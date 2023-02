Bolile prionice din proteina Spike a vaccinurilor Covid sunt cu mult mai periculoase decât cele cardiovasculare sau cele autoimune! VIDEO

Boala vacii nebune este cea mai cunoscută boală prionică. Prionul este un tip de proteină cu o conformație sau pliere anormală care poate transmite această formă pliată greșit la variantele normale ale aceleiași proteine.

Acești așa-numiți prioni patogeni caracterizează mai multe boli neurodegenerative fatale și transmisibile la om și la multe alte animale. Nu se știe încă ce cauzează plierea defectuoasă a proteinei normale, dar se bănuiește că structura tridimensională anormală conferă proprietăți infecțioase, prin reconfigurarea moleculelor proteice vecine în aceeași formă.

Atunci când, la începutul pandemiei Covid, profesorul Luc Montagnier a avertizat asupra riscului reprezentat de prezența secvențelor de prion, binefăcătorii din industria media au făcut tot posibilul pentru a-l discredita. Nu s-a efectuat nicio anchetă serioasă, în afară de cea efectuată de OMS, care l-a inclus pe Peter Daszak, implicat în mod regretabil în afacerea laboratorului Wuhan.

Ceea ce este mai grav este că un număr masiv de copii și adulți au fost vaccinați fără să se preocupe prea mult de posibilele consecințe. Pe scurt, vocile din afara consensului oficial politico-industrial-academic nu au fost luate în considerare. Nu se mai acordă atenție suferinței provocate de vaccinare.

Scandalurile se înmulțesc și, cu toate acestea, strategia politică continuă într-o manieră autistă. Să ne amintim că, recent, președintele-ministru elvețian al Sănătății l-a recrutat pe șeful departamentului juridic al Pfizer pentru a conduce Divizia de boli transmisibile a Oficiului Federal de Sănătate Publică. Astfel, ea se va ocupa și de Covid...

In continuare, o mărturie tulburătoare a dr. Fleming, care explica - sub jurământ - cum pot aparea bolile prionce in urma vaccinurilor mARN si care este pericolul din serul experimental.

Cele 3 studii de mai jos obligă la denunțarea strategiei de vaccinare impusă cetățenilor care nu au fost avertizați asupra pericolelor.

Este recunoscut pe scară largă faptul că probele prionice umane și proteinele de tip prion joacă un rol cauzal în multe boli neurodegenerative. Pe baza dovezilor experimentale in vitro și in vivo cu privire la prion și la bolile de tip prion, mai multe echipe au încercat în ultimele luni să demonstreze în mod concludent că glicoproteina spike a SARS-CoV-2 conține secvențe extinse de aminoacizi caracteristice unei proteine de tip prion pentru a deduce potențialul său de a provoca boli neurodegenerative.

Și asta nu este tot. Acești oameni de știință demonstrează prezența acestor zone prionice în vaccinuri. TOATE vaccinurile cu ARNm!

Echipa lui Stephanie Seneff (a se vedea postările noastre despre ea) merge mai departe și descrie contribuțiile proteinei spike, prin intermediul proprietăților sale asemănătoare cu cele ale prionului, la neuroinflamare și la bolile neurodegenerative; la tulburările de coagulare din sistemul vascular; la riscul de îmbolnăvire suplimentară datorat suprimării reglării proteinei prionice în contextul rezistenței la insulină generalizate; și la alte complicații de sănătate.

Mărturia soțului unei femei cu boala Creuzfeld Jacob. O publicație recentă ar trebui să atragă atenția autorităților sanitare. Ea provine de la echipa regretatului profesor Nobel Luc Montagnier.

Să ne întoarcem la conținutul publicației din acest ianuarie 2023. Autorii au căutat să identifice prezența unei regiuni prizoniere în proteina originală a vârfului SARS-CoV-2 și în toate variantele de "vaccin" construite din virusul Wuhan.

Trăsnetul acestei publicații este prezența unei zone prionice în spike. Mai mult, studiul confirmă prezența unui spike wuhan cu prion în TOATE vaccinurile covidiene, inclusiv în cel mai recent care amestecă tulpinile wuhan și Omicron.

Mai mult, această regiune de prion din spike-ul SARS-CoV-2 are o densitate de mutații de opt ori mai mare decât restul spike-ului, însă, în mod ciudat, această întreagă regiune de prion dispare complet în varianta Omicron.

Studiul prezintă 26 de cazuri de boală Creuzfeldt-Jacob, toate diagnosticate în 2021, primele simptome apărând în medie la 11,38 zile după o injecție de COVID-19 de la Pfizer, Moderna sau AstraZeneca.

Deoarece progresia cauzală, etiopatogenia acestor cazuri atipice și noi de boală prionică umană - cazuri de ceea ce este aparent o formă complet nouă de boală Creuzfeldt-Jacob cu progresie rapidă - ne concentrăm pe momentul apariției simptomatice. O privim dintr-un punct de vedere anamnestic - unul în care comparăm dezvoltarea tipică a cazurilor de boală Creuzfeldt-Jacob de dinainte de COVID cu dezvoltarea extrem de accelerată a unor simptome similare în cele 26 de cazuri examinate. Printr-o astfel de abordare, sperăm să determinăm etiopatogenia esențială pentru a înțelege această nouă boală prionică umană, care se dezvoltă mult mai rapid.

Reamintind calea secvențială a acestei boli, anterior subacută și cu evoluție lentă, urmată în trecut, și comparând-o cu această nouă boală prionică extrem de acută și cu evoluție rapidă - una care, de obicei, urmează imediat după două dintre injecțiile cu COVID-19 - credem că este corect să deducem că injecțiile au cauzat boala în aceste 26 de cazuri. Dacă acesta este cazul, probabil că acestea au cauzat, de asemenea, multe alte cazuri care nu au fost diagnosticate din cauza evoluției lor rapide spre moarte.

Până la sfârșitul anului 2021, 20 de persoane au murit în termen de 4,76 luni de la injecția incriminată. Dintre acestea, 8 au murit brusc în decurs de 2,5 luni, confirmând progresia rapidă a acestei forme accelerate a bolii Creuzfeldt-Jacob. Până în iunie 2022, alți 5 pacienți au murit și, la momentul redactării acestui articol, doar unul mai este în viață. 19 vaccinuri ARNm, boală neuropsihiatrică, evoluția COVID

A realizat laboratorul Wuhan un coronavirus chimeric care se poate lega de receptorul ACE2 din celulele umane? Aceasta este întrebarea pe care toată lumea și-o pune de la începutul pandemiei. Profesorul Montagnier a fost primul care a pus această întrebare la CNEWS în aprilie 2020. A fost redus rapid la tăcere, fiind făcut să pară un om senil care nu știa despre ce vorbește. Partea în care este întrebat despre identitatea lui "noi" este savuroasă!

Laureatul Premiului Nobel făcuse atunci referire la o zonă de prioni, dar și la prezența segmentelor HIV.

Ceea ce este interesant la studiul din ianuarie este că această secvență prionică nu se mai găsește în varianta Omicron. Și pentru un motiv întemeiat, potrivit cercetătorilor francezi, Natura scapă de ceea ce nu-i este natural.

În iunie 2021, am publicat o lucrare a lui Ariel Fernandez, care a explicat că virusul care generează Covid-19 era o himeră realizată în laborator. El s-a bazat pe publicația unui jurnalist Nicholas Wade care a scris în 2021:

"Abordarea metodică a fost concepută pentru a găsi cea mai bună combinație între coloana vertebrală a coronavirusului și proteina avansată pentru a infecta celulele umane. Abordarea ar fi putut genera virusuri asemănătoare SARS2 și, de fapt, ar fi putut crea virusul SARS2 însuși cu combinația potrivită de coloană vertebrală virală și proteină spike.

Nu este încă clar dacă Shi a generat sau nu SARS2 în laboratorul său, deoarece dosarele sale au fost sigilate, dar se pare că era cu siguranță pe drumul cel bun pentru a face acest lucru.

"Este clar că Institutul de Virusologie din Wuhan construia în mod sistematic noi coronavirusuri chimerice și evalua capacitatea lor de a infecta celule umane și șoareci care exprimă CEA2 uman", a declarat Richard H. Ebright, biolog molecular la Universitatea Rutgers și un expert de frunte în domeniul biosecurității.

"De asemenea, este clar", a spus Ebright, "că, în funcție de contextele genomice constante alese pentru analiză, această lucrare ar fi putut produce SARS-CoV-2 sau un progenitor proximal al SARS-CoV-2". "Contextul genomic" se referă la coloana vertebrală virală particulară folosită ca banc de testare pentru proteina punctiformă."

Omul de știință argentinian, Ariel fernandez, a folosit acest articol al lui Nicholas Wade ca bază a opiniei sale conform căreia SARS-CoV-2 este rezultatul manipulării genetice a unui coronavirus de liliac pentru a promova transmisibilitatea la om.

Cu câteva zile înainte de decesul profesorului Montagnier, a fost publicat un studiu care arată prezența unei regiuni de tip prion în secvența Spike a SARS CoV 2:

Domeniile de tip prion din proteina spike a SARS-CoV-2 diferă între variantele sale și permit modificări ale afinității pentru CEA2:

Cu toate acestea, domeniile de tip prion (PrD) din proteomul SARS-CoV-2 nu au fost analizate. În acest studiu in silico, utilizând algoritmul PLAAC, am identificat prezența domeniilor de tip prion în proteina spike a SARS-CoV-2. În comparație cu alte virusuri, s-a observat o diferență izbitoare în distribuția domeniilor de tip prion în proteina Spike, deoarece :

Prezența și distribuția unică a domeniilor de tip prion în domeniile de legare a receptorului SARS-CoV-2 din proteina spike prezintă un interes deosebit, deoarece, deși proteinele SARS-CoV-2 și SARS-CoV S au în comun același receptor al celulei gazdă, enzima de conversie a angiotensinei 2 (ACE2), SARS-CoV-2 prezintă o afinitate de 10 până la 20 de ori mai mare pentru ACE2.

Am identificat domenii de tip prion în helixul α1 al receptorului ACE2 care interacționează cu domeniul de legare a receptorului viral al SARS-CoV-2. În cele din urmă, am descoperit diferențe substanțiale în domeniul de tip prion din regiunea S1 a proteinei spike între variantele emergente, inclusiv Omicron (B.1.1.1.529). Luate împreună, rezultatele prezente indică faptul că PrD-urile identificate în domeniul de legare a receptorului SARS-CoV-2 (RBD) și regiunea ACE2 care interacționează cu RBD joacă roluri funcționale importante în aderarea și intrarea virală.