Biblia Globalismului: Terra Carta prevede pas cu pas ce o sa se intample cu omenirea până în 2050 sub conducerea simbolică a lui Charles al III-lea

Pe când încă era Prinț de Wales si imediat dupa ce Klaus Schwab, seful Forumului Economic Mondial - organizatie ideologic-executiva a curentului globalist - a decretat ca pandemia de Covid ofera o "fereastra unica si ingusta" pentru ceea ce a denumit Marea Resetare (ale carei directive sunt cuprinse in cartea cu acelasi nume), cel ce uram sa devina la numai un an după aceea Regele Charles al III-lea publica varianta largită a Terra Carta, un document echivalent cu Biblia Globalismului, care pune in centru Planeta si Dreptul Terrei inaintea Dreptului Omului, care priveste planeta in simbioza cu omul ca un organism unic menit sa conlucreze si sa devina sanatos din toate punctele de vedere.

Sigur ca dezideratele sunt unele nobile, numai ca la adapostul Terra Carta se pot face cele mai mari abuzuri impotriva umanitatii, impotriva drepturilor omului, de catre o elita care va confisca puterea mondiala ca un soi de "intermediari", sau "emisari" ai Terrei, care se va afla in centru ca un dumnezeu care trebuie slavit, protejat, "reparat" si alimentat. Pentru asta, omenirea trebuie sa schimbe total regulile care, iata - spun globalistii -, au condus la schimbari climatice, la incalzirea globala, la marirea "amprentei de carbon" si la o industrializare necontrolata, bazata pe consum si pe faptul ca omenirea se inmulteste din ce in ce iar Terra a ajuns in pragul inc are nu mai poate sa suporte o astfel de crestere (conform Teoriei lui Malthus, pionier al globalismului, ca omenirea se creste in progresie geometrică, pe cand resursele in progresie artimetica).

Asa cum Magna Carta stabilea primele forme de libertati si Dreptul Omului, tot asa acum Terra Carta vine sa ia aceste drepturi si libertati in numele Planetei. Ca atare, acest grup al elitelor trebuie sa ia urgent masuri, iar organismule internationale de tip guvernanta mondiala, precum ONU, OMS, UNESCO, FAO etc., sub bagheta Forumului de la Davos sa urgenteze aparitia unui Guvern Mondial, al unei Monede Unice, al unei Religii Unice care sa puna Terra in centru si pentru care omenirea trebuie sa munceasca si sa se sacrifice, totul fiind supervizat de reguli stricte si de inteligenta artificială si, evident, toate acestea sub un "rege" global - simbolic -, care ar fi Charles al III-lea. Mai jos publicam un rezumat tradus al Terra Carta, varianta integrala, oficială, in engleza fiind in linkul de mai sus.

TERRA CARTA

Interdependența dintre sănătatea umană și sănătatea planetei nu a fost niciodată mai evidentă. La începutul unui nou deceniu, este momentul să ne concentrăm asupra viitorul pe care dorim să îl construim și, de fapt, să îl lăsăm generațiilor viitoare. Omenirea a făcut progrese incredibile în ultimul secol, însă costul acestui progres a provocat distrugeri imense planetei care ne susține.Pur și simplu nu putem menține acest curs la nesfârșit.

Pentru a construi un viitor productiv și sustenabil, este esențial să accelerăm și să integrăm sustenabilitatea în fiecare aspect al economiei noastre. Pentru pentru a avansa, trebuie să existe un centru de greutate care să catalizeze un astfel de efort monumental și să mobilizeze resursele și stimulentele necesare.

În ultimul an, prin intermediul Inițiativei mele privind piețele durabile, am convocat lideri din toate industriile și din aproape toate sectoarele și i-am provocat să identifice modalități de a plasa planeta noastră pe o traiectorie fundamental mai durabilă. Împreună, acești lideri remarcabili din mediul de afaceri au profitat de această oportunitate pentru a elabora o cartă de acțiuni ambițioase, dar practice. Cu aceste idei, lansez această "Terra Carta" ca bază a unui plan de redresare pentru natură, oameni și planetă.

În acest moment istoric de răscruce, având în vedere viețile și mijloacele de trai ale generațiilor prezente și viitoare, Terra Carta își propune să ofere o foaie de parcurs pentru accelerarea către un viitor ambițios și durabil; un viitor care va valorifica puterea naturii, combinată cu puterea de transformare, inovația și resursele sectorului privat.

Pentru aproape toate problemele cu care ne confruntăm, Natura, cu beneficiul a miliarde de ani de evoluție, ne-a oferit deja soluțiile. Principiile universale înrădăcinate în armonia modelelor, ciclurilor și geometriei Naturii, pe care civilizațiile antice și popoarele indigene le-au cunoscut prea bine, trebuie să fie valorificate pentru a informa știința, tehnologia, designul și ingineria și pot, de fapt, să conducă un viitor durabil. Dar timpul se scurge rapid și noi exterminăm rapid, prin extincții în masă, multe dintre comorile unice ale naturii, o comoară de specii din care putem dezvolta produse inovatoare și durabile pentru viitor.Termenele pentru schimbare trebuie să fie devansate dacă vrem să facem o schimbare transformatoare până la sfârșitul deceniului și înainte de a fi prea târziu.

În următorii ani, Inițiativa mea privind piețele durabile va raporta și va actualiza periodic Terra Carta pentru a reflecta ritmul rapid al schimbării și progresele continue realizate în întreaga lume.

Dacă luăm în considerare moștenirea generației noastre, în urmă cu mai bine de 800 de ani, Magna Carta a inspirat credința în drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor. Pe măsură ce ne străduim să ne imaginăm următorii 800 de ani de progres uman, drepturile și valorile fundamentale ale naturii trebuie să reprezinte o schimbare de etapă în abordarea noastră privind "viitorul industriei" și "viitorul economiei". Având în vedere acest lucru, Natura, din care suntem parte integrantă, se află în centrul "Terra Carta".

Astăzi trebuie să fie momentul decisiv în care facem din sustenabilitate povestea creșterii economice a timpului nostru, poziționând în același timp Natura ca motor al economiei noastre. Pentru a ne ajuta să reușim și pentru a completa eforturile globale din sectoarele public, privat și filantropic, fac apel la directorii executivi din întreaga lume să se implice și să joace rolul lor în conducerea tranziției globale.Pentru a ne garanta viitorul, nu avem altă opțiune decât să facem ca fiecare zi să conteze - și trebuie să înceapă astăzi.

11 IANUARIE 2021

Pentru natură, oameni și planetă

PREFAȚĂ de Alteța Sa Regală Prințul de Wales SUSȚINĂTORII DECLARAȚIEI DE INTENȚIE TERRA CARTA

Să se angajeze să sprijine și să accelereze rapid tranziția lumii către un viitor durabil.

Recunoașteți urgența crizelor globale legate de climă, biodiversitate și sănătate și responsabilitatea cu care trebuie să acționăm.

Recunoașteți că, pentru a construi un viitor durabil, tranziția trebuie să se concentreze pe un impact solid, pozitiv și paralel pentru Natură, Oameni și Planetă.

Recunoaștem că asigurarea integrității tuturor ecosistemelor, pe uscat și subacvatice, necesită ca clima, oceanele, deșertificarea și biodiversitatea să fie tratate ca un sistem comun și abordate simultan.

Recunoașteți că trebuie să facem din sănătate obiectivul nostru: sănătatea individuală, sănătatea comunității, sănătatea economică și sănătatea resurselor noastre naturale.

Luați în considerare valoarea diversității, recunoscând că diversitatea este un punct forte care conferă reziliență comunităților, sistemelor și organizațiilor.

Recunoașteți importanța "localului" - tradițiile, limbile și culturile locale, împreună cu produsele locale, locurile de muncă și durabilitatea - și modul în care aceste "localități" se conectează și se sprijină reciproc în cadrul unei rețele mai largi de sisteme regionale și globale.

să recunoască faptul că natura stă la baza prosperității, bunăstării și viitorului inerent al tuturor oamenilor și al planetei pe care o împărțim. Mai mult, că refacerea lumii naturale este un beneficiu comun pentru întreaga omenire, indiferent de frontiere.

Recunoașteți că traiectoria globală necesară este una durabilă, în care sectorul privat are un rol esențial de jucat. Pentru a accelera pe această traiectorie, trebuie să se adopte o abordare bazată pe "viitorul industriei" și "viitorul economiei".

Să ia în considerare necesitatea de a asigura o forță de muncă calificată și un cadru de lideri care să fie pregătiți să participe la o tranziție corectă, incluzivă, echitabilă și justă către un viitor durabil.

Să recunoască faptul că, pentru a extinde soluțiile și investițiile durabile, trebuie explorate "megaproiecte" transfrontaliere și pe termen lung, subliniind importanța colaborării publice, private și filantropice.

să recunoască necesitatea ca angajamentele de zero emisii nete să fie îndeplinite până în 2050 și, acolo unde este posibil, mult mai devreme. Stabilirea unor termene mai ambițioase va sublinia și va cataliza acțiunile imediate, încurajând în același timp inovarea și îmbunătățirea continuă.

Să se angajeze să colaboreze, să facă schimb de cunoștințe și de idei pentru a propulsa lumea către sustenabilitate într-un ritm mai rapid prin intermediul colaborării publice, private și filantropice.

1. Terra Carta va servi drept mandat de orientare pentru Inițiativa pentru piețe durabile (SMI) a Alteței Sale Regale Prințul de Wales.

2. Terra Carta își propune să ofere o foaie de parcurs integrată către un viitor inspirat, incluziv, echitabil, prosper și durabil, de dragul generațiilor prezente și viitoare; un viitor care va valorifica puterea Naturii, combinată cu puterea de transformare, inovația și resursele sectorului privat.

3. Obiectivele Terra Carta vor fi îndeplinite prin:

i. Promovarea și, acolo unde este posibil, depășirea obiectivelor și țintelor descrise în Acordul de la Paris privind clima, Obiectivele de dezvoltare durabilă, Convenția privind diversitatea biologică, Convenția privind combaterea deșertificării și Convenția ONU privind dreptul mării.

ii. lărgirea definiției sustenabilității, dincolo de simpla tranziție netă zero, pentru a include Natura, Oamenii, Planeta, Egalitatea și Prosperitatea.

iii. Sprijinirea protejării și refacerii a cel puțin 30% din biodiversitate, pe uscat și sub apă, până în 2030 și 50% până în 2050.

iv. Asigurarea coerenței investițiilor și a fluxurilor financiare la nivel mondial cu o cale către emisii reduse de gaze cu efect de seră, o dezvoltare rezistentă la schimbările climatice și restaurarea capitalului natural/biodiversității (pe uscat și sub apă).

v. Încurajarea coordonării, cooperării și coeziunii în cadrul domeniilor corporatiste și public-privat-filantropic.

vi. valorificarea cererii consumatorilor și a acționarilor pentru a stimula tranziția și investițiile durabile în sectorul privat.

4. Terra Carta recunoaște că fiecare industrie, întreprindere și investitor trebuie să își traseze propriul curs către un viitor mai profitabil și mai durabil și că există variații globale, regionale, locale și sectoriale. în condițiile în care direcția sustenabilă este din ce în ce mai clară, Terra Carta își propune să încurajeze și să ofere un cadru voluntar pentru ca fiecare actor să accelereze pe parcursul propriilor călătorii de tranziție.

5. Având în vedere că vizează un sector privat global și un public diversificat din mai multe industrii, se recunoaște faptul că acțiunile descrise de Terra Carta nu vor

se vor aplica în mod egal tuturor. În același timp, pentru a ajunge la un viitor durabil, schimbarea necesară la nivel de sistem se bazează pe conducerea, resursele și interdependența diverșilor actori globali, regionali și locali. în condițiile acestei multiplicități de actori, este esențial să tragem în aceeași direcție.

6. Terra Carta recunoaște că nicio acțiune, industrie sau actor nu este, în sine, suficientăpentru a rezolva criza climatică și a biodiversității. Este necesară o multitudine de acțiuni, inițiative și investiții. Cu cât aceste eforturi sunt mai coordonate, aliniate și se consolidează reciproc,cu atât mai mare este probabilitatea de succes.

7. Terra Carta va fi deschisă la afirmarea oricărui director general sau echivalent, din orice sector, care dorește să susțină rolul sectorului privat de a contribui la construirea unei societăți inspirate, incluzive, echitabile, prospere și durabile.

viitor. În 2021, COP15 (biodiversitate) și COP26 (climă) vor fi repere critice pentru a demonstra angajamentul și acțiunile sectorului privat.

8. Terra Carta va fi un document viu, care va fi raportat și actualizat anual. Acest lucru va permite ca Terra Carta să țină pasul cu progresul global, cu evoluția tehnologică și cu un peisaj investițional în schimbare, profitând în același timp de oportunitățile care apar rapid și se dezvoltă în întreaga lume.