Baronul PSD de Dragomiresti polueaza apa Dâmboviței. Bucureștenii riscă sa se contamineze cu bacterii periculoase

Apa Dâmboviței este poluată de deversările controlate care provin din zona Dragomiresti, controlata de baronul PSD Dragos Vladulescu. Pe adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Gărzii Naționale de Mediu au sosit în ultimele luni mai multe sesizări privind poluarea apei râului Dâmbovița printr-o șmecherie incredibilă și foarte ingenioasă.

Mai mulți locuitori ai comunei dâmbovițene Dragomirești au sesizat instituțiile mai sus menționate că râul Dâmbovița, care curge pe la marginea localității a devenit un adevărat focar de infecție și de poluare. Prin mai multe conducte subterane se face evacuarea dejecțiilor provenite de la WC-urile și gruprurile sanitare într-un canal colector care merge direct în râul Dâmbovița. În sesizarea se mai menționează că dejecțiile de la circa 100 de vile din Dragomirești, precum și cele de la primăria din localitate, căminul cultural și chiar dispensarul medical sunt deversate prin conducte subterane, direct printr-un canal colector după care ajung în râul Dâmbovița, consemneaza puterea.ro.

Cine are curiozitatea să meargă în zona respectivă este surprins de numeroasele depozite de gunoie care au tapetat malul răului Dâmbovița, dar mai ales mirosul imposibil de suportat degajat din canalul în care se deversează dejecțiile de la vile din localitate și de la instituțiile publice locale mai sus menționate. Surprinzător este faptul că munții de gunoaie de pe malul Dâmboviței din zona comunei Drgomirești precum și dejecțiile deversate în apa care ajunge și în Capitală nu au atras atenția celor de la Administrația Națională Apele Române, mai ales că afectează albia majoră a acestui râu ce traversează județul, mai consemneaza sursa citata.

„Nu putem să pescuim ori să stăm pe malul apei din cauza gunoaielor și a mirosului insuportabil. Până anul trecut degeaba am sesizat mai multe instituții ale statului că PSD era la putere și primarul de la noi este de la PSD. Acum e PNL la guvernare și tot nu s-a mișcat nimic. Cât mai trebuie să suportăm mirosul deversărilor din WC-uri și munții de gunoaie de pe malul Dâmboviței. Oare bucureștenii nu iși dau seama că Dâmbovița care străbate Capitala este poluată și de dejecțiile de la Dragomirești?", spun revoltați locuitorii din Dragomirești în sesizările către cele două instituții.

Ziuanews a dezvaluit in urma cu cateva luni, intr-un amplu reportaj, ca Dragos Vladulescu, primarul PSD din Dragomiresti, este un campion al rostogolirii banului public, acesta foloseste tot felul de tertipuri pentru a face in localitate lucrari inutile pe banda rulanta. Amanunte AICI. Primarul Vladulescu a descoperit un mecanism ingenios de a "rula" banul comunitatii in interesul firmelor "de casa", implicit, in propriul interes. Specialitatea acestuia este "reabilitarea" si "restaurarea". Mai intai primarul reabiliteaza o gradinita, de pilda. Sumele necdesare reabilitarii sunt umflate de 4-5 ori. Vin firmele de casa care monteaza termopane, pun gresie si faianta, zugravesc, aduc aparatura necesare, mobilier.

Dupa acest moment de inaugurare a noii facilitati, la cateva luni, imobilul respectiv este inchis si "bagat in restaurare". Fireste, cheltuielile se reiau, iar sumele scurse de la buget sunt uriase pentru localitate. Mai mult, cu o sfidare absoluta, consilierii nu sunt incunostintati de investitiile de la buget, asa cum este legal. In afara de consilierii PSD, care sunt apropiati primarului si care se infrupta "din cascaval", avand firme de constructii prin "terti", care obtin lucrarile, consilierii opozitiei nu stiu nimic, dupa cum se poate vedea din declaratiile obtinute in filmarea alaturata.

Problema este ca faptul nu este singular. Cel putin zece obiective imobiliare au fost supuse acestui carusel al lucrarilor de reabilitare. In plus fata de asta, primarul a facut asfaltari de strazi la intamplare, sensuri giratorii complet aiurea, dar camarilla sa a avut de castigat. In localitate au aparut constructii impozante, vile ale primarului si apropiatilor acestuia, despre care locuitorii declara ca s-au facut cu materiale care au fost achizitionate pentru scoli si gradinite. A aparut si un "Centru Turistic", desi in Dragomiresti turismul e ca si zero. Au mai aparut sedii de firme "imbracate in sticla", cu geamuri termopane de la firma de casa a primarului. Practic, toti banii de investitii trec pe la primar si pe la apropiatii acestuia, sumele ajungand spre un milion de euro, din banii localitatii, bani cu care se putea asfalta si moderniza cu gaze, apa si canal intreaga comuna.

Toate aceste matrapazlacuri s-au materializat la Parchet intr-un dosar penal Nr 38/P/2016, dar care din motive inexplicabile este tinut la sertar de procurori, in baza presiunilor politice locale. Vladulescu este bine conectat la ingineriilr financiare ale Consiliului Judetean, avand finantari record. Banii alocati de la CJ se duc in lucrari cu firmele de casa ale consilierilor judeteni social-democrati, de unde se intorc comisioane importante. Oare prefectul judetului Dambovita cumoaste situatia, sau este si el conectat la aceeasi mafie locala?

La randul lui, ministrul de Interne Marcel Vela are rapoarte din judet despre ceea ce se petrece cu banii publici? Poate ca ar fi cazul sa trimita Corpul de Control sa faca o ancheta, sa se uite si prin dosarul blocat la Parchet si sa ia masuri eficiente cum ar fi suspendarea imediata a primarului Vladulescu pana la finalizarea cercetarilor, pentru ca orice zi in care acesta este inca in functie inseamna bani publici pierduti.