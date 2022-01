Blackrock este virusul!

"Pandemia de coronavirus" care a fost anunțată lumii la începutul anului 2020 a pus în centrul atenției marii jucători și lobbyiști din industria farmaceutică. Prin celebrul Covid-19, marile firme legate de sectorul sanitar au avut ocazia să demonstreze publicului larg amploarea puterii lor de corupție și capacitatea lor de a pune în aplicare diverse manipulări pentru a impune o narațiune favorabilă "acțiunilor" lor.



Într-adevăr, de doi ani trăim sub egida unei veritabile dictaturi mondiale a sănătății. Această pandemie pro-vaccin a fost totuși prevăzută cu mult timp în urmă, așa cum anunțase revista Nexus sau așa cum Jacques Attali a "cerut" într-un articol publicat cu ocazia gripei H1N1 în 2009, scrie "Geopolitique".



Atrași în mod evident de profiturile colosale, giganții din domeniul sănătății nu au ezitat să joace un rol fundamental în povestea pe care mass-media mainstream și guvernele au servit-o publicului în ultimele 24 de luni. În această epocă postdecembristă a introducerii permisului de vaccinare în Franța, avem totuși dreptul să ne întrebăm în ce fel aceste companii au avut interes să colaboreze la această nouă paradigmă (care, în cele din urmă, discreditează o mare parte din activitățile lor) dincolo de singura chestiune a profitului.

În fața furiei populare în creștere, nu cumva își taie creanga pe care stau?

După cum vedem în fiecare zi, tirania sistemului de sănătate îi determină pe oamenii treji să își pună la îndoială propria sănătate și sistemul imunitar natural. Mulți se întorc la reflecții istorice și la cunoștințe mai apropiate de medicina tradițională, în care ființa umană avea încă un loc central.

Mai mult, această pandemie a dezvăluit, de asemenea, cine sunt adevărații medici și îngrijitori, aruncând mulți profesioniști din domeniul sănătății în corupție și în disprețul public față de aceștia. Atunci de ce companiile farmaceutice, dincolo de logica profiturilor colosale generate, continuă să se complacă în mocirla manipulărilor și minciunilor din jurul Covid-19?

Răspunsul este simplu și îl știți deja! Big Pharma, la fel ca toate celelalte sectoare, nu mai poate fi considerată o industrie independentă. Este, de fapt, unul dintre capetele hidrei sistemului oligarhic care dorește să ne impună proiectul Noii Ordini Mondiale.

Sănătatea: o piață colosală în plină expansiune

Înainte de criza coronavirusului, în 2019, din punct de vedere financiar, este adevărat că piața farmaceutică reprezenta deja o cifră de afaceri de aproape 1.000 de miliarde de euro.

Primele cinci grupuri la nivel mondial în funcție de cifra de afaceri globală au fost Johnson and Johnson, Roche, Pfizer, Bayer și Novartis. Acești giganți farmaceutici reprezentau singuri aproximativ un sfert din piață și doar aproximativ douăzeci de companii din același sector au reușit să atingă o cifră de afaceri de 10 miliarde de euro.

Dar anul 2020 (începutul pandemiei) - și 2021 (anul vaccinului) - a fost o epocă de aur pentru toate aceste companii. Bineînțeles, unul dintre nucleele industriei farmaceutice este sectorul vaccinurilor, care este deosebit de concentrat. Acest lucru se datorează faptului că producția sa necesită investiții considerabile (în special, fluxuri financiare semnificative pentru cercetare și dezvoltare, care, singure, reprezintă adesea până la o cincime sau chiar un sfert din cifra de afaceri a unei întreprinderi).

Vaccinurile, o afacere profitabilă

Înainte de "pandemie", cinci laboratoare își împărțeau 80% din piață: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, GSK și laboratorul francez Sanofi. În total, sectorul vaccinurilor va avea o valoare de 27 de miliarde de euro în 2019, adică 3% din piața medicamentelor.

În 2020, piața vaccinurilor a explodat în mod evident, toate marile laboratoare și firme de sănătate s-au grăbit să producă vaccinuri împotriva noului coronavirus. Acestea au trebuit să își adapteze producția industrială la scară globală și, ca urmare, cifra de afaceri a acestor mari companii farmaceutice a explodat.

Firma americană Pfizer a ajuns, în mod logic, la o cifră de afaceri de aproape 36 de miliarde de dolari în 2021, determinată evident de vânzările sale de vaccinuri anti-Covidiu. La rândul său, laboratorul Moderna, un start-up, și-a văzut vânzările anuale atingând o sumă apropiată de 20 de miliarde de dolari. Iar marea companie farmaceutică americană Johnson & Johnson a obținut venituri de 2,5 miliarde de dolari de pe urma vaccinului său anti-covidă.

Evident, aceste cifre sunt destul de uluitoare când, cu ajutorul retrospectivului, putem vedea că eficacitatea vaccinului este foarte slabă, conform specialiștilor fără conflicte de interese. Bineînțeles, dacă îi ascultăm pe foarte credibilul Jean Castex, prim-ministru, și pe ministrul său al sănătății, Olivier Veran, vaccinurile cu ARNm sunt eficiente și nu sunt periculoase. Prin urmare, este imperativ să avem încredere în vaccinarea în masă și în "știința sfântă"...

Mai mult, după cum putem vedea la alți directori de state occidentale (Mario Draghi, Biden etc.), lupta împotriva coronavirusului (nu foarte periculos) nu este de fapt obiectivul liderilor noștri. Misiunea lor este relativ simplă: să vaccineze toate popoarele lumii cu o injecție experimentală pe parcursul mai multor perioade repetate. Din ce motive îmi veți spune (în afară de domesticirea populațiilor și profiturile Big Pharma)? Nu știm încă... Acest "plan" ar putea fi etichetat drept "conspirație", dar fusese deja descifrat cu meticulozitate într-o revistă numită Nexus în aprilie 2019, cu doar câteva luni înainte de pseudo-pandemia globală...

O industrie cu multe scandaluri

Totuși, dacă ne uităm câteva clipe, am putea totuși să avem îndoieli legitime în privința producătorilor acestor injecții experimentale (contrar celor spuse de Pinocchio nostru național Oliver Véran) care ar trebui să salveze lumea timp de câteva luni de la o epidemie care nu ucide decât câteva persoane (120 000 de morți în 2 ani în Franța) și care a văzut numărul de cazuri exploda de la vaccinarea aproape întregii populații.

În acest articol nu vom vorbi, evident, despre scandalul în care a fost implicată compania farmaceutică Johnson & Johnson, acuzată că a încurajat dependența de analgezice (Oxycontin) prin campanii de promovare înșelătoare și care a fost găsită vinovată și condamnată de justiția americană.

În acest caz de mare notorietate, mai multe laboratoare au fost date în judecată în instanțele americane, inclusiv celebrul Purdue Pharma, care a trebuit să plătească 270 de milioane de dolari înainte de proces. Datorită acestui scandal, în 2019, opinia publică americană și chiar occidentală a devenit conștientă de responsabilitatea industriei farmaceutice în criza de sănătate publică care a provocat peste 400.000 de decese în 20 de ani, conform cifrelor Centrului american pentru prevenirea bolilor (celebrul CDC al doctorului Fauci).

Nu vom vorbi nici despre planul de faliment al laboratorului Purdue din septembrie 2021, validat de justiția americană, care a făcut ca familia Sackler, acuzată că a alimentat criza opiaceelor din Statele Unite, să ofere 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa procesele, planul prevăzând și imunitatea membrilor aceleiași familii.

În ceea ce privește companiile farmaceutice care au fost protagoniste ale vaccinării anti-covid 19, nu vom menționa condamnările companiei Pfizer, care a fost obligată să plătească o amendă record de 2,3 miliarde de dolari autorităților americane pentru, printre altele, promovarea incorectă a mai multor medicamente.

Sau o amendă de 60 de milioane de dolari pentru mituirea medicilor și a oficialilor guvernamentali pentru a crește afacerile și vânzările. În ultimii ani, au existat multiple condamnări împotriva Pfizer în Statele Unite, Marea Britanie, investigații privind mita în Franța (afacerea Cahuzac-Rocard), Marea Britanie, China, Republica Cehă, Italia, Serbia, Bulgaria, Croația, Kazahstan și Rusia... dar acest lucru nu împiedică guvernul nostru să pună Pfizer pe un piedestal.

În ceea ce privește celelalte mari grupuri, nu vom menționa un caz care datează de mai bine de două decenii, în care compania Hoffmann-Roche, devenită Roche, a pledat vinovată în 1999 și a fost amendată cu 500 de milioane de dolari pentru o înțelegere ilicită cu BASF și Rhône Poulenc, în special în ceea ce privește prețurile diferitelor vitamine. Sau un caz care leagă Roche de gigantul farmaceutic Novartis, împreună cu care, în martie 2014, a fost amendat cu 182,5 milioane de euro de către autoritatea italiană pentru concurență, tot pentru "cartel ilicit".

Și, în cele din urmă, evident, nu ne vom ocupa de o anchetă din februarie 2018, când procuratura elenă a lansat o procedură de corupție împotriva unui director Novartis din Grecia și a cerut Parlamentului să clarifice rolul foștilor miniștri într-un caz de presupuse mite. Sau scandalul Novartis-Michael Cohen privind conflictele de interese și informațiile din jurul politicii de sănătate a lui Donald Trump în SUA și a fostului său avocat Michael Cohen. Rețineți totuși toate aceste nume de firme, deoarece le vom regăsi pe cele mai multe dintre ele în soluțiile anti-covidă.

Urmărirea banilor: găsirea umbrelor

Ceea ce ne va interesa aici, în acest articol, mai mult decât activitățile frauduloase ale Big Pharma în sine, la care suntem supuși zilnic cu propagandă, informații false, măsuri coercitive și atentate la libertățile noastre fundamentale de aproape 2 ani încoace, este să aflăm cine sunt actorii din spatele acestor mari companii ale complexului farmaco-chimic? Cine trage sforile? Cine dă instrucțiunile? Cine sunt brokerii și acoliții puterii?

Am menționat deja familia Sackler, dar dacă facem o scurtă investigație, ne dăm seama rapid că structurile care controlează sectorul sănătății la scară globală sunt exact aceleași cu cele care controlează băncile, mass-media, complexul militar-industrial sau marile grupuri agroalimentare.

Iar printre aceste structuri se numără familiile istorice ale capitalismului transnațional. Într-adevăr, în spatele acestei crize coronavirus, aceiași actori ai capitalismului financiar nomadic și apatrid sunt încă prezenți. Dincolo de criza sanitară (care ar fi fost și mai reziduală dacă pacienții ar fi fost tratați, în special cu tratamente timpurii), pandemia care a lansat "Marea Resetare" este, de fapt, unul dintre punctele de plecare ale celei mai mari operațiuni de spoliere din istorie.

Desigur, vaccinul există cu siguranță pentru a elimina în calitate și/sau cantitate potențialii rivali ai oligarhiei (în ceea ce privește consumul de resurse și bogății), dar nu este alfa și omega, în ciuda faptului că literele grecești sunt foarte la modă în prezent cu variantele (Delta- triunghi) și (omicron- ochiul mic cu o). De fapt, actorii marii resetări, care elaborează instrucțiunile prin Davos și Forumul Economic Mondial, sunt aceiași care fac parte din consiliile de administrație ale marilor companii financiare și care le șoptesc la ureche liderilor noștri.

În realitate, din 2020, liderii servitori, Macron, Draghi, Biden, Johnson și compania sunt acum ținuți pe de o parte de propaganda mediatică covidiană și pe de altă parte de logica financiară a datoriei care nu a terminat de urcat și de explodat în mod deosebit datorită acestei pandemii (ajungând acum la 256% din PIB-ul mondial în 2020). Datoria, un veritabil instrument de constrângere a națiunilor (ca și abonamentul de sănătate pentru populație), va trebui să fie rambursată cu orice preț... așa cum ne-a reamintit acum câteva zile, la France Inter, angajata hiperclasei, Christine Lagarde.

Managerii de active sau cealaltă față a Big Pharma

Pentru a înțelege această stăpânire și omnipotența managerilor de active în sectorul farmaco-chimic, este suficient să facem o verificare neexhaustivă a participațiilor marilor manageri de active în firmele din domeniul sănătății în această criză covăsneană.

Cei mai cunoscuți doi sunt, evident, BlackRock și Vanguard, dar este important să menționăm și complicii lor, în special State Street Funds Management, Wellington Management Company, Capital Research and Management, Northern Trust Investments. După cum se va vedea, aceste grupuri mari, prin participații încrucișate și influențe tacite, dețin de fapt aproape întregul sector farmaceutic.

Dar de ce este atât de importantă această legătură dintre cele mai mari firme financiare și companiile farmaceutice gigantice? Pur și simplu pentru că giganții farmaceutici sunt principalii protagoniști ai narațiunii istero-sanitare și ai răspunsului formulat la această criză Covid-19.

De câteva luni încoace, guvernele (cum ar fi ministrul nostru al sănătății, dl Véran) au devenit pur și simplu vânzători pentru aceste mari companii. Cu toate acestea, aceste companii pun în pericol întreaga populație a lumii prin vaccinarea în masă, prin intermediul unei narațiuni oficiale false despre coronavirus. Iar pentru a avansa dezvăluirea adevărului despre această "mascaradă pandemică" și pentru a spera ca într-o zi să-i aducem pe toți cei responsabili în fața instanțelor de judecată, trebuie să înțelegem cine sunt adevărații factori de decizie, care au împins, au conceput, au conceput, o narațiune frauduloasă pentru a-și spori profiturile (financiare și politice).

Căci, deși marii administratori de active pretind că au un stil de management pasiv, în realitate nu ezită deloc să își impună viziunea și strategiile asupra companiilor în care dețin acțiuni semnificative. Să luăm exemplul BlackRock. În cazul în care Black Rock consideră că pozițiile sale nu au fost luate suficient în considerare, aceasta votează împotriva realegerii directorilor considerați cei mai responsabili pentru strategia deficitară a companiei. De asemenea, firma lui Larry Fink a încurajat în mod repetat alegerea anuală a directorilor. În plus, evaluarea consiliilor de administrație și respectarea principiului "o acțiune - un vot", pe care Black Rock îl consideră "democratic", îi conferă o putere colosală în procesul de luare a deciziilor în cadrul acestor firme.

Desigur, este necesar să se țină cont de faptul că ratele de participare se schimbă frecvent, deoarece BlackRock, The Vanguard Group cumpără și vând în mod regulat. Din acest motiv, nu ar trebui să ne concentrăm asupra diferitelor procente, ci mai degrabă asupra prezenței acestor firme în "acționariatul de top".

În paragraful următor, ne-am amuzat fotografiind diversele dețineri ale managerilor de active în componentele giganților farmaceutici din Big Pharma (înainte sau în timpul acestei crize pandemice). Ceea ce trebuie să înțelegem este că managerii giganți precum State Street, BlackRock și Vanguard etc., individual și împreună, reprezintă, după cum veți vedea, o putere colosală de influență asupra acestor grupuri și companii din industria sănătății.

De exemplu, dacă ne uităm la lista principalilor acționari ai Pfizer la 22 noiembrie 2020 (chiar la începutul lansării vaccinului), găsim :

The Vanguard Group - 7,74

State Street Funds Management - 5,20

Capital Research and Management (World Ivestors) - 4,66

Wellington Management Company. 4,51%

Capital Research and Management 2.56

BlackRock Fund Advisors 2,42

Northern Trust Investements 1.24

Norges Bank Investement Management 1.07

În ceea ce privește AstraZeneca, al cărui vaccin nu a avut un mare succes în Europa, fiind etichetat rapid ca fiind responsabil de tromboze repetate, iată lista principalilor acționari la începutul campaniei mondiale de vaccinare, la 29 martie 2021:

Wellington Management Company. 5.22

Capital Research and Management (World Ivestors) 4,27

BlackRock Investement Management (Marea Britanie) 4,16

The Vanguard Group - 2,70

Norges Bank Investement Management 1.88

BlackRock Fund Advisors 1,72

BlackRock Advisors (Marea Britanie) 1,20% State Street Funds Management

State Street Funds Management 1,06%.

Vaccinurile companiei sunt acum trimise cu prioritate în țările din lumea a treia.

În ceea ce privește Johnsson și Johnsson, lista acționarilor săi principali, chiar înainte de declararea crizei la 12 ianuarie 2020, era următoarea:

Grupul Vanguard - 8.45

State Street Funds Management - 5,76

BlackRock Fund Advisors - 2,53

Northern Trust Investments 1,31

Pentru poziții și participații actualizate ale acționarilor, vă rugăm să consultați acest link: JOHNSON-JOHNSON.

GlaxoSmithKline (GSK), care a fost acuzat de mult timp că este adevăratul proprietar al laboratorului Wuhan P4, are printre acționarii săi principali grupurile BlackRock și Vanguard. Cu toate acestea, legătura dintre GSK și laboratorul Wuhan P4 a fost negată cu prudență, dar nu este deloc imposibil să existe mai multe legături între această companie și laboratorul chinez (aflat sub supravegherea statului) responsabil neoficial de ciumă, numai în ceea ce privește cercetarea și fluxurile financiare.

Pentru poziții și participații actualizate ale acționarilor, vă rugăm să consultați acest link: GLAXOSMITHKLINE.

Trebuie remarcat faptul că GSK a lansat, de asemenea, un tratament împotriva Covid-19.

În al doilea rând, Merck, care a fost și este cel mai mare producător de ivermectină (unul dintre medicamentele utilizate în unele dintre primele tratamente ale Covid-19), blocat de marile guverne și de mass-media, este, de asemenea, sub control:

Deoarece lista acționarilor principali ai Merck la 1 noiembrie 2021 era alcătuită din:

Grupul Vanguard - 8,49

Capital Research and Management (World Ivestors) - 5,48

State Street Funds Management - 4,51

BlackRock Fund Advisors 2.19

Wellington Management Company. 1,91%

Northern Trust Investments 1,23

Capital Research and Management (World Ivestors) 1,14%.

În sfârșit, pentru a încheia cu aceste liste neexhaustive ale principalilor acționari, să o amintim pe cea a societății ROCHE la 20 iulie 2021:

Norges Bank Investement Management 2.84

Grupul Vanguard 2.63

BlackRock Fund Advisors 1,58%.

Este posibil ca publicul larg să nu fi auzit încă de această companie în mass-media, spre deosebire de Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna etc., însă rolul fostei Hoffman-Roche este fundamental, deoarece a fost pur și simplu prima companie farmaceutică din lume în 2020 în ceea ce privește cifra de afaceri. Și ați putea crede, în mod naiv, că a ratat cursa vaccinurilor.

În realitate, însă, nu este cazul, ba chiar compania este cea care a făcut primul "pactole" datorită unui alt instrument al pandemiei. De fapt, această pandemie Covid-19 se bazează doar pe teste și cazuri pozitive. Astfel, pentru a menține o narațiune de frică, testele sunt de fapt unul dintre elementele de bază ale acestei crize a sănătății, care este în întregime condusă de Big Pharma.

În prezent, "testele de covidie" reprezintă o factură de peste 6 miliarde de euro pentru Franța... Unii au estimat chiar 10 miliarde. Astfel, la începutul acestei crize planificate, în martie 2020, divizia Roche Diagnostics realizase deja un pas important prin aprobarea testului său de diagnosticare Sars-Cov-2, capabil să analizeze între 1.400 și 8.800 de probe în 24 de ore. La 13 octombrie 2020, Roche a anunțat, de asemenea, lansarea unui nou test antigen, Elecsys SARS-CoV-2 Antigen, pentru a diagnostica prezența antigenelor specifice Covid-19.

Nu vom redeschide dezbaterea privind calitatea și rolul testelor în această criză, dar ceea ce este sigur este că toți marii jucători din Big Pharma au fost poziționați pentru a profita de criză. Și chiar dacă este adevărat că unele start-up-uri precum Moderna sau Biontech (BlackRock este evident prezent printre acționarii acestora) au reușit să se impună prin susținerea acestor mastodonți, toți greii au reușit să se poziționeze.

Astfel, putem observa că toți administratorii de active s-au poziționat în timpul pandemiei. Ceea ce este ciudat este că aceleași nume se regăsesc adesea în acționariatul Big Pharma. În acest articol, lista nu este, evident, exhaustivă, dar de fiecare dată aceleași nume de mari jucători sunt relativ puține și îndepărtate. Marii administratori de active sunt toți prezenți și au participații încrucișate în aceste companii.

Marii administratori de active: un monopol care nu-și spune numele

Cu toate acestea, scandalul nu se oprește aici. S-ar putea crede că faptul că există mai multe grupuri financiare mari care controlează laboratoarele face ca această stare de lucruri să fie acceptabilă și că nu este atât de surprinzătoare. În realitate, nu este cazul. Ne confruntăm într-adevăr cu unul dintre cele mai gigantice monopoluri din istoria omenirii. Concentrarea financiară și politică este aproape totală. Chiar și lui John D. Rockefeller, dacă ar mai fi în viață, i-ar fi rușine de acest nivel de monopolizare și opacitate financiară.

Pentru că, de data aceasta, spre deosebire de secolul al XIX-lea, cele câteva mâini care dețin marele capital mondial sunt ascunse în spatele ecranelor unor societăți fantomă, a unor holdinguri multiple, a unor participații încrucișate între rivali și beneficiază de lumea offshore, perfect dezvoltată începând cu anii 1970. Dar nu vă îndoiți, consangvinitatea financiară caracterizează încă o dată acest mare monopol al umbrelor.

Este suficient să ne uităm la cazul celui mai cunoscut administrator de active, BlackRock, și la lista sa de acționari principali la 3 octombrie 2020 pentru a fi convinși:

Pe primul loc se află, în mod ciudat, "marele său rival" The Vanguard Group - cu 5,67%, apoi pe locul doi Capital Research and Management 5,27%, apoi State Street Funds Management 3,34%, Wellington Management Company 2,95%, BlackRock Fund Advisors 1,84% sau Norges Bank Investement Management 1,80%.

Ce concept ciudat de concurență liberă și nedistorsionată... În realitate, este clar că toate aceste mari firme se controlează reciproc și că sunt de acord să împartă tortul bogăției economiei mondiale. Desigur, în ceea ce privește adevărații proprietari ai BlackRock, The Vanguard Group (să lăsăm deoparte propaganda care explică faptul că ei sunt de fapt domnul și doamna toată lumea), există multe presupuneri în indici și articole, dar toată lumea știe instinctiv că aceste firme aparțin și sunt controlate de aceleași mari familii ale capitalismului financiar apatrid și globalizat ale căror nume sunt cunoscute și recurente pe scena internațională de aproape două secole.

Grupul Vanguard este, din punct de vedere istoric, principalul acționar al BlackRock. Cu toate acestea, contrar a ceea ce s-ar putea crede, Vanguard este cu siguranță mai importantă în acest sistem opac de jefuire a bogățiilor lumii. Pur și simplu pentru că această companie (care a existat cu mult înainte de BlackRock) a fost firma precursoare în domeniul ETF-urilor (Exchange Traded Funds). La fel cum Wellington Management Company a fost, din punct de vedere istoric, primul mare administrator de active.

Vanguard Group și Wellington Management Company (numită după călăul lui Napoleon la Waterloo) sunt "noduri" în ceea ce s-ar putea numi finanțe din umbră, deoarece structurile și acțiunile lor sunt chiar mai opace decât cele ale BlackRock, ceea ce face dificilă citirea legăturilor cu principalii actori istorici și politici din lumea finanțelor. Cu toate acestea, majoritatea experților nu-și fac iluzii că multe dintre cele mai vechi și mai bogate familii din lume sunt de fapt legate de fondurile Vanguard sau State Street. Numele din graficele companiei și din întâlnirile cluburilor private trădează uneori aceste secrete deschise.

Numele Rothschild, Rockefeller, Dupont, Orsini, Medici, apar uneori în organele executive ale acestor grupuri. Evident, aceste mari familii nu au renunțat la pozițiile lor în bănci, dar au găsit în aceste noi structuri ale capitalismului parazitar instrumente foarte oportune pentru a-și realiza proiectul de a acapara o mare parte din economiile lumii. Înainte de anii 2000 și de revoluția Larry Fink/BlackRock, administratorii de active nu erau structuri atractive pentru oamenii de afaceri cu dinți lungi de pe Wall Street sau din City, dimpotrivă, aceste grupuri erau percepute mai degrabă ca niște companii cu capacități mediocre.

Ascensiunea ETF-urilor (fonduri indexate care reproduc, de exemplu, cotațiile bursiere SP 500 ale celor mai mari 500 de companii americane) și, mai ales, criza din 2008 au fost cele care au dus la consacrarea Vanguard Group, BlackRock, State Street etc. În mod evident, influența giganților administratori de active este în prezent considerabilă. Nu numai că dețin o mare parte din acțiunile aproape tuturor companiilor importante din lume, dar dețin și acțiunile investitorilor din aceste companii. Acest lucru le conferă un monopol de facto asupra celor mai importante sectoare ale economiei globale.

State Street, Blackrock, The Vangaurd Group and Co. sunt fațade instituționale care, în realitate, sunt umbrele celui mai mare monopol secret din istorie. Bloomberg a scris cu doi ani înainte de criza coronavirusului că Vanguard și BlackRock ar putea avea în administrare 20.000 de miliarde de dolari până în 2028. Doar pentru a consemna că, la începutul anului 2022, doar BlackRock a depășit deja 10.000 de miliarde de euro în administrare!

Astfel, Black Rock și grupul Vanguard au în mâinile lor toate industriile și sectoarele economice majore (GAFAM/Big Tech, Big Pharma, Automotive, Apărare, Agribusiness). Pentru a vă convinge de acest lucru, pur și simplu procedați în același mod ca cel descris mai sus în acest articol. Vă veți da seama rapid că marii administratori de active dețin orice, de la Facebook-Meta, Alphabet (Youtube-Google), Microsoft, The Coca-Cola Company sau chiar Tesla.

State Street, Blackrock și Vanguard dețin mii de companii americane, europene și franceze cu venituri de zeci de miliarde de dolari. Cei trei giganți ai gestionării activelor sunt, de fapt, cei mai mari proprietari din lume, reprezentând aproape 90% din companiile listate în S&P 500. Unii vor spune că acest lucru este destul de logic, deoarece sunt maeștrii ETF-urilor și ai gestionării pasive, și că rolul lor este să fie prezenți peste tot, în toate sectoarele vieții economice, dar acest lucru este fundamental fals.

Desigur, putem fi de acord cu unele dintre aceste argumente de bun simț, dar în acest caz nu prezența lor în marile companii este cea care ridică cu adevărat o problemă și o întrebare. Este vorba de ponderea lor în acționariatul acestora din urmă și de permanența ponderii lor. Capacitatea lor financiară le conferă un rol conducător în economia noastră globală, sub perfuzia financiară a băncilor centrale.

Cei trei mari și compania mondială

După cum s-a menționat deja, criza din 2008 (care încă nu s-a încheiat) a fost cea care a permis acestor mari administratori de active anglo-americani să își asume un rol disproporționat în ecosistemul capitalismului globalizat. Practic necunoscute publicului larg înainte de criza subprime, aceste firme financiare au acaparat o mare parte din interesele economice, politice și monetare și sunt acum inima nucleară a sistemului financiar global.

Din 2008, aceste firme financiare au preluat treptat puterea și influența marilor bănci, deoarece permit marilor deținători de capital să ocolească normele prudențiale aplicate acestora din urmă. Băncile sunt departe de a fi dispărut, dar o parte din influența și puterea financiară a fost transferată în mod concret către aceste structuri obscure.

Evident, prin faptul că s-au dezvoltat fără constrângeri de reglementare și fără obstacole politice, marii manageri de active, BlackRock, Vanguard sau State Street, au devenit cu siguranță colosul sistemului capitalist parazitar, dar, în mod paradoxal (în ciuda puterii lor), acești titani ar putea fi și călcâiul lui Ahile al finanțelor globalizate, dat fiind nivelul de concentrare a bogăției la care au ajuns în mai puțin de două decenii.

Mulțumită lui Covid-19, după cum am văzut, BlackRock are peste 10.000 de miliarde de dolari în administrare până la sfârșitul anului 2021. Aceeași dinamică poate fi observată și în cazul Vanguard (7.900 de miliarde în mai 2021) și State Street, care are în mod oficial peste 3.100 de miliarde în administrare. Împreună, cei trei lideri mondiali din acest sector dețin în prezent "aproximativ 10% din capitalizarea totală a pieței mondiale". BlackRock însăși a prezentat această cifră într-unul dintre comunicatele sale de presă.

Puterea de influență

La fel ca Big Pharma, toate marile companii (Google, Meta, Apple etc.) trebuie să se supună viziunii noilor giganți ai finanțelor globale. Acest lucru poate explica, de asemenea, valurile de cenzură mediatică care au devenit mai severe din martie 2020 și de la proclamarea pandemiei. Piața și cenzura sunt acum în mâinile acestor puțini.

BlackRock, Vanguard, State Street "au ajuns la o dimensiune atât de critică, la un asemenea grad de concentrare încât nicio companie cotată la bursă nu îndrăznește să se abată de la obiectivele financiare pe care aceste fonduri le atribuie", observă pe bună dreptate economistul Olivier Passet.

Teoria și doxa oficială referitoare la marile firme de gestionare a activelor ne-ar face să credem că acești giganți investesc în mod minoritar în companii prin intermediul celebrelor ETF-uri (fonduri de indici), dar, după cum am văzut din cauza consangvinității și a colosalei lor ponderi actuale, nu este așa.

Presa de specialitate explică faptul că BlackRock și The Vanguard Group nu intervin aproape deloc în guvernanța marilor companii (faimosul management pasiv), iar experții explică, de asemenea, că managerii de active "se mulțumesc să își gestioneze participațiile ca pe o investiție financiară".

Unii chiar îndrăznesc să analizeze ascensiunea black rock-ului spunând că este (ca și în cazul Robinhood) "o democratizare a investițiilor", iar alții spun că este un "triumf al mediocrității". Dar, desigur, nu este nici una, nici alta. Este o strategie a celor "câteva mâini" care a fost pusă în aplicare cu iscusință și pe care o putem vedea mai clar din 2020.

Deși State Street, Blackrock și Vanguard nu sunt, din punct de vedere tehnic, proprietari ai acțiunilor pe care le cumpără, aceștia au puterea de a interveni și de a influența conducerea societății, deoarece votează în adunările generale și sunt potențialii interlocutori ai conducerii societății.

Mai mult, acești giganți financiari neagă acum în mod deschis că ar fi acționari pasivi, după cum reiese dintr-o declarație a fostului șef al Vanguard, Bill McNabb, în 2015, care a explicat că: "în trecut, unii ar fi putut crede că managementul nostru pasiv a mers mână în mână cu o atitudine pasivă față de guvernanță, dar în realitate, nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr.

Într-adevăr, de la criza coronavirusului și până în martie 2020, Blackrock a votat împotriva recomandărilor conducerii de aproape una din trei ori în SUA. Acum, la fel ca primele pagini ale revistei The Economist pentru conspiraționiști, scrisoarea anuală a lui Larry Fink către directorii executivi ai celor mai importante companii din lume este acum examinată și analizată de cei mai importanți directori, analiști, comercianți și jurnaliști...

De fapt, acești administratori hiper-influenți sunt cei care le dictează șefilor cei mari care trebuie să acționeze corect din punct de vedere strategic. Orice observator sensibil înțelege că, având în vedere dimensiunea lor, companiile nu mai au prea multe opțiuni. Într-adevăr, chiar și ETF-urile în sine ridică probleme de guvernanță, democrație pentru acționari și antitrust. Drept dovadă, BlackRock a triplat "dimensiunea departamentului său de monitorizare a societăților cotate la bursă". Prin urmare, fondurile sale pot "să aibă o mai mare influență, prin voturile lor la adunările generale, asupra strategiei și comportamentului companiilor din portofoliile lor".

Covid-19 și concentrarea totală a economiei mondiale

"Asistăm la o concentrare a proprietății care nu a mai fost văzută de pe vremea lui John P. Morgan și John D. Rockefeller", scriu autorii raportului din 2017 "Puterea ascunsă a celor trei mari". În realitate, actorii acestei concentrări de bogăție nu s-au schimbat, aceleași mari familii sunt la conducere: Rockefeller, Vanderbilt, Rothschild, Oppenheimer, Orsini, Medici ... Doar numele de pe ferestre s-au schimbat.

Ei sunt doar reprezentați de brokerii lor de putere (Fink, Boggle, O'Hanley etc.) de moment și au la dispoziție zeci de mari administratori de active, cuplate cu puterea Marilor Bănci (JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America etc.), dar și a băncilor de consultanță (Rothschild LCF, Lazard Frères la noi, pentru fuziunile și achizițiile profitabile ale marilor companii la care sunt acționari). Pentru a înțelege amploarea rolului major al managerilor de active în economia mondială, este suficient să descriem din nou manevra Blackrock în timpul pandemiei de la începutul anului 2020.

Așa cum am indicat cu mai bine de un an în urmă în cartea mea "The Great Reset in Progress" și în articolele mele, la 3 martie 2020: când bursa de pe Wall Street tocmai suferise o scădere de 35% în decurs de câteva săptămâni, Fed-ul lui Jerome Powell a luat decizia de a merge all-in: pentru a evita cataclismul financiar care, în mod logic, trebuia să aibă loc în fața blocajului economiei reale și a munților de greutăți și datorii din SUA și din lume.

Astfel, banca centrală creată în 1913 a luat decizia de a "sovietiza" complet secțiuni întregi din economia americană. Reamintim că instituția financiară americană a anunțat o intervenție fără limită de sumă sau de timp, prin achiziționarea de acțiuni și obligațiuni ale companiilor.

În termeni simpli, Rezerva Federală a înlocuit "piața" (presupus liberă și nedistorsionată) pentru a crește prețurile companiilor care se prăbușeau. Și, după cum bine știți, acest anunț a schimbat în mod magic prețurile și cursul istoriei. Pentru că, bineînțeles, toate cotațiile bursiere (care scăzuseră cu aproape 30%) au revenit în sus și chiar și-au depășit recordurile.

Cu toate acestea, pentru a menține și a crește prețurile, instituția lui Jay Powell nu a ezitat să răscumpere masiv celebrele ETF-uri ale administratorilor de active, în special cele ale BlackRock... Dar există un scandal mai mare în această poveste. Pentru că, pentru a răscumpăra toate aceste titluri de valoare, Rezerva Federală a încredințat responsabilitatea tuturor acestor miliarde și a politicii sale lui Larry Fink și BlackRock...

ETF-ul emblematic al Black Rock reprezenta chiar la sfârșitul lunii mai peste 1/4 din achizițiile efectuate de Rezerva Federală sub supravegherea Trezoreriei SUA, potrivit ziarului Les Echos. Apoi, pentru a evita prăbușirea sistemului, Rezerva Federală a cerut Pimco și State Street să se alăture petrecerii. Așadar, este simplu: din martie 2020, marii administratori de active au controlat cu adevărat politica monetară a SUA, după cum reiese din mesajele transmise de BlackRock către biroul lui Jay Powell și către Trezoreria SUA.

Astfel, Rezerva Federală a creat un sistem de conflicte de interese colosale ale firmelor financiare cu politica monetară. Și nu numeroasele scandaluri politice și financiare în care sunt implicați membri ai Fed, care au înflorit în ultimele luni, ne vor face să ne răzgândim. În realitate, organizarea furtului și a jafului de către casta celor 1% a devenit un "loc comun" în cadrul clădirii Eccles.

Dovada este în cazul președinților filialelor regionale ale Fed din Dallas, Robert Kaplan, și Boston, Eric Rosengren, care și-au anunțat demisia în septembrie anul trecut, în urma unor tranzacții bursiere frauduloase, iar la începutul acestui an 2022 a venit rândul lui Richard Clarida, vicepreședinte al instituției, să își prezinte demisia!

În ceea ce privește tranzacțiile cu informații privilegiate, Rezerva Federală s-a descurcat foarte bine în 2021... Dar, bineînțeles, controlul BlackRock nu se oprește la Rezerva Federală (care rămâne, totuși, pentru încă câteva luni, cea mai importantă bancă centrală din lume). Nu, influența acestor mastodonți se materializează și în Europa, așa cum am afirmat deja de mai multe ori, în special în ceea ce privește rolul firmei de pe Wall Street în cadrul Comisiei Europene.

În plus, pentru a face o legătură cu Big Pharma, menționată la începutul acestui articol, nu este lipsit de importanță faptul că Comisia Europeană a Ursulei Von der Leyen (al cărei soț medic lucrează pentru Orgenesis, o firmă specializată în biotehnologie și, mai precis, în terapii celulare și genetice) s-a conformat cu supunere cerințelor industriei farmaceutice atunci când aceasta a impus o confidențialitate aproape totală asupra ajutoarelor acordate pentru cercetare și asupra costului de achiziționare a vaccinurilor împotriva Covid-19, fiind în același timp consiliată de BlackRock în mai multe domenii.

În Franța, să nu uităm că doar BlackRock deține numeroase acțiuni în marile companii franceze, Total, Sanofi, Publicis, Danone... în total între 5% și 10% din CAC40, ceea ce poate explica de ce Larry Fink și acoliții săi au fost invitați la prânz la Palatul Élysée în urmă cu câteva luni...

Marile afaceri și băncile centrale sub control

Criza coronavirusului (Anul I al Noii Ordini Mondiale) nu a făcut decât să întărească stăpânirea managerilor de active, care au recoltat economiile clienților lor, care sunt nervoși din cauza situației economice. De acum înainte, "băncile centrale și guvernele lucrează mână în mână pentru a elimina riscul de pierderi care ar fi costisitoare pentru finanțe. Iar fondurile de gestionare (...) au mai mult control ca niciodată asupra alegerilor de investiții, cu alte cuvinte, asupra construcției lumii de mâine", după cum a rezumat foarte bine Olivier Passet.

Sloganurile "Build Back Better" și "The World After" capătă astfel întreaga lor semnificație. Passet afirmă chiar în mod explicit că "contribuabilii generațiilor viitoare sunt cei care vor plăti pentru imunitatea finanțelor de astăzi". Pe scurt, chiar și specialiștii "serioși" din mainstream descriu o adevărată acaparare a puterii de către administratorii de active în detrimentul populației. Criza Covid a fost o colosală perdea de fum, un instrument de domesticire a poporului și cea mai mare operațiune de jaf din istorie (și nu s-a terminat).

În ultimele luni, BlackRock a aruncat în aer literalmente fiecare record, totul în indiferența generală a mass-mediei (prea ocupată să vândă propaganda ineficienței injecțiilor experimentale). Toate instituțiile media, cu excepția câtorva, analizează în prezent problema ridicată de BlackRock.

După cum s-a spus de multe ori, portofoliul firmei lui Fink depășește acum 10.000 de miliarde de dolari. Partenerul său, Vanguard, va depăși 8 trilioane de dolari, iar toți ceilalți administratori de active rămân pe poziții onorabile, cu câteva sute de miliarde de dolari fiecare.

La începutul anului 2022, Rezerva Federală, aflată în întregime în mâinile lui BlackRock și ale managerilor de active, scrie așadar ultimul capitol al marii faze monetare și financiare care a început în 1971, odată cu acordurile de schimb valutar flotant ale lui Nixon și cu decorrelarea creației monetare cu un sistem de curs de schimb în aur. Într-adevăr, în 2022, Fed nu mai are de ales. Este obligat să scrie acest ultim capitol. Fie lasă inflația să se dezlănțuie, iar sistemul financiar actual (regele dolarului) va fi devorat de hiperinflație. Sau va crește ratele și/sau va încetini politica de reducere treptată și va provoca cea mai mare contracție monetară din istoria omenirii.

Ca de obicei, instituția prezidată de Powell va încerca să câștige timp, așa cum a făcut-o din 2008 până acum, încercând să adopte roluri diferite în funcție de săptămână (polițistul bun, polițistul rău), dar timpul se accelerează și vine vremea alegerilor importante pentru hiperclasă. Orice s-ar întâmpla, întoarcerea la realitate pare să fi fost decisă încă din 2021 (sosirea oficială a inflației), iar lunile următoare vor fi probabil destul de pline de evenimente în ceea ce privește știrile financiare și monetare.

Următorii mari actori - FMI, BRI și CBDC - așteaptă răbdători în umbră pentru a veni cu un leac (vaccinul monedelor digitale ale băncilor centrale), în timp ce avangarda și piatra neagră zdrobesc și ucid ultimele rămășițe ale economiei globale, așa cum virusul și variantele sale ar fi trebuit să facă cu populațiile în timpul falsei pandemii Covid-19. Cu siguranță, pandemia financiară se apropie, și poate că va începe și în China, odată cu prăbușirea planificată a gigantului imobiliar Evergrande. Dar de data aceasta, pagubele vor fi probabil cataclismice.

Cu toate acestea, această prăbușire anunțată nu ar trebui să ne provoace din nou teamă, ci, dimpotrivă, trebuie să credem în sfârșit într-o ieșire pozitivă din criză pentru oameni. Confruntați cu o falsă narațiune despre sănătate care se diminuează pe zi ce trece, nu este deloc imposibil să transformăm cele câteva cutremure populare într-o adevărată "revoltă a națiunilor" în fața Marii Resetări. Așa cum spunea în timpul campaniei electorală golemul Emmanuel Macron, care a ieșit din funcție: "Să ne gândim la primăvară".