Asasinarea reginei cripto-monedelor din Bulgaria readuce sub reflectorul UE mafia din justiția sofiotă

Publicația bulgară Bird publică o investigație care scoate la lumină un caz în care sunt implicați șefi de poliție, capi ai mafiei și metodele de lucru girate de procurorul general al Bulgariei, Ivan Gesev. Este vorba despre asasinarea la comandă a Rujei Ignatova, supranumită „regina cripto-monedelor".

Dosarul conține nume grele, precum cel al unuia dintre gulerele albe ale Bulgariei, fostul europarlamentar Delyan Peevski. Un rol important în sistemul mafiot îl joacă „martorul de serviciu", personaj care este plătit sau cointeresat să spună „ceea ce trebuie", mentionează News Track.

La 25 martie 2022, la Sofia, un fost șef al poliției criminale, Lyubomir Ivanov a fost împușcat cu trei gloanțe. Au fost confiscate documente din casa de marcat din locuința sa, care au dobândit statutul de probe materiale în dosarul de crimă aflat în curs de urmărire penală de către Procuratura orașului Sofia. Printre acestea se numără mai multe rapoarte ale agenților săi. Unul dintre aceste memorii susține că „regina cripto-monedelor" Ruja Ignatova a fost ucisă în noiembrie 2018 la ordinul lui Christoforos Amanatidis - Taki (cap al mafiei), în timp ce un altul vorbește despre legăturile lui Taki cu șeful Departamentului Omucideri din cadrul DGNP, Mihail Naumov, care a tras o umbrelă protectoare peste el și grupul său.

Procuratura are cunoștință de aceste dovezi, dar nu le ia în considerare și nu investighează nici pistele privind asasinarea Rujei Ignatova, nici probele de corupție ale lui Mihail Naumov, după cum a reieșit din răspunsul către jurnaliștii bulgari al procurorului-șef adjunct al Procuraturii de Stat, Hristo Krastev.

Bird a reușit să confirme numărul dosarului la care sunt atașate rapoartele - 8467/2022, aflat în inventarul Parchetului orașului Sofia, cu Ilian Bankov ca procuror supraveghetor. Acesta și-a câștigat popularitatea în spațiul mediatic cu investigarea accidentelor rutiere și a incidentelor mortale.

Aceleași rapoarte se regăsesc și în dosarul poliției (procedură preliminară) 0068/25.03.2022) din cadrul DGP. Potrivit surselor Bird, rapoartele respective sunt anexate și în mai multe dosare disciplinare ale Inspectoratului de Poliție. Este impresionant faptul că procedurile premergătoare sunt conduse de un ofițer de poliție investigator de la DGPD și nu de un anchetator, ceea ce duce la convingerea că niciun ofițer al Ministerului de Interne nu este anchetat. Existența referințelor este un fapt bine cunoscut de aproape toți înalții funcționari ai Ministerului de Interne de când au fost descoperite în cutia de bani a fostului polițist împușcat.

Printre documentele găsite la polițistul asainat apare și raportul unui informator cu inițialele „AI", care a raportat că șeful Departamentului Omucideri din cadrul DGNP, Mihail Naumov a călătorit la Havana pentru sărbătorile de Anul Nou 2019/2020 împreună cu un coleg și că ambii au fost însoțiți de soțiile lor. Polițiștii au fost cazați la un hotel de cinci stele din stațiunea Varadero, la aproximativ 100 km de Havana. Acolo au închiriat un iaht de pescuit pentru câteva zile, au mers la pescuit și au sărbătorit Anul Nou în compania altor trei bulgari și a unui cetățean italian. Au zburat în Bulgaria pe 06.01.2020 și s-au aprovizionat cu o cantitate mare de trabucuri cubaneze pentru a le comercializa în țară.

Vacanța costisitoare, care nu corespundea veniturilor polițiștilor, a fost plătită de Ivan Petleșkov - un apropiat al lui Christoforos Amanatidis - Taki. Prin intermediul lui Petleșkov, Mikhail Naumov i-a transmis informații lui Taki și a pus o „umbrelă" peste anchetele de crimă legate de șeful organizației criminale. Persoanele cu care șefii de poliție au mers la pescuit în timpul călătoriei lucrau, de asemenea, pentru Taki. Cel puțin așa susține autorul raportului.

Cea de-a doua referință este scurtă - doar o pagină și, din nou, un raport al unui agent de la informatorul „AI". Este vorba despre Ivan Tanev - apropiat de Taki, iar Taki a reușit să îl convingă pe Deylan Peevski să îl scoată de pe lista celor căutați.

Informația mai importantă este despre cum fiul bastard al lui Amanatidis, Georgi Georgiev Vassilev, a povestit în stare de ebrietate că Taki a ordonat uciderea Rujei Ignatova, care a avut loc în noiembrie 2018 pe un iaht în Marea Ionică, la mai bine de un an după ce Ruja a fost văzută ultima dată în Atena.

Rapoartele sunt datate 08.01.2020. Acestea sunt redactate într-un stil tipic polițienesc, cu numeroase greșeli ortografice și gramaticale. În plus față de text, există și fotografii de pașaport ale persoanelor raportate. Majoritatea evenimentelor descrise în rapoarte, cum ar fi călătoriile în Cuba, cazarea într-un hotel scump și închirierea unui iaht de pescuit, sunt ușor de verificat.

Un reporter BIRD a vorbit cu o sursă familiarizată cu pregătirea acestor rapoarte. Acestea nu au fost comandate în mod oficial ca parte a unei dezvoltări operaționale de către servicii. Acesta a declarat că informațiile au fost adunate la inițiativa privată a unor foști oficiali din cadrul serviciilor care au folosit sursele proprii ale agenției. Informațiile au fost trimise mai multor agenții de aplicare a legii, inclusiv Ambasadei SUA.

Cu toate acestea, spun jurnaliștii bulgari, ar fi oportun ca informațiile să fie verificate de către servicii de informații, dat fiind că din conținutul documentelor găsite în seiful polițistului asasinat este clar că acesta strângea informații despre ofițerii de la Unitatea de Combatere a Crimelor Grave a DGP. Ceea ce este deosebit de îngrijorător este faptul că acestui departament și ofițerilor din cadrul DNSP li s-a încredințat acum sarcina de a rezolva crima. Cel puțin, există un conflict de interese.

Ceea ce este dincolo de orice îndoială este marele interes public față de soarta Rujei Ignatova, cea mai căutată femeie din lume, pentru care FBI a anunțat chiar o recompensă de 100.000 de dolari. Prin urmare, orice informație dspre infracțiunile ei, chiar dacă a fost obținută indirect, merită cea mai detaliată examinare. În plus, au existat deja numeroase dezvăluiri judiciare și mediatice despre legăturile dintre Ruja Ignatova și Christoforos Amanatidis - „Taki".

Acest lucru este valabil și pentru informațiile mai dese despre legăturile unui șef de poliție de rang înalt cu persoane din contingentul infracțional, primirea de către acestea de beneficii necuvenite și infracțiuni de serviciu în favoarea grupului lui Thaki. Cu toate acestea, până în prezent, nu există informații despre proceduri separate pentru uciderea lui Ignatova și nici pentru cele împotriva lui Naumov.

Mihail Naumov, șeful Departamentului Omucideri din cadrul DGNP (Poliția Națională) a urcat până la șefia departamentului, începând ca inspector de cartier. Înainte de schimbări, el s-a numărat printre absolvenții școlii sportive de elită „Speranțe Olimpice". A fost implicat în lupte libere și a avut clasări premiante la campionatele mondiale și europene pentru polițiști.

A avut un succes considerabil ca ofițer al Sectoarelor Omucideri și Jafuri din cadrul Departamentului de Poliție. După apariția GERB (partidul mafiotului Boiko Borisov- fost premier), Naumov a devenit șeful departamentului „Infracțiuni împotriva persoanei" din cadrul DGPD. Odată cu începerea lucrului la „dosarele reci" - crimele tranziției, au început multe momente cel puțin „controversate" în activitatea profesională a sectorului „Infracțiuni contra personalității" din cadrul DGNP. Nu lipsesc eșecurile în cazurile „proaspete".

Unul dintre cele mai scandaloase cazuri la care sectorul a lucrat este „crima lui Peevski". Cazul s-a transformat într-un fiasco pentru Ministerul de Interne și pentru procuratură, unde șef este un alt membru al mafiei, procurorul general Ivan Gesev. Multe dintre cazurile sectorului se bazează pe mărturiile unor martori precum Ventsislav Damyanov - Ventsi Boxer și Ivaylo Serafimov. Practica arată că astfel de martori ar spune tot ceea ce Ministerul de Interne și procuratura ar dori să fie spus. De foarte multe ori, mărturia lor este contrazisă de faptele disponibile în cazuri. La o analiză mai atentă, se va observa că acuzațiile din cazurile conduse de această echipă se bazează în principal pe mărturia a 5-6 martori discreditați în mod repetat.

Departamentul lui Naumov a eșuat în mod tradițional în rezolvarea crimelor, cum ar fi cea a Tatianei Stoyanova, regretata secretară a primarului din Pazardzhik, Todor Popov. Surse apropiate anchetei spun că, din cauza neglijenței sau din alte motive, acolo nu au fost colectate probe care ar fi putut duce la rezolvarea crimei. Un aspect relevant este că, în acest caz, există suspiciuni destul de rezonabile privind o legătură între Todor Popov, care este un apropiat al lui Delyan Peevski, și crimă. În ultimii ani, au existat, de asemenea, preocupări că departamentul lui Naumov a intervenit în distribuția pieței de droguri prin evoluțiile pe care le desfășoară împotriva participanților la această „afacere".

Stoycho Kubatov este unul dintre confidenții lui Naumov. Acest lucru este evidențiat de prezența sa alături de Naumov la o ceremonie de premiere cu diplomă a fostului procuror general Sotir Tsatsarov. Kubatov a apărut, de asemenea, în calitate de expert la forumuri de securitate. El este, de asemenea, concurent de sambo și lupte libere. Înainte de a ajunge în sectorul lui Naumov, el s-a remarcat mai ales prin realizările sale sportive în cadrul Ministerului de Interne.

Vasko Stanimirov este din Kyustendil și are interese în mai multe companii ale căror active sunt sub sechestru de către. În 2002, acesta și-a vândut compania „V I M" - Ltd. lui Miroslav Stanimirov, unul dintre fondatorii CEC. Ivo Krastev Ivanov pare să fie luptător și este implicat în conducerea unui club de lupte din Zverino. El nu are interese în companii. Massimo Isopi are o afacere în Bulgaria împreună cu alți cetățeni italieni și se pare că are sediul în Kyustendil.

Petleșkov a fost folosit ca „martor de serviciu" și de Delyan Peevski într-un dosar înscenat de șantaj prin care trebuia să elimine de pe piață investitori străini. Compania Trafik SOT, care are legătură cu Petleșkov, are un contract de securitate cu Uzinele de Construcții de Mașini Sopot, una dintre cele mai mari fabrici de armament din Balcani. Petleșkov are, de asemenea, o firmă de amanet și o afacere cu restaurante.

Potrivit informațiilor operative ale obținute de Bird, Petleșkov este rudă și om de încredere al lui Taki, dar și al lui Peevski. Lui i s-a încredințat un rol important de cumpărător de voturi la viitoarele alegeri din aprilie. Evgenia Stankova, procuror marionetă a lui Ivan Gesev. Este cunoscută împroșcând cu acuzații de terorism doar pentru a da greutate dosarelor comandate.

Christoforos Amanatidis - Taki, considerat unul dintre cei mai mari șefi ai traficului de droguri din Bulgaria, este căutat după ce grupul său a fost arestat, dar a reușit să scape. Locuiește în Dubai. După câțiva ani, anunțul de căutare a fost retras de Interpol. Rashev, un avocat apropiat al acestuia, spune că nu există restricții de călătorie împotriva lui Taki. Amanatidis este anchetat pentru spălare de bani și finanțare a terorismului în Seychelles, alături de Konstantin Varbanov, fratele fostului vicepreședinte al Adunării Naționale Rositsa Kirova, de la GERB.

Krassimir Kamenov - Kuro, în calitate de moștenitor al structurii VIS 2, a fost considerat în trecut partenerul lui Taki, dar, potrivit unor surse subterane, relațiile lor s-au răcit în ultimii ani. Razmig Kerope Chakarian - Ami a devenit celebru ca proprietar al laboratorului „de aur" și al parcărilor „de aur" ale căpitanului Andreyevo, puncte lucrative cheie asociate cu interesele lui Taki.

Ivan Tanev - universalistul a fost acuzat în cazul de deturnare a TVA „The Universalists" împreună cu Mila Georgieva. Acest caz pare să se fi prăbușit înainte de a fi adus în instanță. În România, el și Georgieva sunt urmăriți penal pentru furtul a 26 de milioane de euro din ajutoarele UE pentru săraci. Se crede că el locuiește în Dubai.

Georgi Georgiev Vassilev, pe lângă faptul că este coproprietar al marii companii de construcții „GP Group", este căsătorit cu manechinul Ana Shekhta, a cărei soră, Boryana Shekhta, este soția lui Christofor Amanatidis - Taki. Cu toții locuiesc în Emiratele Arabe Unite. După scandalul GP Gate, împotriva lui Vassilev a fost lansată o procedură preliminară și a fost blocată o sumă de mai multe milioane de dolari, pe care acesta a încercat să o transfere în Dubai. Rezultatul acestor proceduri este neclar.

Ruja Ignatova era căutată de FBI pentru escrocheria OneCoin, o schemă cripto-piramidală care a luat clienților din întreaga lume peste 5 miliarde de dolari. Ea a fost văzută ultima dată pe aeroportul din Atena, unde a aterizat cu un zbor de la Sofia la 25 octombrie 2017 și a fost întâmpinată de vorbitori de limbă rusă. La momentul respectiv, un dosar de fraudă fusese deja deschis împotriva ei de către procuratura din Bielefeld, Germania, iar procuratura bulgară era la curent cu acest lucru. Există dovezi că a fost avertizată de un mandat de arestare iminent de către un ofițer de poliție bulgar care a participat la o întâlnire la Europol.

Mărturia despre fuga lui Ruja în Grecia a fost depusă la tribunalul din SUA. După dispariția Rujei Ignatova, o parte din proprietățile sale imobiliare au trecut la companii legate de Boryana Shekhta și de finanțatorul Emil Herssev. Însă gestionarea în comun a bunurilor de către mama Rujei, Veska Ignatova, și Boryana Shekhta exista înainte de dispariția Ignatovei, potrivit Registrului Comerțului. Există informații potrivit cărora numărul de telefon al lui Taki a fost găsit în agenda telefonică a fratelui Rujei Ignatova, care a fost reținut în SUA.

Documentele tribunalului din SUA nu menționează numele lui Taki, dar menționează o persoană care a fost în același timp șeful de securitate al Rujei Ignatova și un puternic traficant de droguri. Jurnaliștii de la Bird au solicitat ministrului de interne Ivan Demerdzhiev un comentariu cu următoarele fapte și întrebări:

„Dosarul 0068/25.03.2022 din inventarul DGNP conține VDS cu informații despre uciderea persoanei căutate de FBI Ruzha Ignatova. Conform raportului VDS - agentului menționat, aceasta a fost ucisă pe un iaht în Marea Ionică din ordinul lui Christoforos Nikos Amanatidis - Taki.

În același material, se susține că șeful Departamentului Omucideri din cadrul DGNP, Mihail Naumov, a avut contacte neautorizate cu persoana Ivan Petleșkov („martorul de serviciu"), care este chiar rudă cu Taki.

Actualizare: Parchetul a confirmat că nu vrea să țină cont de probe

În urma publicării investigației jurnalistice, Bird a primit un răspuns pe e-mail la întrebările adresate Parchetului, care sună după cum urmează:

„În legătură cu scrisoarea dumneavoastră, în care ridicați întrebări cu privire la procedurile preliminare în cadrul dosarului nr. 8467/2022 aflat pe inventarul Parchetului orașului Sofia, vă punem la dispoziție următoarele informații.

În cursul investigației în dosarul sus-menționat, la dosarul cauzei au fost atașate foi de hârtie A4, pe care se află un text tipărit. Acestea nu constituie un document, în măsura în care nu există informații despre autorul lor, nu poartă semnătură și nu constituie o declarație scrisă specifică a unei anumite persoane. În această privință, nu fac obiectul verificării prin mijloacele de probă prevăzute de Codul de procedură penală (CPP), și anume numirea unui expert grafician a cărui concluzie este de a stabili cine a scris textul și cine a semnat. De asemenea, foile de hârtie citate au fost confiscate dintr-un loc folosit de o persoană care a decedat și, prin urmare, circumstanțele expuse în acestea nu au putut fi verificate prin audierea unui martor. Din aceste motive, procurorul de supraveghere a ajuns la concluzia că nu există premisele prevăzute de articolul 216 din Codul de procedură penală pentru divizarea cauzei, întrucât la acest moment nu au fost strânse probe privind o posibilă crimă - infracțiune prevăzută la articolul 115 din Codul penal și/sau o posibilă infracțiune comisă în timpul serviciului.

Ancheta este un proces dinamic. Noi acțiuni de investigare urmează să fie efectuate în această procedură preliminară. Acțiunea procedurală de divizare a cauzei va fi efectuată în cazul în care se vor strânge probe care indică faptul că este posibil să fi fost comise și alte infracțiuni.

Cu respect,

Hristo Krastev Procuror municipal adjunct al OUG"

Cu toate acestea, dosarul 8467/2022 aflat în inventarul Parchetului orașului Sofia, a cărui existență a fost confirmată oficial de procuratură, este ascuns. O căutare în registrul public de dosare nu dă niciun rezultat cu privire la existența unui astfel de dosar. Acest lucru se observă în cazul dosarelor de o importanță deosebită, care sunt clasificate fără explicații și a căror circulație nu este vizibilă pentru public.

Ce spune raportul descoperit de jurnaliștii Bird:

La data de 27.12.2019, în cadrul unei întâlniri cu un informator, au fost primite următoarele informații operative privind contacte neautorizate între ofițerii Ministerului Afacerilor Interne și persoane din contingentul infracțional.

În timpul conversației, informatorul a declarat că a aflat de la un prieten apropiat că șeful departamentului ,,Omucideri" din cadrul DGNP - Mihail Naumov, însoțit de angajatul său Stoycho Kubatov, a plecat într-o excursie în Republica Cuba.

Naumov le-a spus colegilor săi din departament că merge să-și vadă fiul, care se afla într-o tabără din Cuba, dar nu a menționat că va fi însoțit de Kubatov.

Potrivit unor informații neconfirmate, fiul său este antrenor de pregătire pentru o echipă de volei din Rusia. Naumov și Kubatov au plecat cu puțin timp înainte de sărbătorile de Crăciun, după toate probabilitățile cu un zbor via Frankfurt. Soțiile lor călătoresc împreună cu ei.

La 30.12.2019, „AI" a prezentat informații suplimentare despre persoanele care îl însoțesc pe Mihail Naumov în vizita sa în Cuba.

La 29.12.2019, în zona Marina „Hemingway" - Havana, Mihail Naumov a fost văzut în compania lui Stoycho Kubatov, Ivo Krastev Ivanov, Vasko Todorov Stanimirov, cetățeanul italian Massimo Isopi și un cetățean bulgar pe nume Lucien care locuiește în SUA (Lucien are aproximativ 50-55 de ani, este slab, înalt, cu părul ciufulit).

Grupul a închiriat un iaht de pescuit pentru zilele de 30, 31 decembrie și 2 ianuarie.

Potrivit AI, iahtul este deținut de un cetățean bulgar care locuiește în Republica Cuba de mai mulți ani.

Sursa a precizat că grupul lui Naumov s-a cazat, de asemenea, la un hotel de cinci stele din stațiunea Varadero, situată la aproximativ 100 km de Havana.

Costurile călătoriei grupului (bilete de avion și hoteluri) au fost plătite de Ivan Petleshkov (un fost oficial al Ministerului de Interne și apropiat al șefului crimei organizate- Christoforos Nikos Amanatidis „Taki". În prezent, Petleshkov este proprietarul unei companii de securitate „Traffic Securities".

La 30.12.2019, Mikhail Naumov, Stoycho Kubatov, Massimo Isopi, Ivo Ivanov și Vasko Stanimirov au intrat în ocean. În timpul croazierei, Vasko Stanimirov are o conversație cu căpitanul iahtului despre prețurile proprietăților din Havana, precum și despre posibilele interdicții guvernamentale privind cumpărarea de către străini.

„AI" spune că atunci când grupul a ajuns la aeroport ,,Jose Marti" Mihail Naumov i-a înmânat o anumită sumă de euro bulgarului care i-a întâmpinat. Banii i-au fost dați de Ivan Petleșkov.

Pe 31.12.2019, doar Vasko Stanimirov și Ivo Ivanov au ieșit în larg. Mihail Naumov cu soția sa, Stoycho Kubatov și Lucien se uitau la Havana.

Pe 31.12.2019 vs. 01.01.2020 grupul întâmpină Anul Nou și ziua onomastică a lui Vasko Stanimirov pe Marina „Hemingway"

Pe 2 ianuarie, Vasko Stanimirov, Ivo Ivanov și Massimo Isopi vor fi din nou în ocean. În timpul conversației, „AI" a declarat că prietenul său i-a spus că cetățeanul italian lucra pentru Stanimirov și că întregul grup făcea parte din structura criminală a lui Christoforos Nikos Amanatidis.

La data de 03.01.2019, grupul lui Naumov a cumpărat o cantitate uriașă de trabucuri pentru a le comercializa în Bulgaria. Aceștia vor fi întâmpinați pe aeroportul din Sofia de către funcționari de încredere ai BCP și ai Vămii.

NOTĂ:

● În perioada în care Mihail Naumov a fost la conducerea Unității Omucideri din cadrul DGNP, acesta nu a rezolvat niciun asasinat la comandă. Subiecții investigațiilor au fost în mare parte opozanți ai lui „Taki".

● Tot ceea ce vine ca informație operativă de la agenți și din funcționarea SSA este transmis lui Taki prin Ivan Petleșkov.

● În cercul intim al lui Naumov se află funcționari ai Ministerului de Interne - Stoycho Kubatov, Svetoslav Stoykov (adjunctul șefului celui de-al 8-lea post de poliție regional).

● Valentin Simeonov (șeful celei de-a 8-a secții regionale de poliție) și foști angajați ai Departamentului de Stat al Securității Naționale - Alexi Vassilev și Natalia Angelova, au fost introduși de Ivan Petleșkov în cercul foștilor secretari generali ai Ministerului de Interne Svetlozar Lazarov și Georgi Kostov. Prin intermediul acestora se află în contact cu ministrul Mladen Marinov.

● În prezent, la ordinul lui Taki, Mihail Naumov a fost promovat la Agenția de Securitate SSA asupra persoanelor

Autorul raportului mai spune că persoana declarată căutată prin INTERPOL - Ivan Tanev „Universalul" a fost retras în liniște de pe lista persoanelor căutate.

„AI" sugerează că contactul strâns dintre Christoforos Nikos Amanatidis (Tanev lucrează pentru Taki) și Delyan Peevski a influențat cursul anchetei. Cel mai probabil, Parchetul nu a reușit să adune suficiente dovezi privind implicarea lui Tanev într-un grup pentru absorbția ilegală de TVA, iar procedurile împotriva sa au fost suspendate.

În continuarea conversației, „AI" spune că, cu câteva zile înainte de sărbători, unul dintre proprietarii „GP Group" AD - Georgi Vassilev Vassilev, le-a spus persoanelor din anturajul său că Ruja Ignatova era moartă din noiembrie 2018. Vassilev a afirmat că Taki a luat măsuri pentru a o face pe Ignatova să dispară. El ar fi ordonat asasinarea acesteia pentru a-și acoperi urmele implicării în schema frauduloasă a acesteia de la Wancoyne. Ignatova a fost ucisă în Grecia, iar cadavrul ei ciopârțit a fost aruncat în Marea Ionică.

Cu puțin timp înainte de a pleca, Vassilev declarase că principalul „asasin" al lui Taki se afla în prezent într-o închisoare din Olanda. Cel mai probabil, este vorba de persoana Hristo Hristov, poreclit „Cooravi". Hristov a fost arestat de autoritățile olandeze cu ceva timp în urmă cu o cantitate uriașă de heroină.

Ministerul bulgar de Interne păstrează tăcerea în legătură cu acest caz.