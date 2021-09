Activistul de mediu lovit crunt in Bucovina: "Batausul le-a spus polițiștilor că data viitoare mă leagă de mașină și mă trage până rămâne doar piciorul!"

Activistul de mediu sucevean Tiberiu Boșutar, care a fost atacat într-o pădure din zona Dornelor unde se afla împreună cu doi jurnaliști care filmau un documentar internațional despre tăierile ilegale de pădure spune că a fost lovit în cap, dezbrăcat în pielea goală și amenințat că va fi răsturnat în râpă cu tot cu mașină.

"Cel care m-a bătut cel mai tare le-a spus polițiștilor că data viitoare mă leagă de mașină și mă trage până rămâne doar piciorul", a declarat activistul de mediu. El spune că grupul de agresori - format din aproximativ 20 de oameni - era înarmat cu topoare și răngi, iar șansa lor a fost că unul dintre jurnaliștii loviți a căzut într-o râpă și a reușit să sune de acolo la 112. Tiberiu Boșutar a povestit că a fost alături de jurnaliști chemat de un localnic și că au decis să nu intre în pădure fără proprietar și silvicultor.

"Am sunat un agent forestier să cheme silvicultorul de la cantonul unde am ajuns că avem o suspiciune. E un silvicultor care ne-a mai atacat de câteva ori. Au venit zeci. Aproape toți aveau topoare și răngi", a spus Boșutar, care a menționat că aceștia au spart toate echipamentele. Boșutar nu a vrut să spună cine l-a atacat, spunând că se teme pentru viața familiei sale: "Mi-au spus că dacă scot o vorbă vin peste mine la Moldovița".

"M-au dezbrăcat în pielea goală, au spus că mașina rămâne acolo și m-au trimis în fundul gol să merg acasă. Asta am trăit eu azi. (...) Cel care m-a bătut cel mai tare le-a spus polițiștilor că data viitoare mă leagă de mașină și mă trage până rămâne doar piciorul (...) Nu e vorba de un caz izolat. E vorba de un sistem care ne pune piciorul pe cap (...) Eu sunt pe targă și colegul meu e pe targă, dar România e până la brâu în mormânt pentru că sistemul este învins de niște șmecheri", a mai spus activistul de mediu.

Alături de Tiberiu Boșutar au fost bătuți și jurnaliștii Mihai Dragolea și Radu Mocanu. Mihai Dragolea spune că atacatorii i-au luat echipamentul, au scos cardul din cameră și au distrus toate dovezile.

"Eram împreună cu Radu Mocanu, care realizează acest documentar, și cu activistul de mediu Tibi Bosutar. Am urcat într-un ocol privat, unde un sătean ne-a semnalat unele nereguli în ceea ce privește exploatarea. Am oprit pe undeva pe Dealu Ursului, am auzit niște mașini în vale și credeam că vin spre noi propietarul și șeful de ocol silvic, să aibă un dialog cu noi. Dar dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112. Între timp, cei de sus - Radu a fost lovit destul de tare la cap și acum are amnezie, uită ce s-a întâmplat și uită destul de des și în prezent. Tibi a fost bătut crunt și a fost și supus la niște umilințe groaznice din astea de tip mafiot", a povestit jurnalistul.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava a declarat că la sediul Poliției Vatra Dornei sunt audiate 5 persoane. "În acest caz a fost deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe și distrugere, a spus reprezentantul Poliției", precizând că până acum cele două victime nu au depus plângere, având în vedere starea în care se află. "Sperăm ca după audieri să fie motive pentru a dispune măsuri procesuale", a afirmat purtătorul de cuvânt al Poliției Suceava, care a precizat că printre cei audiați se află și proprietarul pădurii și inginerul silvic.

Întrebat de ce au fost duse la audieri doar 5 persoane, în condițiile în care au fost aproximativ 20 de agresori, reprezentantul Poliției a spus că anchetatorii urmează să stabilească exact numărul celor implicați și calitatea acestora: "Vrem să stabilim cu exactitate şi numărul acestora (...) şi calitatea pe care au avut-o în ducerea la îndeplinire a rezoluţiei infracţionale, să vedem cu exactitate care dintre persoane a fost implicată, gradul de implicare şi individualizarea vinei fiecăruia şi ulterior să poată fi dispuse şi măsurile legale faţă de aceştia".