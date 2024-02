După mai bine de trei ani, a apărut încă o dovadă incriminatoare incontestabilă care demonstrează că coronavirusul Wuhan (COVID-19) a fost creat într-un laborator și nu provine „dintr-un pangolin care curta un liliac".

Emily Kopp de la grupul nonprofit de cercetare în domeniul sănătății publice „The US Right to Know" tocmai a obținut detalii suplimentare despre un document EcoHealth Alliance despre proiectul „Defuse", care este „mult mai mult decât o dovadă a crimei. De fapt, înseamnă mai degrabă găsirea armei, a amprentelor și a biletului de mărturisire într-un singur loc", a scris Kevin McKernan, care poartă pseudonimul de Anandamide pe Substack. Dezvăluirea sa a fost semnalată și de Dr. Robert Malone.

Potrivit lui McKernan, Kopp a găsit dovezi că respectiva propunere despre „Dezamorsarea amenințării coronavirusurilor transmise de lilieci", condusă de EcoHealth Alliance, în cooperare cu Institutul de Virologie din Wuhan (WIH) și alții, pentru care a solicitat 14.209.245 de dolari, a menționat enzima de restricție BsmBI, despre care imunologul molecular Valentin Bruttel și coautorii săi au susținut că ar putea construi virusul, în cercetarea lor „Amprenta endonucleazei indică o origine sintetică a SARS-CoV-2".

„Acesta este un caz închis! Nu mai există dubii. C19 [COVID-19] a fost creat în laborator. Care laborator și când [a fost creat] este încă un subiect fierbinte", a scris McKernan în buletinul său din 19 ianuarie. El a citat o serie de postări pe X, fostul Twitter, în care Nick Hudson, președintele Panda, o organizație multidisciplinară cu misiunea de a susține știința deschisă, a rezumat povestea reală.

„Felicitări lui Bruttel și colab. [Cercetarea] voastră a fost confirmată și, sperăm, munca voastră va duce la o tragere la răspundere pentru această mușamalizare. Acum că știm că a fost creat în laborator, următoarea întrebare este de către cine, când și cum a fost diseminat? A fost o simplă infectare a angajaților sau ceva mai deliberat și nefast?", a scris dr. McKernan ca o parte a concluziei sale.

În seria „Rising" a publicației The Hill, s-a relatat că, în iunie 2017, omul de știință din centrul scurgerii din laborator, cercetătorul principal WIH Shi Zhengli, a trecut de un control de securitate pentru a vizita personalul Institutului Național pentru Alergie și Boli Infecțioase (NIAID), inclusiv pe directorul acestuia, Dr. Anthony Fauci, și pe Dr. Peter Daszak de la EcoHealth Alliance. Zhengli a făcut o prezentare despre noile coronavirusuri, iar întâlnirea a fost organizată de EcoHealth Alliance, potrivit raportului lui Kopp.

De asemenea, Kopp a menționat cererea de grant a EcoHealth Alliance, un intermediar între National Institutes of Health (NIH) și WIH la Pentagon, spunând că intenționează să efectueze cercetări în Statele Unite la un nivel de biosecuritate relativ riguros. În realitate, „[propunerea] era menită să inducă în eroare guvernul SUA pentru a-l face să creadă că cercetarea ar fi mai sigură decât a fost în realitate și, de fapt, au intenționat să o efectueze în Wuhan la un nivel mai scăzut de biosecuritate, în care măștile respiratorii nu sunt necesare și condițiile de ventilație nu sunt atât de riguroase, în esență pentru a economisi costuri", a dezvăluit ea.