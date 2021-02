A cazut Șandra-maua Madalinei Hristu pe capul lui Nicușor Dan. Favorita lui Ludovic Orban plasata ca directoare in Primaria Capitalei

Reverberatiile negocierilor "la sange" intre Ludovic Orban si Nicusor Dan, de pe vremea alegerilor locale, inca se mai simt si mai produc "daune". Oamenii lui Orban incep sa se infiltreze prin Primaria Capitalei, iar Nicusor Dan nu are altceva de "combatut" decat "sa inghita galușca".

Deja "celebra" Madalina Hristu, prea apropiata lui Ludovic Orban va fi numita, in urma cererii exprese a fostului premier, actual sef al PNL si al Camerei Deputatilor, in functia de director de investiții in Primaria Capitalei. Intr-o prima etapa, ea a fost transferata acum o saptamana (15.02.2021) de la primăria Comunei Șandra din Timiș la direcția de investiții pe post de inspector in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, condusa de Nicușor Dan, avand o leafa de 6.610 lei. Deocamdata, pentru ca atunci cand va prelua functia de director leafa ii va creste corespunzator, cu cel putin 50%.

Initial, dupa ce Orban a intervenit la Nicusor Dan, ne zic sursele noastre, actualul primar al Capitalei a tot incercat sa tergiverseze lucrurile, parandu-i-se clar cusută cu ata alba aceasta interventie, incercand sa scape spunand ca "inca nu am un post liber pe zona de director la investitii". Asa ca i s-a "propus" s-o puna pe Hristu "sefa de cabinet la primar", in locul Dianei Pungă - care e "febletea" lui Nicusor Dan, caruia i-a fost sefa de campanie electorala - promovata tot saptamana trecuta ca Administratot Public al Primariei Capitalei. Nicusor Dan n-a cazut in plasa, ca asta mai lipsea ca Madalina Hristu, chiar si temporar ca sefa de cabinet, sa fi avut acces la toate datele si actele semnate de primar, pe care sa i le furnizeze la pachet lui Ludovic Orban. Asa ca "rocada" pupilelor nu a mai avut loc!

De numele Madalinei Hristu am mai scris, se leaga mai multe scandaluri de presa care pot fi gasite pe internet, de la numirile dubioase la ADP in primaria Sectorului 1 (de unde a fugit de frica Clotildei Armand, tocmai la Șandra) si pana la numirea dubioasa de la Oil Terminal. A avut mai multe cancanuri la activ, fiind mentionata de presa si ca apropiata lui Ludovic Orban caruia i-a fost consiliera si sefa de cabinet, pana la o relatie cu seful CFR Calatori Traian Noaptes din Ministerul Transporturilor (acesta fiind cuscru cu Viorel Hrebenciuc).