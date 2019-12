"Cand doi se cearta". Marea coruptie subtiaza in continuare bugetul de stat

In ultima saptamana am asistat la o lupta politica de imagine intre guvernul actual liberal si si fostul govern PSD, prin vocea premierului Ludovic Orban si a ministrului liberal de finante CITU. Cu o riposte intr-un limbraj nu foarte "academic" al fostului ministru de finante PSD Teodorovici.

Actualul Guvern liberal tinand isonul Presedintelui Klaus Iohannis vor sa eticheteze Guvernul PSD ca gropar al economiei nationale, aratand "dezastrul" bugetar lasat in urma de guvernarea PSD. Marea coruptie a existat permanent in toate guvernarile si nu trebuie cautata exclusive in curtile partidelor de guvernamant. Marea coruptie trebuie cautata acolo unde se manipuleaza sume uriase de bani de ordinal zecilor de miliarde de euro acolo unde se cunoaste managementul coruptiei, managementul facut de profesionisti si nu de politicieni. In acest moment in activitatea de insolventa si lichidare a societatilor comericale se vehiculeaza sume uriase, parte dintre ele reprezentand taxe directe catre stat si creante asupra activelor aflate in aceste procedure, scrie corectnews.ro

Institutiile statului focusate excesiv pe lupta politica de imagine, mai ales in perioadele de schimbare a guvernarii, slbaesc activitatea de combatere a fraudarii bugetului de stat prin intermediul acestor procedure de insolventa si lichidare. Asa cum am aratat in articolul "Fraude de miliarde de euro in bugetul de stat" din 30 septembrie 2019, datorita coruptiei administratorilor-lichidatorilor judiciary deseori cu sprijinul judecatorilor sindici, bugetul de stat este devalidat de sume uriase. Lichidatorul judiciar/practicianul in insolventa isi desfasoara activitatea in realizarea unui serviciu de interes public ceea ce atrage implicit calitatea de functionar public in sensul art.175(alin2) NCP.

Pe langa lantul de infractiuni pe care le comite in cadrul unei procedure de insolventa/lichidare prin incalcarea legislatiei el comite abuz in serviciu cu urmari grave, fiind vorba de fraudarea bugetului de stat, iar instrumentarea dosarelor penale este de competenta DNA. Trebuie inteles atat de presedintele Klaus Iohannis, care si-a faurit o aura de luptator anticoruptie, ca marea coruptie nu este un atribut exclusiv al politicienilor, ci ea este facilitata uneori de catre magistrate si de catre pasivitatea organelor de urmarire penala, in speta DNA.

DNA trebuie sa-si intesifice activitatea in acest domeniu care produce efecte dezastruoase bugetului de stat. In articolul "Fraude de miliarde de euro in bugetul de stat" am prezentat un exemplu dintr-o procedura de lichidare cu incalcari flagrante ale legii.

Desi sunt plangeri penale formulate la organelle competente, inclusive la DNA, impotriva lichidatorului TUDOR LIANA (practician in insolventa), asociat coordinator in CARPAT INSOLV IPURL, impotriva sotului acesteia TUDOR ION, care a fost arestat, in present in proces pentru un prejudiciu de peste 60 de milioane de euro in proceduri de insolventa, impotriva judecatorului sindic MINCA LUIZA de la TRIBUNALUL ILFOV, institutiile abilitate ale statului nu au luat masuri.

Ilegalitatile au continuat in aceasta procedura savarsite atat de TUDOR LIANA cat si de judecatoarea MINCA LUIZA. Sentinta data de judecatoarea MINCA LUIZA la contestarea evaluarii frauduloase a activului societatii TOTAL CONSULT INTERNATIONAL SA, incercand sa acopere incalcarea legii, invocand "celeritatea" procedurii , este incalificabila. Practic, judecatoarea MINCA LUIZA subordoneaza legea "celeritatii procedurii". "Celeritatea" procedurii a constat in valorificarea frauduloasa a activului de catre lichidatorul TUDOR LIANA in coniventa cu avocatul DORU GIUGULA si in transferul cu "celeritate" in conturile sotului sau TUDOR ION intr-o societate nou formata de acesta a peste 150.000 euro.

Pentru o asemenea sentinta data cu incalcarea legii, avand ca effect subevaluarea activului, producand bugetului de stat prejudicii de peste 700.000euro, CSM care a fost sesizat in nenumarate randuri cu privire la ilegalitatile comise de judecatoarea MINCA LUIZA, trebuia sa dispuna urgent,conform legii o ancheta si totodata suspendarea acesteia.

DL Presedinte Klaus Iohannis trebuie sa inteleaga ca MAREA CORUPTIE nu este un atribut al politicienilor iar DNA nu trebuie sa caute infractori numai incurtile partidelor aflate la guvernare. Pasivitatea institutiilor de stat abilitate la acest fenomen al coruptiei din activitatile de INSOLVENTA/LICHIDARE a societatilor comerciale, produce un grav prejudiciu bugetului de stat si implicit noua, cetatenilor acestei tari.