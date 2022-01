Bogdan Mîndrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, vrea să își numească oamenii în CNAB

Proaspăt numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Bogdan Mîndrescu pare hotărât să își ia atribuțiile în serios, încercând să facă schimbări la nivel înalt, unde dorește impunerea lui Cezar Batog (CEO agenției de media Optimedia, un apropiat al lui Liviu Dragnea) ca director al CNAB.

Surse din cadrul CNAB susțin că Cătălin Lăscuț, patronul Millenium Pro Design, supranumit și „regele duty-free-urilor" ar fi bătut palma cu Bogdan Mîndrescu pentru conducerea CNAB, în vederea favorizării firmei acestuia în contractele cu Aeroportul.

Cine este Bogdan Mîndrescu ?

Deși foarte tânăr, Mîndrescu are un istoric impresionant în instituțiile de stat și la nivel legislativ. Potrivit CV-ului lui Bogdan Mîndrescu, acesta a fost director de cabinet al ministrului Transporturilor în 2018 (Răzvan Cuc), consultant la Inspur Shandong Group Co Ltd China (în perioada 2014-2015), consultant al directorului SRTV (în perioada 2013-2014), director economic la Pandor SRL (2012-2013) sau consultant de vânzări la Banc Post (2007-2008). Totodată, Mândrescu a fost în CA la CNAB, în CA la RAR şi în CA la CNAPM.

În februarie 2018, Mîndrescu a demisionat forţat de la şefia Companiei de Aeroporturi, ca urmare a neregulilor găsite de Corpul de Control al premierului: angajări fictive, deplasări de lux și prime ilegale.

În timp ce acorda consultanță companiei Shandong Group Co Ltd din China, Bogdan Mîndrescu era șeful de cabinet a lui Răzvan Cuc, în mandatul acestuia de secretar de stat la Transporturi. Șeful de cabinet nu a menționat în declarațiile de avere banii pe care i-a încasat de la chinezi. Grupul Inspur a fost trecut pe „lista neagră" a Departamentului Apărării al SUA în anul 2020 pentru a contracara strategia de dezvoltare a complexului militar - civil al Republicii Populare Chineze, care sprijină obiectivele de modernizare ale armatei chineze prin asigurarea accesului acesteia la tehnologii și expertiză avansate.

Potrivit unui articol publicat de Newsweek în data de 06.01.2022, care completează perfect peisajul profesional al lui Bogdan Mîndrescu, acesta a fost și consultant la cabinetul președintelui - director general al Televiziunii Române, Claudiu Săftoiu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe. Mîndrescu a fost preluat și de următorul șef al TVR, Stelian Tănase. Ceea ce nu cunosc cei de la Newsweek este faptul că, pentru a ajunge în asemenea funcții, Bogdan Mîndrescu a beneficiat de sprijinul tatălui său, Adrian Mîndrescu, fost ofițer SIE.