă s-a făcut pentru a se ajunge la această alianță.

Deocamdată, nu e timp de analize. Dragi foști colegi țărăniști, trebuie neapărat să faceți ceva pentru a-l îndepărta de la conducerea PNȚCD pe acest om fără rușine, Aurelian Pavelescu. Nu se poate să nu existe un mijloc (democratic) de eliminare a lui dintr-un partid simbolizând cinstea și demnitatea, dragostea de țară, opțiunea pentru Europa. Ați înfruntat dictatori cu adevărat periculoși, nu se poate să vă lăsați îngenuncheați de o caricatură de dictator.

Alex Stefanescu