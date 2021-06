Bulgarii o cheamă pe Kovesi ca sa-l dea jos pe procurorul lor general - o marionetă a mafiotului Peevski!

Intrările în Palatul Justiţiei din Sofia erau blocate miercuri de către manifestanţi care vor să interzică accesul procurorului general Ivan Gheşev, intrat în colimatorul protestatarilor după mobilizarea masivă de vara trecută, transmite miercuri AFP.

Manifestanţii cer de mai multe luni demisia lui Gheşev, pe care îl acuză de "protejarea oligarhiei". Acţiunile demonstranţilor s-au reluat săptămâna trecută după anunţul SUA privitor la impunerea de sancţiuni împotriva a şase cetăţeni bulgari acuzaţi de corupţie.

"Ivan Gheşev a transformat Parchetul în bâta de baseball a mafiei, într-un scut care îi apără interesele", a declarat Ghiorghi Ghirghiev, liderul organizaţiei neguvernamentale Boeţ, iniţiativa mişcării de contestare.

Manifestanţii poartă banderole cu mesaje în care Gheşev este numit mafiot şi care cer intervenţia şefei Parchetului European. "Laura Kovesi, Bulgaria are nevoie de dumneavoastră". Ivan Gheşev, care supraveghează activitatea ansamblului procurorilor şi are ultimul cuvânt asupra anchetelor, a fost una dintre principalele ţinte ale manifestaţiilor din vara lui 2020 contra guvernului condus pe atunci de Boiko Borisov. Mandatul lui Gheşev expiră abia în 2026 şi lui i se reproşează că a închis ochii la acţiunile fostului deputat Delian Peevski, acuzat de Trezoreria americană (Ministerul de Finanţe - n.r.) de implicare într-un sistem de mită şi trafic de influenţă.

Sancţiunile americane, cele mai importante luate după adoptarea ‘legii Magnitsky', numele unui avocat rus decedat în detenţie, au relansat dezbaterea despre corupţie în Bulgaria, cu numai o lună înaintea alegerilor parlamentare anticipate, prevăzute pentru 11 iulie. Statele Unite au impus în urmă cu câteva zile sancțiuni asupra a trei bulgari și 64 de companii legate de aceștia din cauza presupusei corupții, inclusiv unui oligarh acuzat că intenționează să creeze un canal pentru ca liderii politici ruși să influențeze guvernul bulgar. Într-o declarație, Departamentul Trezoreriei a numit această acțiune cea mai mare acțiune care vizează grefa până în prezent.

Prim-ministrul interimar bulgar Stefan Ianev a declarat că a fost informat prin telefon de subsecretarul de stat american pentru afaceri politice, Victoria Nuland, despre această mișcare, parte a eforturilor de combatere eficientă a corupției din Bulgaria. "În relațiile noastre cu partenerii și aliații noștri, ne-am împărtășit fără echivoc convingerea că lupta împotriva corupției în toate formele sale ar trebui să fie prioritatea noastră necondiționată principială și practică", a declarat ministerul bulgar de externe într-o declarație. Măsura vine înainte de alegerile parlamentare rapide din 11 iulie din Bulgaria și după protestele masive anticorupție din 2020.

Departamentul Trezoreriei a declarat că a impus sancțiuni omului de afaceri și oligarhului Vassil Bozhkov, în vârstă de 64 de ani, acuzându-l că intenționează să creeze un canal pentru ca liderii ruși să influențeze guvernul bulgar și să mituiască oficialii guvernamentali. Europarlamentarul mafiot Delyan Peevski este, alături de partidul său, DPS, membru RENEW, condus de Dacian Cioloș. Bozhkov, un magnat al jocurilor de noroc și unul dintre cei mai bogați oameni ai Bulgariei, a fugit din țară în 2020 pentru a scăpa de acuzațiile penale, inclusiv de extorcare, fraudă fiscală și trafic de influență, printre altele. El neagă orice acțiune greșită și se află acum în Dubai.

Departamentul Trezoreriei a impus, de asemenea, sancțiuni asupra mafiotului europarlamentar Delyan Peevski și a lui Ilko Zhelyazkov, un oficial guvernamental despre care departamentul a spus că a fost folosit de Peevski pentru desfășurarea schemelor de luare de mită. S-au impus și sancțiuni pentru 64 de companii deținute sau controlate de Bozhkov și Peevski. Sancțiunile împiedică persoanele și companiile de pe lista neagră să acceseze sistemul financiar american, înghețând oricare dintre activele lor americane și interzicând americanilor să se ocupe de ele.

Departamentul de Stat al SUA a desemnat, de asemenea, foști oficiali bulgari Alexander Manolev, Petar Haralampiev, Krasimir Tomov, precum și Peevski și Zhelyazkov, pentru corupție, interzicându-le acestora și familiilor să intre în Statele Unite. Peevski, în vârstă de 40 de ani, este un om de afaceri bulgar care a vândut multe dintre participațiile sale imobiliare și mass-media în ultimul an. Peevski este principalul păpușar al Justiției, Internelor și serviciilor speciale din Bulgaria, cu o influență puternică asupra sistemului judiciar și al elitei politice din Bulgaria.

Departamentul Trezoreriei l-a acuzat că folosește „trafic de influență și mită pentru a se proteja de controlul public și pentru a exercita controlul asupra instituțiilor și sectoarelor cheie din societatea bulgară". Într-o declarație adresată presei, Peevski și-a condamnat lista neagră. El a negat orice implicare în activități corupte și a spus că intenționează să ia măsuri legale împotriva sancțiunilor. Bulgaria este plasata pe primul loc al statelor corupte din Uniunea Europeană, potrivit Transparency International. Țara balcanică a fost criticată în repetate rânduri de Comisia Europeană pentru că nu a reușit să elimine corupția și să plaseze un singur înalt funcționar înalt după gratii pentru grefă.

Oligaruhul Peevski, poreclit de popor "Burtosul, și alintat de prieteni cu apelativul "Șiși" ("burtică"), controlează marile afaceri de corupție ale Bulgariei și este singurul mogul media și europarlamentar, membru al controversatului partid Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DSP). Peevski s-a aflat află în centrul acuzațiilor care i se aduc premierului mafiot Boiko Borisov, considerat sluga oligarhului, împotriva cărora bulgarii au protestat masiv în stradă în 2020. Însuși președintele Bulgariei Rumen Radev, care este susținut de Partidul Socialist Bulgar (BSP), a acuza că o „mafie" controlează Guvernul lui Borisov și sistemul judiciar notoriu politizat al țării. În 2019, Radev a încercat, fără succes, să blocheze numirea lui Geshev în funcția de procuror general pe fondul protestelor de stradă

„Imperiul media" la care s-a referit Borisov este cel al lui Peevski, în vârstă de 39 de ani, descris în 2016 de Radio Bulgaria drept „mogulul media incontestabil" al țării, care are controlul asupra a 20 de ziare, un canal TV privat și numeroase site-uri de știri. Peevski și-a început cariera politică în 2001, la 21 de ani, fiind cel mai tânăr membru al guvernului fostului rege bulgar Simeon II. Ulterior, el a aderat la DPS și a reprezentat partidul ca șef adjunct al Ministerului Situațiilor de Urgență în 2005, ca membru al partidului Dogan. În calitate de protejat al lui Dogan, Peevski și-a construit în scurt timp afacerile și organizațiile media, deținând în același timp diverse funcții publice și câștigând un loc în Parlament ca deputat DPS.

În 2013, Peevsky a fost numit de guvernul coaliției BSP-DPS în funcția de șef al Agenției de Stat pentru Securitate Națională. Dar a demisionat din postul respectiv după doar o zi pe fondul protestelor în masă împotriva numirii. Până în 2016, Peevski deținea mai multe companii de construcții și se presupune că se afla în spatele companiilor offshore care dețin Bulgartabac, cel mai mare producător și vânzător de tutun din țară. Compania Bulgartabac a fost acuzată de Consiliul de investigare a criminalității financiare a Turciei și de guvernul turc că a fost unul dintre cei mai mari contrabandiști de țigări din Turcia.

Ankara a acuzat, de asemenea, Bulgartabac că a avut legături cu Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care se află pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene. Organizația „Reporteri fără Frontiere" (RSF) afirmă că grupul de companii controlate de Peevski reprezintă aproximativ 80 la sută din presa scrisă în Bulgaria, precum și din televiziunile private și site-urile web. "Corupția și legăturile dintre mass-media, politicieni și oligarhi este larg răspândită în Bulgaria", spune organizația franceză. "Cea mai notorie întruchipare a acestei stări de fapt aberante este Delyan Peevski, care deține în mod evident două ziare (Telegraph și Monitor), dar controlează și un canal TV (Kanal 3), site-uri de știri și o mare parte a distribuției mass-media.

De asemenea, „Reporteri fără Frontiere" (RSF) spune că guvernul lui Borisov "continuă să aloce finanțarea publică a UE și fondurile publice pentru mass-media, cu o lipsă completă de transparență, care are ca efect încurajarea beneficiarilor să acționeze în acord cu narativele guvernului în relatările lor sau să ocolească acoperirea anumitor știri problematice." RSF arată că "hărțuirea judiciară a mass-media independente" a cunoscut o creștere în Bulgaria sub guvernul lui Borisov.

Celebra agenție americană anti-drog (DEA) consideră că paravanul traficului masi de droguri în care sunt implicați liderii mafiei statele este firma Biovet. Premierul bulgar Boyko Borissov și procurorul șef Ivan Geshev știau că Agenția Anti Drog (DEA) investiga această companie și pe Delyan Peevski și Kiril Domuschiev, în legătură cu traficul de droguri în Orientul Mijlociu. Pe cale diplomatică, dar fără a fi dezvăluite detalii din oprețiunea secretă a agenților anti-drog, americanii solicitat asistență de la procuratura bulgară și serviciile bulgare. Detaliile nu erau dezvăluite tocmai pentru că informațiile duc la premierul Boiko Borisov și la procurorul general Ivan Gesev.

Evident, autoritățile bulgare, speriate, au mimat cooperarea, în ideea de a afla ce știu americanii. Lumea a treia! "Captagon" este un drog raspandit in Orientul Mijlociu, insa este necunoscut in restul lumii. Sub forma unei pastile albe, acest drog are la baza amfetamina si este realizat dintr-o combinatie de mai multe substante legale. "Captagon" ofera senzatia de invincibilitate si cel care il ia nu mai simte durerea sau frica. Potrivit site-ului Narod.bg, ancheta împotriva lui Domuschiev și Peevski a început în aprilie 2020. Accentul principal se pune pe comerțul ilegal cu Captagon, printr-o rețea de organizații criminale din Europa de Es. Este o rețea mafiotă care produce și distribuie captagon pentru Orientul Mijlociu. Americanii au motive întemeiate pentru a crede că structurile teroriste sunt finanțate prin această meserie.