Blat pe faţă între PNL şi PSD la RAR: Omul lui Dragnea, schimbat cu omul lui Videanu

La sfarsitul saptamanii trecute, omul impus inca din 2012 de Liviu Dragnea la sefia Registrului Auto Român (RAR), George Adrian Dincă, si-a dat demisia din functie printr-o postare pe Facebook.

El a fost mentinut la conducerea RAR de toti cei 12 ministri ai Transporturilor care s-au perindat din 2012 si pana azi, plus inca trei interimari, remarcandu-se prin remuneratia de nabab incasata lunar, adica de circa 6.500 de euro, ceea ce inseamna dublul cat presedintele Romaniei si primul ministru. Noul ministrul al Transporturilor, Lucian Bode, a decis ca in locul lui George Dinca, care este de loc din Teleorman, dar care a ajuns vicepsedinte PSD Sector 1, sa fie numit al alt teleormanean Radian Tufă.

De fapt, Tufă este cel care l-a sustinut si promovat in RAR pe Dinca, fapt pentru care intre cei doi este o prietenie solida si de foarte multi ani. Radian Tufa a ajuns in Capitala, ca urmare a prieteniei cu fostul baron de Teleorman Adriean Videanu, fapt pentru care a fost numit director general la RAR intre 14.02.2005 si 29.08.2006, dupa care a ajuns secretar general al Ministerului Transporturilor.

Numele lui Radian Tufa aparare in dosarul lui Dorin Cocos privind banii pentru campania electorala a lui Traian Basescu din 2009.Intr-unul dintre denunturile exlozive la DNA, Dorin Cocos a explicat cati bani a dat în campania lui Traian Basescu din 2009, dar si rolul jucat in aceasta mare afacere de Vasile Blaga si Elena Udrea. Printre cei carora le-a dat bani se numara si noul director la RAR, precizand in denunt ca „30.000 de euro i-am dat domnului Radian Tufa, secretar general al Ministerului transportului pentru a transporta containerul cu produsele electorale în tara, precum si costurile de depozitare".

Asadar, demisia pe Facebook de la conducerea RAR a lui George Dinca este doar un blat pe fata intre PNL si PSD pentru ca Dinca va ocupa o pozitie de adjunct a lui Radian Tufa, iar cel care a girat si garantat blatul este secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase,angajat la RAR de catre Dinca, de prin 2013. In plus, George Dinca s-a recasatorit anul trecut cu fiica unui fost dircetor al RAR, iar nas le-a fost un director liberal de la Aeroportul Otopeni, iar printre invitatii de frunte s-a aflat prietenul de o viata a lui Videanu, Radian Tufa.