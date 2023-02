Analiză The Duran: Rachetele nucleare ale SUA există pentru a cuceri Rusia. Nu pentru a preveni un război nuclear cu Rusia!

Șoferii își pierd rapid interesul față de mașinile electrice pe măsură ce costul energiei electrice crește, iar prețurile la benzină și motorină continuă să scadă, potrivit The Telegraph. Proporția de cumpărători de mașini care iau în considerare achiziționarea unui model electric în acest an a scăzut la mai puțin de o cincime, comparativ cu unul din patru în urmă cu un an.