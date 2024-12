Asasinarea generalului rus: a fost publicată prima mărturie a suspectului reţinut

Rusia a reţinut un cetăţean uzbek despre care anchetatorii cred că a plasat bomba care l-a ucis pe generalul Igor Kirillov la instrucţiunile serviciului de securitate al Ucrainei, a anunţat miercuri Comitetul de Investigaţii.

Suspectul are 29 de ani şi ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainene, care i-au promis 100.000 de dolari şi refugiu în Uniunea Europeană, a relatat agenţia de presă TASS, care citează agenţia naţională de spionaj a ţării, FSB.

Bărbatul a fost arestat în satul Cernoe din districtul Balaşiha din Moscova, potrivit agenţiei Ria, care o citează pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Irina Volk. Potrivit autorităţilor ruse, suspectul uzbec reţinut de FSB este cel care a detonat dispozitivul exploziv improvizat în apropierea clădirii rezidenţiale de pe bulevardul Riazan din Moscova, în urma căruia au murit generalul-locotenent Igor Kirillov, în vârstă de 54 de ani, şi maiorul Polikarpov, care avea 41 de ani.

Comitetul de Investigaţii al Rusiei, organismul care anchetează infracţiunile grave din Rusia, a declarat miercuri că suspectul - al cărui nume nu l-a făcut public - le-a spus anchetatorilor că a venit la Moscova pentru a îndeplini o misiune pentru serviciile de informaţii ucrainene.

Într-un videoclip al mărturisirii, publicat de Baza, instituţie media despre care se ştie că are surse în cercurile serviciilor din Rusia, suspectul stă într-o dubă şi îşi povesteşte acţiunile. Îmbrăcat cu o haină de iarnă, suspectul este arătat spunând că a venit la Moscova la ordinele serviciilor de informaţii ucrainene, a cumpărat o trotinetă electrică, iar apoi a primit un dispozitiv exploziv improvizat pentru a efectua lovitura câteva luni mai târziu. El descrie, de asemenea, modul în care a plasat dispozitivul pe trotineta electrică pe care o lăsase în faţa intrării blocului în care locuia Kirillov.

Anchetatorii l-au citat spunând că a montat o cameră de supraveghere într-o maşină închiriată în apropiere şi că organizatorii asasinatului, despre care a spus că aveau sediul în oraşul ucrainean Dnipro, au folosit camera pentru a urmări ce se întâmplă. În înregistrarea video, suspectul este arătat spunând că a detonat dispozitivul de la distanţă după ce Kirillov a părăsit clădirea.

Igor Kirillov, şeful unităţii militare care se ocupă de arme chimice, biologice şi radiologice, a fost ucis marţi într-o explozie, împreună cu asistentul său, când cei doi ieşeau dintr-un bloc într-o zonă rezidenţială din sud-estul Moscovei. Kirillov, care a fost şeful trupelor de protecţie nucleară, biologică şi chimică din Rusia, a fost ucis în faţa clădirii în care locuia, împreună cu asistentul său, când o bombă ascunsă într-o trotinetă electrică a explodat.

O sursă din cadrul serviciului de securitate ucrainean SBU a declarat presei, marţi, că Kievul se află în spatele atacului. Kirillov este ofiţerul militar rus cu gradul cel mai înalt asasinat de Ucraina pe teritoriul Rusiei de la începutul războiului. Cu o zi înainte, Kievul îl acuzase pe Kirillov că ar fi responsabil de utilizarea armelor chimice împotriva trupelor ucrainene, ceea ce Moscova neagă.