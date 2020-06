Bordeluri clandestine ale unor politicieni, mascate în saloane de masaj. „Vă mai amintiţi cazul Negoiţă, care cerea minore?"

Premiată de Departamentul de Stat american şi de Camera Lorzilor din Marea Britanie pentru lupta ei împotriva traficului de fiinţe umane, Iana Matei, care are în Argeş un centru pentru reabilitarea victimelor traficanţilor, dezvăluie că mai mulţi politicieni au saloane de masaj în Bucureşti şi în Argeş. Iar aceste saloane sunt, de fapt, bordeluri sub acoperire.

Iana Matei consideră că în prea multe situaţii sunt muşamalizate cazurile de trafic de persoane în care apar politicieni sau oficiali. "Să ne aducem aminte de domnul Robert Negoiţă, interceptat întâmplător de DIICOT care asculta telefonul unui traficant de persoane. Şi mare surpriză când a intrat Negoiţă şi i-a spus traficantului că îi aduce fetele de anul IV de liceu în loc să îi aducă mai tinere. Gândiţi-vă că anul IV de liceu înseamnă undeva la 17-18 ani. A fost o vâlvătaie în presă şi apoi nu s-a mai auzit nimic. Eu ştiu politicieni care au avut saloane de masaj şi sunt unii politicieni care încă mai au. Salonul de mesaj e un fel de bordel, însă nu îl poţi numi bordel pentru că nu e legalizată prostituţia la noi. La aceste saloane de masaj ale politicienilor mai vin şi colegi să se relaxeze şi care fie pozează ce se întâmplă în salonul de masaj şi apoi şantajează, fie serviciile sunt gratuite şi apoi se împart banii", precizează Iana Matei.

Iana Matei spune că în acest moment e implicată într-o acţiune legată de saloanele de masaj deţinute de către politicieni, însă e dificil pentru că "aceşti politicieni sunt sub acoperire. Iar eu nu pot să fac şi munca procurorului şi munca poliţistului. Nu pot să spun mai multe deocamdată. În Bucureşti şi în Argeş sunt saloane de masaj deţinute de politicieni". Reaching Out este singura asociaţie autorizată în România să se ocupe de recuperarea şi protecţia victimelor adolescente ale sclaviei sexuale. Iana Matei, preşedinta Reaching Out, mai precizează că zona Brăila-Galaţi-Constanţa e "o gaură neagră" privind traficul de persoane.

„La un moment dat, într-un singur club din Vestul Europei au fost găsite 84 de românce, toate din Brăila. În Elveţia au fost găsite 120 de tinere din Galaţi cazate într-un singur apartament. Dacă vorbim de traficul de persoane din industria sexului, "74% dintre femeile de pe străzile din Occident sunt din România, sunt zeci de mii de fete de la noi", spune Iana Matei.