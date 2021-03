Atac inacceptabil al Rusiei asupra Parlamentului României prin tentativa de blocare a unei initiative legislative ce priveste incalcarea drepturilor omului!

Ambasada Rusiei la Bucuresti posteaza in 20 martie 2021 un text de-a dreptul scandalos prin care se amesteca in legislatia romaneasca dovedind grave reminiscente comuniste, dar aratand deja o practica obisnuita a Kremlinului, de a penetra politicile interne ale statelor europene, asta dupa atacurile obisnuite, inclusiv cibernetice in SUA, facand Departamentul de Stat de la Washington sa anunte in urma cu cateva zile ca Vladimir Putin patroneaza deja un razboi hibrid.

Rusia prin ambasada sa nu numai ca-si da cu parerea asupra proiectului de lege „Privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcărea gravă a drepturilor omului", dar ataca implicit parlamentarii romani, demitari ai statului român, despre care se pronunta la modul ironic inacceptabil si incalificabil pentru o structura ce se doreste a fi diplomatică, intentionand, vadit, un blocaj al respectivei legi, rezultand fara echivoc ca diplomatii rusi, ca si unii cetateni rusi aflati pe teritoriul României ar putea fi acuzati de grave incalcari ale drepturilor omului, ceea ce nu ar fi o premiera, dimpotriva, ar da o baza legala actiunilor de penetrare impuse de la Moscova.

Lecturand textul Ambasadei Rusiei observam pe langa o dorinta de "victimizare" evidenta, menita sa abata atentia de la dezinformare, de la fake-news si de la tinta adevarata a demersului respectiv, acela de a bloca inca o data initiative legislative, ca si in trecut, printr-o campanie mediatica a cozilor de topor de la noi din tara finantate de la Kremlin. In textul pe care-l publicam integral mai jos, reprezentantii Moscovei sustin, de pildă, că americanii sunt cei care in realitate sunt vinovati de majoritatea nenorocirilor planetare, in schimb nimeni nu ii condamna și acuza Parlamentul nostru ca-și "acopera" aliatii NATO si ii acuza pe ei, pe ruși, care ar fi un soi de "porumbei ai păcii". Dar, fireste, uita sa spuna ce atrocitati comit ei fac ei in lume.

Hai sa luam exemplul anexarii Crimeei, prin care au incalcat grav suveranitatea Ucrainei, s-au impus ca stapani ai unei populatii locale care nu-i doreste ca stapani, au luat cu japca o iesire la Marea Neagra pentru a avea acces strategic la Mediterana, din motive geopolitice agresive. Nu mai vorbim aici de amestecul direct in Ucraina, la revoltele de aici, la razboiul civil pentru scindarea statului si pentru "ruperea" lui de Europa. Sa spunem, in context, de Transnistria, de Georgia, de Cecenia etc., de intentia de a controla inclusiv statele din estul Europei, cele care au fost pana acum 30 de ani in sfera de influenta a Moscovei. In plus exista indicii temeinice ale amestecului informatic in alegerile locale de peste tot din aceste foste state "satelit", ba chiar ingerinte grave in alegerile din Franta, Germania si Italia, in care au sustinut candidatii nationalisti extremisti, cei care doreau dizolvarea Uniunii Europene, atat de dorita de Kremlin.

Ca sa nu mai spunem de alegerile din SUA, precedentele, in 2016 - unde a rezultat presedinte Donald Trump - dar si acestea recente din 2020 - la care a fost ales Joe Biden - si la care serviciile secrete americane au raportat ca hackeri coordonati direct de Vladimir Putin au fortat realegerea lui Trump, intervenid in campania lectorala in favoarea acestuia. Tot o chestiune de "drepturile omului", alegeri libere si libertati ale exprimarii cuvantului, votului, exercitarii unei politici independente etc. Acelasi Putin care a declarat ca UE si SUA sunt adversarii Rusiei si ca tara sa va sprijini China pentru implementarea unui sistem anti-racheta, dar care, de fapt, va permite un atac direct asupra teritoriului american, ca si asupra unor state din estul Asiei. Asadar, tot o politica de forta, care pune in pericol securitatea planetei si a omenirii, numai ca rusii sunt aceia care in textul ambasadei ii acuza pe americani de "genocid". Emblematic pentru politica de dezinformare promovata de Kremlin.

Si nu in ultimul rand, sa nu uitam de amestecul direct in principalele teatre anti-teroriste, in care Rusia a sprijinit direct sau indirect actiuni terioriste, atat ale A-Qaida, cat si Isis, a intrat cu forta in Siria, in Afganistan - nu numai inainte, dar si dupa septembrie 2001 - ingerinte in Iran, Iraq, in actiunile populatiilor kurde, dar si spijinul acordat Turciei, vanzarea de armament catre regimul Erdogan, impotriva parteneriatului NATO, actiuni la care daca ar fi sa tragem linie s-ar solda nu numai cu sprijinirea politicilor totalitare si teroriste, dar si cu sute de mii de morți in aceste zone ale lumii, cu incalcarea drepturilor fundamentale la libertate ale acestor populatii.

Si ce ar putea fi mai clar decat incalcarile flagrante ale libertatilor si ale drepturilor omului, decat cazul Aleksei Navalnîi, cu incercarea de otravire, cu acelasi procedeu de eliminare aplicat fostului presedinte al Ucrainei, Victor Iuscenko, cu iradierea lui Serghei Skripal, cazul Aleksander Litvitenko etc., unde s-a dorit eliminarea adversarilor Moscovei care au vorbit public despre politicile de forta de incalcare a drepturilor omului, de amestec in politicile interne ale statelor. Ei bine, tocmai rusii s-au gasit sa "ia la bani marunti" Parlamentul Romaniei, sa ne acuze ca ii persecutam pe ei si ca ii protejam pe americani. Tocmai Rusia care-si aresteaza opozantii pe capete, care ii elimina prin torturi sau prin otravire, ori chiar prin asasinate comandate ca in cazul multor jurnalisti, tocmai ei vorbesc despre Guantanamo si ne explica noua, romanilor, care am vazut gulagurile, cum sta treaba "in realitate". Tot Ambasada ne spune si cum e cu "brutalitatea" politiei americane, cand politia politica din subordinea Moscovei si cu structurile politienesti specializate elimina "separatistii" din statele controlate, aplicand tortura, asasinatul etc.

TEXTUL AMBASADEI RUSIEI LA BUCURESTI:

Parlamentul României intenționează să revină la examinarea proiectului de lege „Privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcărea gravă a drepturilor omului"

Informațiile relevante sunt postate pe resursele de internet ale Parlamentului României.

Judecând după titlul documentului, s-ar putea crede că parlamentarii, după o lungă pauză, au fost din nou inspirați de obiective nobile: să se realizeze, în cele din urmă, închiderea închisorii americane din Guantanamo (Cuba), care s-a făcut „faimoasă" prin tratamentul inuman aplicat prizonierilor, să fie trași la răspundere cei vinovați de "torturile psihologice" aplicate sistematic jurnalistului de investigație și fondatorului site-ului „WikiLeaks", J. Assange, în temnițele britanice. Poate că parlamentarii au fost ghidați de o dorință dezinteresată de a ajuta Curtea Penală Internațională, ai cărei membri sunt amenințați de Statele Unite cu pedeapsă judiciară pentru orice încercare de investigare a crimelor militarilor americani și ale angajaților companiilor militare private implicate în moartea a sute de mii de civili nevinovați în Irak, Afganistan... Există și alte „puncte fierbinți", demne de atenția luptătorilor pentru drepturile omului: Libia, Siria, Somalia, Yemen. În cele din urmă, povestea neterminată a „închisorilor secrete" ale CIA din Europa, precum și a celor mai aglomerate închisori din lume, cele americane, aplicarea pedepsei cu moartea în Statele Unite, „brutalitatea poliției", căreia îi cad victime, anual, până la o mie de afroamericani... La urma urmei, drepturile susținătorilor condamnați ai „vestelor galbene" din Franța, cele ale organizatorilor referendumului din Catalonia, cele ale victimelor genocidului cultural și lingvistic al populației de limbă rusă din Ucraina, cele așa-zișilor non-cetățeni din statele baltice, etc., etc.

Departe de a fi așa ceva! Spre marea noastră uimire, din expunerea de motive la un proiect de lege atât de oportun rezultă că necesitatea adoptării acestuia este motivată de dorința de a urma exemplul colegilor americani care, în decembrie 2012, au aprobat, la inițiativa șefului fondului „Hermitage Capital", W. Browder, „Legea Magnițki", îndreptată împotriva Rusiei. Parlamentarii statului independent al României, desigur, sunt liberi să adopte orice legi necesare pentru binele țării lor și al poporului ei.

În același timp, este permis să reamintim că punctul de plecare pentru adoptarea acestui act inventat și politizat în Statele Unite au fost "dezvăluirile senzaționale" făcute de către personajul sus menționat (W. Browder), privind corupția pe scară largă din Rusia, pe care ar fi combătut-o împreună cu o echipă de avocați iubitori de adevăr (printre care a fost și S. Magnițki).

Dosarul penal SV/11/0049-LAM, inițiat în legătură cu aceasta în martie 2011, la cererea avocaților proprietarului „Hermitage Capital", a fost desființat, conform „Notificării privind intenția de a încheia ancheta" a Parchetului Elvețian din 6 noiembrie 2020, „din lipsă de probe, din lipsa corpului delict sau a evenimentului unei infracțiuni, din lipsa temeiurilor legale pentru urmărirea penală a persoanelor în cauză". Ancheta a fost efectuată împotriva unor persoane neidentificate, implicate în însușirea frauduloasă a fondurilor din trezoreria statului rus, iar W. Browder a prezentat-o ca o continuare a eforturilor lui S.Magnițki.

Între timp, și Ministerul rus al Afacerilor Interne își desfășura propria anchetă. După cum se știe, în august 2009, Serghei Magnițki le-a declarat anchetatorilor că avocații angajați de W. Browder l-au forțat să semneze o declarație falsă cu privire la circumstanțele delapidării a 5,4 miliarde de ruble din bugetul rusesc, în care, potrivit verdictului instanței ruse, a fost implicat direct șeful „Hermitage Capital", W.Browder.

Tocmai pe baza acestei declarații false a și apărut legenda despre „investigația anticorupție a lui Magnițki". Decizia procuraturii elvețiene, menționată mai sus, a demonstrat convingător că acuzațiile lui W. Browder erau, de la bun început, minciuni pure și urmăreau, în special, scopul de a-și crea o "reputație impecabilă" pentru el însuși, ca apărător al drepturilor omului și luptător împotriva corupției, reușind o escrocherie de a nu plăti atât acasă, cât și în Federația Rusă, niciun ban la impozit pentru beneficiul "câștigat" în Rusia, în anii 1995-2006, însumând mai mult de jumătate de miliard de ruble.

În timpul anchetei, procurorii ruși au stabilit că, în realitate, S.Magnițki a fost complice al infracțiunilor financiare comise de W.Browder pe teritoriul rusesc și, drept urmare, el a fost găsit vinovat și a ajuns în închisoare. În plus, încă trei cetățeni ruși au fost implicați în infracțiunile șefului „Hermitage Capital". Toți trei au murit, într-un timp scurt, în circumstanțe destul de ciudate: O. Gasanov - în urma unui infarct, S. Korobeinikov - ca urmare a „căderii de la balcon" din cauza unui infarct, V. Kurocikin - de ciroză. Toți trei ar fi putut oferi mărturii despre activitățile lui W. Browder, dar nu vor mai putea face acest lucru, precum nici răposatul S.Magnițki. În același timp, escrocul principal - W. Browder - s-a dovedit a fi principalul beneficiar al dispariției în masă a martorilor periculoși.

Este trist să vedem cum autorii respectați, iar, anterior, senatorii care au aprobat proiectul de lege, au devenit, fără să vrea, victimele unei „mari înșelăciuni". Cei de la Casa Poporului pretind că nu sunt la curent cu decizia instanței elvețiene din 6 noiembrie 2020, care a evidențiat în mod clar lipsa de temei a metodelor calomnioase și a motivelor penale ale șefului „Hermitage Capital". Sau, pur și simplu, nu vor să tragă concluzii obiective din faptele dovedite în instanță, imitând Washingtonul, care, cu ajutorul aplicării extrateritoriale a legilor sale contrare dreptului internațional, urmărește exclusiv scopul de a-și promova propriile pretenții la hegemonie mondială.

Dar ce legătură are cu „sancțiunile pentru încălcărea gravă a drepturilor omului"?