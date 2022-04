BOMBĂ: Denunțătorul care a distribuit laptopul lui Hunter Biden intenționează să împărtășească 450 GB de materiale care au fost șterse! FOTO

Sursa care a distribuit laptopul lui Hunter Biden congresmenilor și presei a fugit din SUA în Elveția, spunând că se teme de represalii din partea administrației Biden.

Jack Maxey a oferit DailyMail.com o copie a hard disk-ului din laptopul abandonat al lui Hunter în primăvara anului 2021. De asemenea, el a dat copii și materiale de pe acesta către Washington Post, New York Times și senatorul Chuck Grassley, în calitate de republican de rang înalt în Comisia Judiciară a Senatului - dar susține că toți au stat cu el luni de zile. În ultimele două săptămâni, Maxey s-a ascuns în Zurich, lucrând cu experți IT pentru a scoate mai multe date din "laptopul din iad".

Maxey, fost coprezentator al podcastului "The War Room" al fostului consilier al lui Donald Trump Steve Bannon, susține că el și colegii săi au găsit "450 de gigabytes de materiale șterse", inclusiv 80.000 de imagini și videoclipuri și peste 120.000 de e-mailuri arhivate. El a declarat că intenționează să le posteze pe toate online într-o bază de date în care se pot face căutări în următoarele săptămâni.

Laptopul lui Hunter este plin de dovezi ale unor activități infracționale aparente ale acestuia și ale asociaților săi, inclusiv trafic de droguri și prostituție. Această fotografie cu el apucând părul unei femei neidentificate a fost recuperată din laptopul său.

Hunter și-a abandonat laptopul la un magazin de calculatoare din Delaware în 2019. Proprietarul, John Mac Isaac, i-a dat o copie avocatului lui Trump, Rudy Giuliani, care i-a transmis-o lui Maxey. "Am venit aici pentru a putea face o examinare criminalistică a laptopului lui Hunter în condiții de siguranță într-o țară care încă respectă libertatea umană și idealurile principiilor democratice liberale", a declarat acesta pentru DailyMail.com.

"Nu cred că acest lucru ar fi fost posibil în interiorul Statelor Unite. Am avut numeroase încercări de a face astfel de lucruri acolo". Maxey a declarat că după ce a contactat DailyMail.com în legătură cu laptopul anul trecut, SUV-uri suburbane negre au apărut în fața casei sale, iar foști prieteni ofițeri de informații americani cu care a împărțit copii i-au spus că au primit apeluri ciudate. "I-am arătat asta unui prieten de-al meu în disperare în februarie [2021], pentru că nimeni nu mă asculta. Nicio organizație de știri nu ar fi acceptat-o. De fapt, prima mare organizație de știri care l-a luat a fost Daily Mail", a spus el.

"Prieteni foarte dragi ai mei, vârful ascuțit al suliței, îmi dădeau telefoane de ajutor social în fiecare zi, practic pentru a vedea dacă mai sunt în viață". Maxey a afirmat că un fost membru al personalului de rang înalt al unei agenții de informații i-a spus, la scurt timp după ce a primit hard disk-ul în 2020: "Dacă nu faci publice destule din acestea, astfel încât să știe că poți să le faci publice pe toate, îți spun frate, ești un om mort".

Maxey le-a urmat sfatul în octombrie 2020 și a postat loturi de e-mailuri și alte fișiere de pe laptop pe site-uri de partajare de fișiere. Dar, după aproximativ o oră, linkurile au fost retrase. Maxey a declarat că el crede că guvernul SUA vâna fișierele din laptop postate online și le-a semnalat companiilor. "Au existat cinci cutii de livrare: două în Statele Unite, una în Noua Zeelandă, două în Marea Britanie. Toate aceleași cutii de drop box în care ne spun că pornografia infantilă este împărtășită în întreaga lume fără nicio consecință, deoarece nu se pot uita la ea. Toate acestea sunt țări Five Eyes, țări vorbitoare de limba engleză care au încheiat un acord de schimb de informații. Și toate au fost smulse. "Așadar, acest lucru înseamnă că serviciile noastre de informații, care încă nici măcar nu au recunoscut că au laptopul lui Hunter Biden, au făcut în mod evident cu sârguință căutări de cache pe internet pentru a afla dacă vreunul dintre aceste lucruri a fost eliberat. Acest lucru ar trebui să îngrozească orice persoană decentă din Occident."

E-mailurile dintre Hunter și Eric Schwerin, partenerul său de afaceri de la firma de consultanță Rosemont Seneca, arată că Schwerin lucra la impozitele lui Joe. E-mailurile au fost recuperate de pe laptopul lui Hunter.

Maxey a declarat că unul dintre motivele pentru care a ales Elveția ca ascunzătoare a fost faptul că singurul site de partajare de fișiere care nu a retras fișierele din laptop a fost Swiss Transfer, un serviciu de partajare de fișiere cu sediul în această țară istoric neutră din punct de vedere politic. Fostul coprezentator al podcastului lui Bannon a declarat că este furios pe FBI, care, în opinia sa, a încetinit ancheta asupra lui Hunter și nu a introdus laptopul primit de la Mac Isaac ca probă timp de luni de zile.

Potrivit New York Times, fișierele de pe laptop fac acum parte din probele din procesul federal intentat lui Hunter pentru presupuse fraude fiscale, spălare de bani și lobby străin ilegal. Printre fișierele de pe laptop se află o mulțime de e-mailuri și documente care arată afacerile lui Hunter cu Burisma, o firmă ucraineană de gaze care a devenit centrul primei destituiri a lui Trump în decembrie 2019. Președintele de atunci a fost acuzat că l-a împins pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să anunțe anchete asupra soților Bidens și Burisma pentru presupusă corupție. Maxey susține că, dacă FBI ar fi prezentat în 2020 e-mailurile care arată detaliile activității lui Hunter pentru Burisma, Trump ar fi fost justificat.

"FBI-ul avea acest lucru pe 9 decembrie 2019", a spus el. "Presupun că prima persoană trădată a fost un președinte american în exercițiu în cadrul unei audieri de punere sub acuzare, când FBI a avut în mână dovezile disculpatorii pentru ca acest lucru să se încheie instantaneu și nu au făcut nimic. Al doilea grup de persoane trădate au fost toți candidații democrați la alegerile primare din primăvara acelui an", a adăugat el. "Poporul american a fost complet trădat, pentru că vă garantez că Joe Biden nu ar fi putut candida la "Dog Catcher" dacă poporul american ar fi știut despre acest laptop". În e-mailurile de pe hard disk, Hunter și partenerii săi de afaceri fac referiri aparente la implicarea lui Joe într-o afacere de mai multe milioane de dolari cu gigantul petrolier CEFC, legat de guvernul chinez.

Maxey a criticat Comisia Judiciară a Senatului și pe Chuck Grassley (foto), membru republican al acesteia, pentru că nu au răspuns la oferta sa de laptop de anul trecut.

Un e-mail infam de mai 2017 al partenerului lui Hunter, James Gilliar, sugerează că 10% din capitalul social din afacere ar merge la "tipul cel mare" - o expresie folosită în mod constant în toate comunicările lui Hunter pentru a se referi la tatăl său. Alte e-mailuri arată că Joe și Hunter împărțeau un cont bancar și își plăteau reciproc facturile. De asemenea, Maxey a răbufnit împotriva Comitetului Judiciar al Senatului și a membrului de rang înalt al acestuia, Chuck Grassley, membru al Partidului Republican, pentru că nu a răspuns la oferta sa de laptop de anul trecut.

"Am o mare admirație pentru Chuck Grassley - sau am avut", a spus Maxey. "I-am scris o scrisoare foarte argumentată, rațională și respectuoasă lui Chuck Grassley și i-am înmânat o copie a laptopului care a sosit pe 8 iulie, am chitanțele semnate. Nu am primit nici măcar o singură dată un cuvânt înapoi de la Comisia Judiciară a Senatului".

Cu câteva săptămâni înainte ca New York Post să publice pentru prima dată materiale din laptop, în octombrie 2020, Grassley a scris împreună cu senatorul Ron Johnson un raport în care a publicat documente bancare obținute de comisia sa care evidențiază milioane de dolari trimise de chinezi lui Hunter și unchiului său, fratele lui Joe, Jim Biden.

Grassley a indicat mai multe documente care arată fluxul de fonduri de la CEFC către Hunter și Jim într-un discurs în Congres săptămâna aceasta. De asemenea, Maxey a dat o copie a hard disk-ului către Washington Post în iunie 2021. Ziarul a avut nevoie de nouă luni pentru a-l autentifica, publicând primul articol care anunță validitatea laptopului săptămâna aceasta. Ziarul a angajat experți care au folosit tehnici similare cu cele ale experților de top în criminalistică cibernetică pe care DailyMail.com i-a folosit pentru a valida laptopul în primăvara anului trecut.

Maxey a dat, de asemenea, sute de documente din laptop către New York Times, care a recunoscut în cele din urmă că acesta este real într-un articol de acum două săptămâni. El a susținut că până și Fox News, care a acoperit pe larg poveștile care au apărut în urma laptopului, a refuzat să ia o copie completă a hard disk-ului de la el, primind în schimb doar loturi de anumite documente. "Dacă ai o presă onestă, care este dispusă să relateze poveștile proaste și să descopere corupția, atunci noi, ca alegători, suntem mai bine informați cu privire la cine ar trebui să avem în funcții alese. Iar ei ne-au dezamăgit lamentabil", a spus Maxey.

Jen Psaki s-a referit la laptopul lui Hunter ca fiind dezinformare rusă în 2020, când un grup de foști oficiali ai serviciilor de informații l-au etichetat ca atare.În lunile anterioare, ambele ziare au relatat în mod proeminent afirmațiile potrivit cărora laptopul ar fi fost dezinformat de Rusia.

Mai mult de 50 de foști oficiali de top din serviciile de informații au scris o scrisoare deschisă în care au pus la îndoială proveniența laptopului în octombrie 2020, susținând că acesta "are toate caracteristicile clasice ale unei operațiuni de informare rusești". Printre semnatari s-au numărat foști directori sau directori interimari ai CIA John Brennan, Leon Panetta și generalul Michael Hayden, precum și fostul director al Serviciului Național de Informații James Clapper.

"Ei au declarat în esență, în "cea mai bună opinie" a lor - observați cum folosesc întotdeauna cuvinte de complezență - că aceasta este o invenție a spiridușilor din subsolul Kremlinului", a spus Maxey. "Nici până în ziua de azi nu pot să înțeleg cum Panetta, Clapper, Haden și Brennan au declarat că este o invenție". Maxey consideră că "mușamalizarea" laptopului lui Hunter este o problemă bipartizană și a spus că dorește ca un întreg Congres nou să investigheze acest lucru în cadrul unor audieri deschise. "Avem alegeri în toamnă. Iar rugăciunea mea este ca fiecare membru al Camerei și Senatului Statelor Unite care candidează în acest an să fie înlocuit - republicani și democrați. Trebuie să ne luăm țara înapoi", a spus el.

AUTENTIFICAREA LAPTOPULUI

DailyMail.com a comandat experților în criminalistică cibernetică de la Maryman & Associates să examineze hard disk-ul pentru a-i determina autenticitatea.

Fondatorul firmei, Brad Maryman, a fost un veteran de 29 de ani al FBI, a ocupat funcția de Chief Information Security Officer și a fondat unitatea de criminalistică cibernetică a biroului. Partenerul său, Dr. Joseph Greenfield, este profesor asociat la University of Southern California și a contribuit la scrierea programului de licență al acesteia în domeniul informațiilor și operațiunilor cibernetice.

După o analiză amănunțită a hard disk-ului, Greenfield și Maryman au realizat un raport pentru DailyMail.com în care au detaliat descoperirile lor.

Folosind aceleași instrumente criminalistice ca și cele folosite de forțele de ordine federale și de stat în cadrul investigațiilor penale, ei au găsit un total de 103.000 de mesaje text, 154.000 de e-mailuri și peste 2.000 de fotografii.

- Ei au găsit pe laptop e-mailuri pentru mai multe conturi care datează din 2009 și alte date care "par să aibă legătură cu domnul Biden" între 2016 și 2019.

- Constatările raportului au fost în concordanță cu cronologia cunoscută pentru hard disk. O comandă de lucru a unui magazin de calculatoare din Wilmington, Delaware, cu semnătura lui Hunter, arată că acesta și-a lăsat acolo laptopul MacBook Pro din 2017 pe 12 aprilie 2019.

- Raportul Maryman & Associates a declarat că unitatea originală "Macintosh HD" a fost creată la 28 martie 2018

- adresa de e-mail iCloud a lui Hunter a fost adăugată în sistemul laptopului la 21 octombrie 2018, precum și e-mailul său de lucru de la firma sa Rosemont Seneca la 2 februarie 2019.

- În aceeași zi, au fost adăugate, de asemenea, o adresă de Gmail pe care o folosea pentru a se conecta la site-uri de camere de sex și o altă adresă personală de Gmail aparținând lui Hunter.

- Vechiul cont de Gmail al lui Beau Biden a fost adăugat pe 7 februarie 2019.

- În sistem au fost găsite e-mailuri adresate diverselor adrese de e-mail ale lui Hunter, datând din decembrie 2009 până în decembrie 2020.

- Un iPad cu numele "Hunter"s iPad" și trei adrese de e-mail asociate cu familia Biden a fost salvat pe laptop și pe iCloud în ianuarie 2019 și din nou o lună mai târziu.

- Greenfield a găsit 818 jurnale de convorbiri în această copie de rezervă a iPad-ului cu marcaje temporale din iunie 2016 până în februarie 2019.

- În agenda de contacte a iPad-ului existau 8 942 de intrări, create între aprilie 2016 și ianuarie 2019.

- În februarie 2019, un iPhone XS a fost, de asemenea, sincronizat cu laptopul. Numărul de serie al acestuia era în concordanță cu marcajele temporale ale datelor de pe telefon.

În concluzie, "marcajele temporale ale sistemului de operare par a fi autentice și nu au fost găsite dovezi care să sugereze că marcajele temporale sau datele au fost modificate sau fabricate", se arată în raport. "Nu au fost găsite indicii care să sugereze că datele au fost fabricate".