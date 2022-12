Asasinarea lui Kennedy a fost o lovitură de stat. Dar în beneficiul cui?

Robert Kennedy Jr. a făcut recent o dezvăluire: "Asasinarea unchiului meu de către CIA a fost o lovitură de stat reușită din care democrația noastră nu și-a revenit niciodată".

De ce ar fi vrut CIA să îl asasineze pe președintele Statelor Unite? Kennedy a împiedicat invazia organizată de CIA în Cuba în aprilie 1961, refuzând să permită intervenția pușcașilor marini, iar apoi a rezistat cererii generalilor de a bombarda Cuba în timpul Crizei rachetelor cubaneze din luna octombrie a aceluiași an. În schimb, a intrat în negocieri secrete cu Hrușciov pentru a inversa cursa înarmărilor și a dezamorsa Războiul Rece. În ochii șefilor CIA și ai Pentagonului, Kennedy era un trădător. Așa că au organizat o lovitură de stat. Scopul lor nu era doar de a scăpa de Kennedy, ci și de a iniția operațiunile pe care Kennedy le interzisese să le facă. Așa că au plănuit să-l asasineze pe Kennedy sub falsa identitate a lui Castro și a sovieticilor, creând astfel un pretext pentru a invada Cuba. În acest scop, l-au folosit pe Lee Harvey Oswald, pentru care CIA crease ani de zile o "legendă" ca activist pro-Castro și pro-sovietic.

Această teorie a devenit atât de dominantă în literatura de specialitate despre asasinarea lui JFK, încât cei mai mulți adepți ai conspirației o consideră dovedită. Este teoria susținută de James Douglass în cel mai recent bestseller despre această afacere, "JFK and the Unspeakable". Aceasta este teza implicită a lui Oliver Stone și este teza susținută oficial de Robert Kennedy Jr., analizează Signs of the Times.

Din punct de vedere strategic, poate că este o alegere bună. Cu toate acestea, această teză are un defect major, chiar fatal: nu a existat nicio invazie în Cuba după asasinarea lui Kennedy. Pentru a explica acest lucru, James Douglass îi atribuie lui Lyndon Johnson, vicepreședintele devenit președinte, faptul că a dejucat complotul șoimilor CIA și Pentagonului. "Spre cinstea lui Johnson, acesta a refuzat să lase sovieticii să își asume responsabilitatea pentru uciderea lui Kennedy. "Dosarul fabricat de CIA a acuzat Cuba și URSS, prin intermediul lui Oswald, de asasinarea președintelui și a condus SUA spre o invazie a Cubei și un atac nuclear asupra URSS. Cu toate acestea, LBJ nu dorea să își înceapă președinția cu un război mondial."

Această teorie nu rezistă în fața numărului considerabil de dovezi care arată că Johnson a fost instigatorul direct al ambuscadei din Dallas. Mai multe cărți recente au risipit orice îndoială permisă pe această temă: recomand în special cartea lui Phillip Nelson "LBJ: The Mastermind of JFK's Assassination" (2010). Douglass se preface că ignoră aceste dovezi, care îi subminează întreaga teorie conform căreia CIA a vrut, prin Oswald și legenda comunistă pe care i-o fabricase, să-l incrimineze pe Castro și să declanșeze al treilea război mondial.

Explicația alternativă și preferabilă este că profilul lui Oswald ca asasin comunist a fost fabricat de conspiratori, nu în scopul de a începe un război împotriva Cubei și a URSS, ci ca un mijloc prin care Johnson să intimideze administrația federală și cea din Texas pentru a închide rapid ancheta, ca nu cumva descoperirea responsabilității cubaneze și a URSS să forțeze Statele Unite să lanseze un război nuclear global "care ar ucide 40 de milioane de americani într-o oră", așa cum Johnson a repetat tuturor, de la Dallas la Washington, și așa cum a repetat membrilor Comisiei Warren.

Aceasta este teza "virusului celui de-al treilea război mondial" susținută de John Newman, ofițer de informații militare în retragere și profesor de științe politice, autorul cărții Oswald și CIA. Newman crede, la fel ca majoritatea cercetătorilor JFK, că, cu mult înainte de călătoria lui Kennedy la Dallas, Oswald a fost manipulat, iar activitățile sale au fost "atent monitorizate, controlate și, dacă era necesar, înfrumusețate și coregrafiate", astfel încât, "până la 22 noiembrie, dosarele CIA ale lui Oswald să stabilească legătura acestuia cu Castro și Kremlinul. Cu toate acestea, într-un epilog din 2008 al cărții sale, Newman explică faptul că scopul real al punerii în scenă a lui Oswald în haine comuniste nu a fost acela de a declanșa cel de-al treilea război mondial, ci de a-i oferi lui Johnson un pretext de "securitate națională" pentru a forța toate administrațiile și mass-media să nu mai investigheze.

Legenda comunistului Castro Oswald a fost, astfel, un dispozitiv construit în complot pentru a justifica obstrucționarea oricărei investigații. Chiar și publicul american, căruia i se spusese la televiziune încă din 22 noiembrie că Oswald era un activist castrist care dezertase în Uniunea Sovietică, s-a simțit mințit când i s-a spus că Oswald acționase singur, dar majoritatea a recunoscut că a fost spre binele lor.

"Planul a funcționat. Indiferent cât de neglijentă a fost prestația trăgătorilor din Dallas, indiferent cât de neglijentă a fost autopsia și manipularea probelor, totul ar fi fost umbrit de amenințarea celui de-al treilea război mondial și de 40 de milioane de morți americani. Încă de la început, intriga s-a bazat pe presupunerea că, în fața acestei posibilități oribile, toată lumea se va alinia. Această presupunere a fost corectă.

După ce trece în revistă etapele de dezvoltare a complotului și abilitățile de a-l duce la îndeplinire, Newman conchide: "În opinia mea, există o singură persoană ale cărei mâini se potrivesc în acele mănuși: James Jesus Angleton, șeful personalului de contrainformații al CIA. Newman nu este primul investigator JFK care se concentrează asupra lui Angleton. Acest nume apare frecvent în cărțile care incriminează CIA, Angleton părând a fi cel mai probabil păpușarul păpușarului Oswald. La mijlocul anilor 1970", scrie James Douglass, "Comisia de informații a Senatului și Comisia de anchetă a Casei pentru asasinate (HSCA) au ridicat capacul CIA asupra lui Lee Harvey Oswald și l-au descoperit pe James Jesus Angleton.

Dar Douglass trece cu vederea cele mai importante două aspecte ale carierei lui Angleton: în primul rând, faptul că personalul de contraspionaj pe care Angleton îl conducea era o "CIA în interiorul CIA", extrem de geloasă pe secretele sale, cu o putere și resurse enorme și care nu dădea socoteală nimănui; în al doilea rând, faptul că Angleton era, de asemenea, omul de legătură exclusiv al CIA cu Mossad, ai cărui lideri îl considerau un susținător de neclintit, un sionist desăvârșit.

Ambele aspecte sunt bine documentate în biografia recentă a lui Jefferson Morley despre Angleton, intitulată "The Ghost". Când Angleton a devenit șef al contraspionajului, în 1954, el lucra deja de la începutul anului 1951 în "Biroul Israel" al CIA, creat pentru el după vizita premierului David Ben Gurion în Statele Unite. Timp de aproape 25 de ani, Angleton a fost omul de legătură exclusiv al CIA cu serviciile secrete israeliene. Când, în ajunul invaziei israeliene din Sinai în 1956, Angleton i-a spus șefului său Allan Dulles că "prietenii noștri" (israelienii) nu aveau intenții războinice, unii, precum Robert Amory, șeful Direcției de Informații a CIA, îl denunțau deja ca fiind un "agent israelian".

Potrivit lui Morley, Angleton cunoștea îndeaproape oficiali cheie ai Mossadului și "a fost unul dintre principalii arhitecți ai relației strategice a Americii cu Israelul, care dăinuie și domină regiunea până în prezent. "Influența lui Angleton asupra relațiilor americano-israeliene între 1951 și 1974 o depășește pe cea a oricărui secretar de stat, cu posibila excepție a lui Henry Kissinger. Influența sa a fost în mare parte invizibilă pentru Congres, presă, alte instituții democratice și o mare parte din CIA însăși.

Morley este primul care explorează în detaliu coluziunea incredibilă dintre Angleton și Mossad. Dar Morley nu era interesat de asasinarea lui Kennedy. În schimb, toți anchetatorii care au urmărit pista CIA au ajuns la ușa lui Angleton, dar toți au închis ușa imediat după ce au deschis-o, când au văzut biroul din Israel plin de amprente Mossad.

Acest lucru este ușor de explicat: pista CIA este cea mai populară în căutarea lui JFK, în timp ce pista Mossad este considerată sinucigașă. Faceți un pas în această direcție și ADL va cădea pe voi. După cum a îndrăznit să scrie congresmanul Paul Findley în martie 1992 în Washington Report on Middle East Affairs: "Este interesant de observat că în tot ceea ce s-a scris sau s-a spus despre asasinarea lui Kennedy, agenția israeliană de informații, Mossad, nu a fost niciodată menționată. De fapt, acest lucru a fost făcut încă din 1994 de Michael Collins Piper în cartea sa "Judecata finală: veriga lipsă în conspirația asasinării lui JFK". Piper este pionierul curajos care a rupt tabuul.

Dovezile că Angleton se afla sub controlul Mossad-ului reprezintă doar o parte a cazului împotriva Israelului. Urma lui Jack Ruby, asasinul lui Oswald, duce, de asemenea, direct în Israel. Fără a cunoaște identitatea celor care au tras în Dealey Plaza, orice cercetător al "adevărului Kennedy" ar trebui să înceapă investigația cu Ruby, omul care a împiedicat ca un proces să scoată la iveală greșelile acuzării. Dar Jacob Rubenstein - acesta este numele său real, care apare în cel mai bun caz doar în notele de subsol - a atras puțin interes din partea acestor cercetători. Nu se menționează niciodată trecutul său de traficant de arme pentru Irgun, organizația teroristă condusă de Menachem Begin, sau faptul că a afirmat în repetate rânduri că l-a lichidat pe Oswald "pentru evrei". Ni se cere pur și simplu să recunoaștem că a fost membru al "mafiei".

În cele din urmă, pista lui Lyndon Johnson, suspectul numărul unu, duce, de asemenea, la Tel Aviv. Un articol din 2013 din 5 Towns Jewish Times, intitulat "Primul nostru președinte evreu, Lyndon Johnson?", îi împrumută acest punct comun cu Ruby: "Ambii străbunici ai lui Lyndon Johnson, din partea mamei sale, erau evrei. [...] Linia de mame evreice merge înapoi cu trei generații în arborele genealogic al lui Lyndon Johnson. Nu există nicio îndoială că era evreu. Este posibil ca acest lucru să fie o exagerare. Dar ceea ce este adevărat este că Johnson a fost omul Israelului de când a intrat în politică.

Mai important decât posibila sa evreitate secretă este celălalt punct comun pe care Johnson îl are cu Ruby: sunt singurele două persoane despre care s-a dovedit că îl doreau mort pe Oswald. Glonțul lui Ruby nu a fost suficient pentru a-l ucide pe Oswald, astfel că acesta era încă în viață când a ajuns la spitalul Parkland din Dallas.

Dr. Charles Crenshaw își amintește în cartea sa "JFK, Conspiracy of Silence" (1992) că, în timp ce îl opera pe Oswald împreună cu alți chirurgi, a observat că un bărbat necunoscut a intrat în sala de operație cu un pistol care îi ieșea din buzunarul de la spate. Câteva minute mai târziu a fost informat că a fost chemat de urgență și a părăsit sala de operație. Apelul a venit din partea președintelui Lyndon Johnson, proaspăt învestit în funcție, care a întrebat mai întâi: "Dr. Crenshaw, cum se simte presupusul asasin?". Crenshaw a răspuns: "Domnule președinte, el rezistă bine în acest moment. Apoi Johnson a spus cu fermitate: "Dr. Crenshaw, vreau o mărturisire pe patul de moarte din partea asasinului acuzat. În sala de operație se află un bărbat care va lua declarația. Vreau cooperare deplină în această chestiune. Dr. Crenshaw a răspuns "Da, domnule" și a închis.

De atunci se întreabă: din moment ce tocmai îi spusese lui Johnson că Oswald "rezistă", mărturisirea de pe patul de moarte a sunat ca un ordin implicit ca Oswald să nu părăsească sala de operație în viață. La câteva momente după ce doctorul Crenshaw s-a întors în sala de operație, inima lui Oswald s-a oprit, iar bărbatul cu arma a dispărut. Incidentul - scrie Crenshaw - a sfidat logica. De ce s-ar fi implicat președintele Statelor Unite în investigarea asasinatului și de ce ar fi luat ancheta din mâinile autorităților texane? Am fost nedumerit.

Noam Chomsky a declarat în repetate rânduri că investigarea asasinatului lui JFK a fost o pierdere de timp, deoarece evenimentul nu a avut niciun efect asupra politicii americane și, prin urmare, nu putea fi o lovitură de stat. De exemplu, iată ce i-a spus lui Jim DeBrosse, autorul cărții "See No Evil: The JFK Assassination and the U.S. Media": "Există o întrebare importantă în legătură cu asasinarea lui JFK: a fost un complot la nivel înalt cu implicații politice? Este destul de important și merită cu siguranță investigat. Am scris pe larg despre acest subiect, analizând toată literatura de specialitate. Concluzia este clară, neobișnuit de clară pentru un eveniment istoric: nu. / Acest lucru lasă deschisă întrebarea cine l-a ucis: Oswald, Mafia, cubanezii, soții geloși... Personal, nu mă interesează această întrebare mai mult decât mă interesează ultima crimă din ghetoul negru din Boston."

Dar Chomsky este un mincinos. Pentru că, așa cum scrie DeBrosse, "a existat cel puțin o schimbare clară de politică în tranziția dintre administrațiile Kennedy și Johnson: dorința Statelor Unite de a furniza arme ofensive Israelului și de a privi în altă parte în timp ce Israelul își dezvolta în secret un arsenal nuclear în butoiul cu pulbere din Orientul Mijlociu. Chomsky știe acest lucru. Dar nu vrea ca americanii să știe, pentru că, dacă ar ști, interesul lor pentru asasinarea lui Kennedy ar fi reaprins și ar începe să se întrebe dacă Israelul, cu zecile sale de mii de sayanim, a fost implicat. Ar putea da peste cartea lui Michael Collins Piper. Aceștia se vor întreba inevitabil de ce autori precum James Douglass, care au subliniat determinarea lui Kennedy de a scăpa lumea de armele nucleare, nu fac niciodată aluzie la lupta sa cu premierul israelian David Ben Gurion, care era la fel de hotărât să construiască în secret primele bombe atomice ale Israelului în uzina de la Dimona. Din acest punct de vedere, titlul cărții lui Douglass, "JFK and the Unspeakable", capătă un sens ironic: aparent, ceea ce este cu adevărat "de nedescris" nu este ceea ce spune Douglass, ci ceea ce nu spune.

Cu toate acestea, faptul că disputa a atins un punct critic în 1963 a fost bine documentat de la publicarea cărții lui Seymour Hersh, The Samson Option (1991), urmată de cartea lui Avner Cohen, Israel and the Bomb (1998). Istoricul Stephen Green a spus acest lucru în 1984 în "Taking Sides: America's Secret Relations with a Militant Israel": "Poate cea mai importantă evoluție din 1963 pentru programul de arme nucleare al Israelului a avut loc pe 22 noiembrie: într-un avion care zbura din Dallas spre Washington DC, Lyndon Johnson a depus jurământul ca al 36-lea președinte al Statelor Unite, în urma asasinării lui John F. Kennedy. [În primii ani ai administrației Johnson, programul de înarmare nucleară al Israelului a fost descris la Washington ca fiind o "problemă sensibilă". Casa Albă a lui Lyndon Johnson nu a văzut Dimona, nu a auzit Dimona și nu a vorbit despre Dimona atunci când reactorul a devenit critic la începutul anului 1964.

John McCone, pe care Kennedy îl numise în fruntea CIA cu prioritatea de a-l informa cu privire la progresul programului de arme nucleare al Israelului, a demisionat în 1965, plângându-se că Johnson nu-i citea rapoartele pe această temă. Nu există nicio îndoială că asasinarea președintelui Kennedy a fost o lovitură de stat. Dar scopul loviturii de stat a fost invizibil în acel moment. Ceea ce s-a schimbat în mod dramatic nu a devenit evident decât ani mai târziu, în 1967. În Raportul Washington Report on Middle East Affairs din 2009, citim că "Lyndon Johnson a fost primul care a aliniat politica SUA la politica Israelului".

"Până la președinția lui Johnson, nicio administrație [americană] nu fusese atât de pro-israeliană și anti-arabă ca a sa. [...] Nu numai că, personal, era un susținător puternic al statului evreu, dar avea o serie de înalți funcționari, consilieri și prieteni care îi împărtășeau opiniile. [...] Acești oficiali au ocupat poziții înalte, cum ar fi ambasador la Națiunile Unite, șef al Consiliului Național de Securitate și numărul doi în Departamentul de Stat. Aceștia au fost sârguincioși în promovarea intereselor Israelului în memorandumuri precum "Ce am făcut pentru Israel", "Lucruri noi pe care le-am putea face în Israel" și "Cum am ajutat Israelul". [...] Influența susținătorilor Israelului a fost atât de puternică în timpul mandatului lui Johnson, încât directorul CIA, Richard Helms, credea că nu exista niciun secret american important care să afecteze Israelul și de care guvernul israelian să nu fi fost la curent în acea perioadă.

Dorința inflexibilă a lui Kennedy de a împiedica Israelul să achiziționeze arme nucleare, pe care Ben-Gurion le percepea ca o amenințare la adresa supraviețuirii Israelului, a fost probabil cel mai presant motiv pentru înlocuirea lui JFK cu LBJ, după cum a arătat Michael Collins Piper, dar nu singurul. Problema Dimona nu poate fi separată de contextul geopolitic mai larg al Războiului Rece. Căci sovieticii erau la fel de preocupați ca și Kennedy de riscul proliferării nucleare. S-a obiectat la teoria lui Piper că Kennedy nu avea capacitatea de a împiedica Israelul să obțină bomba și că, prin urmare, nu era nevoie ca Israelul să îl elimine pe Kennedy. Acest lucru poate fi adevărat. Dar Kennedy nu a fost singurul șef de stat care a avut o părere foarte proastă despre planul Israelului: Nikita Hrușciov era de aceeași părere.

Adevăratul pericol pentru Israel era ca cele două mari puteri ale lumii să-și unească forțele pentru a zădărnici ambiția nucleară a Israelului. Atunci când ministrul de externe al lui Hrușciov, Andrei Gromyko, a vizitat Casa Albă la 3 octombrie 1963 pentru a discuta despre modalitățile de extindere a progresului Tratatului de interzicere a testelor nucleare, Kennedy l-a instruit pe secretarul său de stat, Dean Rusk, să ridice problema programului nuclear secret al Israelului cu Gromyko la întâlnirea de seară de la ambasada sovietică. Dacă americanii și rușii decideau împreună să îi interzică Israelului accesul la arme nucleare, Israelul nu mai avea spațiu de manevră.

Dar pericolul în cooperarea emergentă dintre Kennedy și Hrușciov nu era doar acordul lor probabil de a refuza Israelului "opțiunea Samson": era, de asemenea, și poate mai important, sprijinul lor comun pentru cel mai mare dușman al Israelului, Egiptul. Acest punct de vedere este bine pus în evidență de Salvador Astucia în "Opium Lords: Israel, Triunghiul de Aur și asasinarea lui Kennedy": Atât Kennedy, cât și Hrușciov aveau legături mai puternice cu președintele egiptean Nasser decât cu Israelul. Prietenia lor cu Nasser, o icoană vie care simboliza unitatea arabă, a fost un semnal pentru Israel că ambele superputeri erau mai interesate de lumea arabă decât de supraviețuirea Israelului ca patrie evreiască, ca să nu mai vorbim de expansiunea Israelului în teritoriile arabe învecinate.

Pe scurt", scrie Astucia, "detensionarea ar marca începutul sfârșitului pentru Israel ca putere mondială, deoarece niciuna dintre superputeri nu avea vreun interes strategic în Israel. Ceea ce trebuia cu orice preț era să transforme Egiptul dintr-un câmp de apropiere într-un câmp de confruntare între Statele Unite și Uniunea Sovietică.

Astucia și-a publicat cartea în 2002 și nu a avut retrospectiva lui 11 septembrie pentru a face paralela care poate fi făcută acum între asasinarea președintelui Kennedy și atacurile false de la 11 septembrie. Paralela ar trebui să fie clară pentru cei care înțeleg acum că 9/11 a fost atât o operațiune psihologică în masă, cât și o lovitură de politică externă menită să îi învrăjbească pe americani de partea Israelului împotriva dușmanilor lor arabi.

"În 2001, reputația Israelului în rândul opiniei publice mondiale ajunsese la cel mai scăzut nivel; se auzeau condamnări din toate părțile împotriva politicii sale de apartheid și de colonizare, precum și a războiului sistematic împotriva structurilor de comandă palestiniene. Atacurile din 11 septembrie 2001 au inversat instantaneu acest proces. Americanii au resimțit aceste atacuri ca pe un act de ură din partea lumii arabe și, ca urmare, au simpatizat imediat cu Israelul. [...] Astfel, peste noapte, datorită atacurilor din 11 septembrie 2001, lumea arabă și rezistența palestiniană au fost amalgamate în opinia occidentală cu terorismul islamic.

În 1963, situația a fost similară. Israelul a primit condamnări severe din partea liderilor mondiali și presiuni puternice din partea administrației Kennedy. În primele sale luni la Casa Albă, Kennedy s-a angajat în fața președintelui Nasser și a altor lideri arabi și africani să susțină Rezoluția 194 a ONU pentru dreptul de întoarcere al refugiaților palestinieni. În toamna anului 1962, prim-ministrul israelian David Ben Gurion a răspuns la îndemnul lui Kennedy printr-o scrisoare pe care a distribuit-o printre liderii evrei americani, în care declara: "Israelul va considera acest plan un pericol mai grav pentru existența sa decât toate amenințările dictatorilor și regilor arabi, decât toate armatele arabe, decât toate rachetele lui Nasser și MIG-urile sale sovietice. Israelul va lupta până la ultimul om pentru punerea sa în aplicare. Cu două zile înainte de asasinarea sa, delegația lui Kennedy la ONU încă îndemna Israelul să pună în aplicare Rezoluția 194.

În timpul președinției lui Kennedy, influența sionistă asupra opiniei publice era încă limitată, iar Kennedy avea suficientă libertate de acțiune pentru a pune în aplicare o politică echilibrată în Orientul Mijlociu. Majoritatea americanilor aveau încă în minte agresiunea neprovocată a Israelului împotriva Egiptului în 1956, susținută de Franța și Marea Britanie.

Pentru observatorii apropiați, această criză a scos la iveală o diferență majoră între Kennedy și Johnson. Când Eisenhower a susținut decizia secretarului general al ONU, Dag Hammarskjöld, de a impune sancțiuni Israelului, Johnson și-a pus toată greutatea politică, în calitate de lider al majorității din Senat, pentru a salva Israelul de această rușine. El a scris chiar o scrisoare de protest către secretarul de stat John Foster Dulles, care a ajuns pe prima pagină a New York Times la 20 februarie 1957.

John Kennedy nu l-a provocat în mod deschis pe Johnson. Dar, cinci luni mai târziu, a vorbit în Senat ca un susținător fervent al naționalismului arab, denunțând ocupația colonială franceză din Algeria. Discursul său a ajuns, la rândul său, pe prima pagină a New York Times. Sprijinind independența Algeriei, Kennedy s-a aliniat indirect cu dușmanul declarat al Israelului, președintele egiptean Nasser. Nu este exagerat să presupunem că, din acel moment, s-a decis că, dacă Kennedy îl învingea pe Johnson în alegerile primare democrate din 1960, se va folosi orice șantaj posibil pentru a-l prinde pe Johnson chiar pe la spatele său. Contrar relatării publice, Kennedy nu l-a ales pe Johnson drept contracandidat din motive politice: "Nu am avut de ales... ticăloșii ăia încercau să mă însceneze", a fost explicația pe care Kennedy a dat-o în privat.

Ca președinte, Kennedy a rămas fidel simpatiilor sale pentru Nasser și pentru naționalismul arab. Istoricul Philip Muehlenbeck scrie: "În timp ce administrația Eisenhower a încercat să-l izoleze pe Nasser și să-i reducă influența, făcând din regele Saud al Arabiei Saudite un rival conservator al președintelui egiptean, administrația Kennedy a urmărit exact strategia opusă. Deoarece Uniunea Sovietică, purtătorul de lance al anticolonialismului, era, de asemenea, un susținător natural al independenței arabe, israelienii au devenit din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Rusia și America se împrieteniseră cu cel mai formidabil inamic al lor și au intrat în panică la perspectiva ca Orientul Mijlociu să devină locul în care SUA și URSS să se înțeleagă în cele din urmă și să pună capăt Războiului Rece, pe cheltuiala Israelului.

Kennedy a devenit o amenințare majoră pentru Israel. Într-o cultură care nu are nicio inhibiție față de asasinatele țintite ale goyimilor incomozi (citiți investigația de referință a lui Ronan Bergman, "Ridică-te și ucide primul. The Secret History of Israeli-Sponsored Targeted Assassinations"), asasinarea președintelui SUA a devenit o chestiune de securitate națională. Ambuscada din Dallas a fost o lovitură sionistă pentru a înlocui un prieten al Egiptului cu un prieten al Israelului la conducerea SUA. Motivul pentru care americanii nu au văzut lucrurile astfel a fost că, după 1957, presa americană a fost de acord să șteargă din CV-ul lui Johnson poziția pro-israeliană.

În 1967, cu Johnson la putere, condițiile pentru ca Israelul să-l răstoarne pe Nasser și să anexeze noi teritorii erau mult mai favorabile decât în 1956. Lucrurile se schimbaseră mult în zece ani. De partea americană, cei mai influenți opozanți ai Israelului muriseră sau părăsiseră funcțiile publice și fuseseră înlocuiți de aliați israelieni, ca să nu spunem așa, de sayanim. Lumea arabă a fost divizată de războiul din Yemen. Forțele egiptene au fost slăbite după cinci ani de angajament militar în acest conflict.

Astfel, în iunie 1967, Israelul a lansat atacul asupra Egiptului sub pretextul fals al autoapărării. Johnson nu numai că a dat undă verde, dar l-a și instruit pe James Jesus Angleton, legătura exclusivă dintre CIA și Mossad, să furnizeze Israelului fotografii aeriene care au permis israelienilor să distrugă aproape toate avioanele egiptene de la sol în câteva ore.

Johnson a planificat, de asemenea, cu spusele anturajului său, atacul israelian asupra USS Liberty, care urma să fie pus pe seama Israelului pentru că a atras SUA în războiul împotriva Egiptului. La 23 mai 1967, USS Liberty a primit ordin să părăsească patrula de pe coasta de vest a Africii și să se îndrepte spre Sinai, în timp ce o altă navă de spionaj, USNS Private Jose F. Valdez, a primit ordin să părăsească zona. Phillip Nelson, autorul mai multor cărți importante despre Johnson și afacerea USS Liberty, speculează că schimbul a fost motivat chiar de numele celor două nave implicate: "Remember the Liberty" a fost un excelent strigăt de luptă, în timp ce "Amintiți-vă de soldatul Jose F. Valdez" pur și simplu nu a avut același farmec.

Când echipajul a reușit să trimită un SOS, în ciuda faptului că avioanele israeliene au mitraliat mai întâi antenele, Johnson a rechemat personal avioanele trimise pentru a salva nava, ordonându-i prin telefon amiralului Lawrence Geis, comandantul Flotei a șasea: "Vreau ca nava aia blestemată să fie scufundată până la fund. 20 de torpile israeliene care au atacat nava nu au reușit să o scufunde, iar operațiunea cu steag fals a eșuat. Johnson a acceptat scuza convenită de Israel de "identitate greșită" și a mușamalizat problema. Cinci luni mai târziu, l-a invitat pe premierul israelian Levi Eshkol la Casa Albă și i-a acordat acestuia rara onoare de a-l invita la ferma sa privată.

Pe lângă cucerirea de către Israel a Orașului Vechi din Ierusalim, a Sinaiului și a Fâșiei Gaza, a Cisiordaniei și a Înălțimilor Golan, Războiul de Șase Zile a avut trei consecințe majore. În primul rând, a intensificat Războiul Rece și l-a marcat pe Nasser ca inamic al SUA, în timp ce a făcut din Israel un atu strategic al SUA în Războiul Rece. Nasser a întrerupt relațiile diplomatice cu Statele Unite și a ordonat tuturor americanilor să părăsească Egiptul. În timp ce încercase să mențină o poziție neutră, acum s-a plasat în întregime sub protecția Uniunii Sovietice. În 1970, sovieticii i-au furnizat un sistem puternic de apărare aeriană și au trimis 1500 de tehnicieni sovietici. Administrația Nixon a fost apoi presată să contracareze sovieticii, furnizând Israelului 125 de avioane de luptă suplimentare.

Interesant este faptul că, la moartea lui Nasser, la 28 noiembrie 1970, succesorul său, generalul Anwar Sadat, a încercat să schimbe tabăra, dar, spre surprinderea sa, oferta sa a fost respinsă de Henry Kissinger, sub o puternică influență israeliană. Din nou, în februarie 1973, Sadat a trimis un emisar privat la Kissinger pentru a discuta despre un acord negociat de SUA, dar fără succes.

În al doilea rând, victoria rapidă a Israelului în Războiul de Șase Zile a determinat comunitatea evreiască americană să sprijine Israelul. Cercetătorii evrei Michael Kazin și Maurice Isserman au scris în "America Divided: The Civil War of the 1960s: "Pentru mulți evrei americani, conflictul din 1967 a trezit și a inspirat pasiuni care le-au transformat profund sentimentul de identitate. Israelul nu mai era doar un motiv de mândrie evreiască, un miracol al deșertului cu plantații de portocali și kibbutze înfloritoare, a cărui creație a fost romanțată în Exodus - un roman și un film popular de la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960. Israelul era acum casa unor compatrioți evrei care luptaseră singuri pentru supraviețuirea lor și se resemnaseră să trăiască într-un pericol perpetuu.

Mai mult, după cum a explicat Norman Finkelstein, "După războiul din 1967, efortul militar al Israelului a putut fi sărbătorit în mod deschis pentru că armele sale erau îndreptate în direcția corectă - împotriva dușmanilor Americii. Probele sale marțiale ar putea chiar facilita intrarea în sanctuarele interioare ale puterii americane."

A treia consecință majoră a Războiului de Șase Zile a fost o transformare a caracterului însuși al Israelului. George Ball, fost subsecretar de stat, a scris în The Passionate Attachment: "Lecția finală a atacului de la Liberty a avut un efect mult mai mare asupra politicii din Israel decât în America. Liderii israelieni au ajuns la concluzia că nimic din ceea ce ar putea face nu i-ar putea ofensa pe americani suficient de mult pentru a justifica represaliile. Dacă liderii americani nu au avut curajul de a pedepsi Israelul pentru uciderea flagrantă a cetățenilor americani, era clar că prietenii lor americani îi vor lăsa să facă aproape orice."

Acest lucru le-a permis sioniștilor de linie dură - cei pe care prim-ministrul Moshe Sharett (1954-55) îi acuzase că "au ridicat terorismul la nivelul unui principiu sacru" - să preia conducerea statului evreu. Zece ani după 1967, Menachem Begin, fostul comandant al Irgunului Zvai Leumi, care a comis atacul sub steag fals asupra hotelului King David în 1946, a devenit prim-ministru (1977-1983). El a fost înlocuit de Yitzhak Shamir, fostul lider operațional al Lehi (alias Banda Stern), care i-a asasinat pe diplomatul britanic Lord Moyne și pe mediatorul ONU Folke Bernadotte, a bombardat ambasada britanică de la Roma și a trimis scrisori-bombă tuturor membrilor cabinetului britanic din Londra. După Shamir, rațiunea a părut să triumfe cu Yitzhak Rabin, care a dat mâna cu Yasser Arafat și a semnat Acordurile de la Oslo. A fost asasinat pentru acest lucru, lăsând locul unei noi generații de extremiști complet dezinhibați: Benjamin Netanyahu, Ehud Barak și Ariel Sharon, instigatorii atacurilor din 11 septembrie.

Dacă John Kennedy ar fi fost președinte până în 1968, succedat de fratele său Robert până în 1976, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Nu ar fi existat Războiul de Șase Zile și problema palestiniană ar fi putut fi rezolvată. "Atașamentul pasional" al Americii față de Israel nu ar fi evoluat în supunere față de psihopatul națiunilor. Iar drumul spre 11 septembrie nu ar fi fost pavat!